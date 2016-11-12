Трамп vs Россия: чего ждать от нового президента?

Не увидев утром 9 ноября за окном вырастающего ядерного гриба, автор понял: новым президентом всея США стал Дональд Трамп. Голубь мира сумел заклевать агрессивного ястреба, вернее, ястребиху, это уже хорошо. А дальше? Надо, наверное, начать с того, что в США произошла некая революция. Средний класс, несмотря на совершенно беспринципное и беспрецедентное давление со стороны правящей олигархии (иначе не назвать), получил «своего» президента. То есть, каким бы административным и финансовым ресурсом ты не располагал, народ своё слово скажет, и это слово будет не в пользу правящих кругов. Если разобраться по-простому, то за Трампа голосовал рядовой американец: рабочий, мелкий лавочник, бизнесмен средней руки. В отличие от старушки Клинтон, которая опиралась на латиноамериканцев, ЛБГТ и обманутых жён. Главное, на чём акцентировался Трамп, это занятие внутренними делами США. Это снижение уровня безработицы, который на данный момент составляет от 4,9% до 5,6% (а по неофициальным данным до 23%), это возвращение производств Apple и Oreo обратно на родину, это борьба с госдолгом, составляющим порядка $19,6 трлн, словом, всё то, чего хотелось бы среднестатистическому американцу.



А что для нас, для России, означает такая риторика? Ровно то, что Америка будет больше уделять внимания себе, любимой, чем мифическим угрозам с Востока и недружественным режимам Африки и Бетельгейзе. Мы же совершенно не против, чтобы Америка была сильной. Просто не за счёт несения демократии на крыльях F-16 в страны с якобы «диктаторскими» режимами, не за счёт грабежа богатых, но слабых, а за счёт собственной экономики. Зачем нам нищая Америка? И её кормить?

Трамп – прежде всего, бизнесмен, управленец, антикризисный менеджер (три банкротства и три взлёта – это серьёзно), если хотите, но не политик. И, естественно, он будет делать свою страну сильной. Но не за счёт военных побед, которых у США не было со времён американо-испанской войны, а экономически.

Вот почему стоит с вниманием отнестись к его предвыборной риторике, а именно к той части, где он говорит о России. Ему, как бизнесмену, не хочется наблюдать, как годами налаживавшиеся экономические связи с РФ рушатся из-за какой-то Украины. Отсюда его высказывания о возможном признании Крыма и о возможном снятии санкций.

Понятно, что это случится не сегодня и не завтра, но процесс в этом направлении пошёл. Хотя бы потому, что мы интересны для Трампа-дельца в качестве рынка, а в нефтегазовой отрасли и надёжного партнёра.

Для Трампа-политика Россия интересна, прежде всего, своей последовательной позицией. Ведь и он сам формировался в среде, где за слова принято отвечать. А его неискушённость в политических играх только на руку России.

Ещё он уважает силу. И, как не заигравшийся в политику человек, а как реалист, он рассматривает РФ в качестве партнёра, полноправного партнёра в борьбе с международным терроризмом, этой раковой опухолью современного мира. Действительно, зачем поливать друг друга грязью, зачем выдумывать всякие небылицы о пагубности действий России в Сирии, если можно совместно бороться с общим врагом?

Как он будет проводить внешнюю политику? Во многом зависит от подобранной команды, от противостояния Конгрессу и Сенату, но его природная способность завести публику, настроить её на свой лад, вероятно, поможет в борьбе и с этими властными институтами.

Условно его внешнеполитические тезисы можно сформулировать так: хватит кормить Европу, хватит принимать «грузы 200» из стран другого полушария, хватит скатываться к конфронтации с сильными противниками. Делом надо заниматься!

Европе, конечно, такая риторика не нравится. Эдак он сейчас снизит финансовые вливания в НАТО, и с чем Европа останется? Своих-то денег мало, всё в мигрантов вложили.

А ведь он снизит. В интервью CNN он прямо заявил, что НАТО и Украина обходятся США слишком дорого. А ведь ему, как бизнесмену, не хочется вкладывать деньги в мифические проекты, которые не приносят дохода, одни убытки.

Да и воевать ему тоже надоело. Ведь ни дня не проходит без того, чтобы американские солдаты не засветились в какой-нибудь точке, которую без лупы и на карте-то не найдёшь. Война, конечно, доход приносит, причём немалый, но не всем. Его строительному и медиа бизнесу от конфликтов выгоды никакой. Что он, ИГИЛовцам витамины Priva Test продавать будет?

Политика – игра командная. Трамп – это не Сталин, который самолично все вопросы решал. Вот и посмотрим, кто же будет играть в эту игру вместе с Дональдом.

Вице-президент уже назначен, это Майк Пенс. Особой любовью к России он не отличается, считая, что провальная политика Обамы привела к усилению нашей страны до такой степени, что мы теперь американцам условия ставим. Вместе с тем он не был замечен и в откровенно русофобских настроениях, что позволяет надеяться на более-менее конструктивный диалог.

Как и Трампу, ему совсем не нравится, что Америка причастна (может быть причастна) к спонсированию международного терроризма. Он допускал, что обстрел американского эсминца в Йемене вёлся на американские деньги. Так что, в этом вопросе, наверное, тоже сможем найти общий язык.

А вот на должность госсекретаря наметился Ньютон Гингрич. Этого деятеля хлебом не корми, а дай повоевать. Сторонник традиционной половой ориентации, готов экономить на всём, лишь бы оружия побольше накопить. Ну и Россию не любит, считая, что нас можно остановить только военными методами. Неудобный клиент, но в любой команде такой необходим, чтобы другие не расслаблялись.

Оба деятеля хотят вести более жёсткий диалог с Россией, но лишь для того, чтобы вернуть уважение в США в мире, которое немного растерялось после всех провалов последних восьми лет. Другой вопрос, что тому же Гингричу, в случае его избрания, Трамп просто не даст возможность действовать по-военному. Это слишком дорого обходится казне, которая и так пуста, учитывая внешний долг.

Итак, что имеем с этого избрания мы, Россия? Обольщаться не будем, Обама вообще «нобелевку» за обещания получил. Но определённый прогресс в отношениях достигнут будет однозначно. Что-то выступит в качестве разменной монеты, ведь не может Америка просто так взять и развернуться на 180°. И скорее всего, такой монетой станет Украина. Причины тут две. Упомянутое выше нежелание вкладывать деньги налогоплательщиков в чёрную коррупционную дыру и, наверное, личное отношение к нынешней киевской власти.

Сегодня с самого утра вся верхушка Украины судорожно стирает посты в Фейсбук и Твиттер, где Трампа, мягко говоря, называют нелицеприятными словами. Пост Авакова – это так, мелочи. У нардепов от Блока Петра Порошенко Денисенко и Арьева есть и похлеще высказывания.





Характер у Трампа крутой, возможно даже мстительный, так что, видимо, с евромечтой и американскими деньгами Украине можно попрощаться.

Автор, безусловно, надеется, что новый президент будет более прагматичным и последовательным, нежели его демократические предшественники. В любом случае, хоть это ни разу не было высказано официально, но именно с этим президентом Россия может выстроить нормальный, продуктивный диалог.





Кстати, уже к вечеру автор получил сообщение от старого приятеля, живущего уже 17 лет в Кентукки, который пишет, что простой народ действительно воспрял духом. Войны-то никто не хочет.

Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 100 человек