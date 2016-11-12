Трамп как сбой и трещина

Есть такое мнение: а каков смысл во всеобщей радости от победы Трампа, внезапно накрывшей рунет? Всё ли в США все зависит от президента? Президент там в еще большей степени, чем где-либо, зависит от целей финансово-промышленных групп/ олигархических кланов. И Трамп полностью в системе тех отношений и финансовых связей, которые опутали Америку. И никто не допустит его слишком самостоятельных действий… Даже если личные качества и амбиции и могли бы оказать какое-то влияние на политику, они в большей мере выполняют роль вывески и представительства.



Есть и такое мнение: если бы Трамп проиграл, тогда можно было бы долго вспоминать, какого "пророссийского" и миролюбивого президента имела возможность обрести Россия и весь мир, и обвинять "тёмную закулису" в убийстве надежд… Но вполне возможно, что Трамп не менее цепко и жёстко будет требовать уступок в наиболее важных моментах глобальной политики от российских властей… Стоит обратить внимание на некоторые сказанные им в ходе предвыборной компании фразы – в частности, о непредсказуемости в будущем его внешней политики.



А есть ещё и такое мнение: Клинтон в качестве президента была бы выгодна тем, что продолжила бы курс на обострение и конфронтацию с Россией - "до полной победы", или скажем так – политику, когда американцам никаких уступок со стороны кого бы то ни было не бывает достаточно, но любой компромисс порождает новое давление с целью следующих уступок, и это уже действия на автоматизме, требующие глобальной мобилизации союзников и вассалов вопреки их собственным интересам, это может оказаться в конечном итоге тупиком для американцев и всей союзнической системы, с постоянным ухудшением переговорных позиций в случаем неуступчивого и сильного соперника… Ну и в качестве альтернативы – Трамп, который позиционирует себя в качестве "здравого смысла", с которым придётся договариваться сейчас, когда Америка в относительно неплохой форме.



Как бы то ни было – не только на постсоветском пространстве противники глобальной ломовой демократизации на уничтожение, вообще антиглобалисты всего мира не могли сдержаться, чтобы не забыть обо всех этих разумных подходах к оценки события и немного не порадоваться факту, что вот, хоть фигу показали супермашине по фальсификации реальности и принуждению действовать в соответствии с ней. Поэтому немного задерживаемся на том, "как это было…"



Немного напомнило

в детстве просмотренный исторический фильм. Не запомнились, какие события античного мира были в сюжете – запомнился лишь один эпизод. Какой-то древнегреческий царь выходит ночью на стену крепости, охрана несёт факелы. Кидает взгляд вниз, в бурлящую темноту – там внизу идёт рубиловка: огни, звон железа, крики. Царь удаляется спать. Утром просыпается, опять выходит на стену, протирает заспанные глаза, видит: вплоть до горизонта всё усеяно телами павших воинов. "Мы победили" – констатирует удовлетворённо, но как-то без лишних эмоций.



Это не к тому, что какие-то ощущения имеются в виде "мы победили" – нет, ощущения фильма с борьбой где-то там, где пишут сюжеты… Признаемся честно: многих интересовала в первую очередь реакция любителей демократии и в частности поклонников матрицы с кровавой кашей в качестве "борьбы за демократию"… Многие в этом плане оттянулись. Я лично поглядывал за хронологией местного либерального

Index

, как менялись по часам заголовки и настроения в тексте… Вот примерно так:





Вчера (

относительно следующего дня после выборов

), 14:23

СМИ весьма жёстко настроены против Трампа



Вчера, 15:38

Есть ли угроза хакерской атаки?



Вчера, 16:29

первый результат от VoteCastr

(

46,3 - 43,6 в пользу клинтонши

)



Вчера, 16:52

VoteCastr: в пяти из шести наиважнейших штатов ведёт Клинтон



Вчера, 17:20

Клинтон с большим перевесом выиграла на острове Гуам (

ну помните ещё – "о как символично!"

)



Вчера, 19:09

Трамп уже сейчас готовится к искам (

типа предчувствие поражения

)



Вчера, 19:26

Новые предварительные результаты от VoteCastr

(

каким-то bigdata-startup анализируются данные в семи неопределившихся штатах, моделируется результаты – везде Клинтон лидирует с перевесом от 10 до 250 тыс голосов

)



Вчера, 21-22

Трамп потерпел первое поражение…

Буши действительно голосовали за Клинтон?...

Трамп всё ещё не готов признать результаты…



Вчера, 22:58

VoteCastr везде видит победу Клинтон



7 часов назад

Во Флориде всё неясно, претенденты идут нога в ногу..

То же в Вирджинии..

Согласно CNN Трамп выигрывает в трёх штатах…

Вермонт за Клинтон..

Нынешний результат 14-3 электоральных голосов в пользу Трампа, но это пока начало..

По подсчётам поступающих голосов, 52.7% против 44% в пользу Трампа, но это весьма искривлённая картина, ведь подсчёты начинаются традиционно в республиканских штатах….



Судя по хронологии – поворотный момент. Пропускаем несколько часов и получаем под утро новость: "в двух штатах ещё считают, но победа Трампа уже обеспечена.. "

Это было как раз утро следующего дня, когда вдогонку прочёл ещё небольшую новость и отправился по делам:



"17 минут назад: штаб Клинтон: все пусть идут пока домой, ещё ничего не кончено…"



(Может, ещё раздумывали – не побузить ли немного?)



Остальное известно: цивилизованный мир шокирован и переваривает, потом переварил, и, словно получив разъяснения от глобальных Старших Товарищей, что игра " Борьба за окончательную и бесповоротную диктатуру Демократии " продолжается – изобразил нечто вроде дежурной радости, как католики встречают нового папу. Мол, игра продолжается, приветствуем нового президента сил Добра, ибо он никуда не денется и будет исполнять свою роль.









фото политолога Корнилова в соцсетях: номер самой тиражной голландской газеты - De Telegraaf промазал

Поскольку прежняя администрация через колено заставляла многих членов цивилизованного мира присоединяться к игре часто вопреки их интересам – не оставаться же у разбитого корыта, в дураках, без роли и с осознанием утраченных экономических выгод ради участия в эфемерной битве за демократию.



А, конечно, выделилась на общем фоне украинский политический истеблишмент, на протяжении года занимавшийся усиленным говнометанием в "бесстыдного маргинала", и теперь удаляющий прежние посты. Толпы аналитиков и политиков с лебезением выражают надежды, что Трамп не только продолжит курс прежней администрации на конфронтацию с Россией – будет проводить его ещё жестче, как истинный республиканец… А то, что звучало в предвыборной кампании – это трюк, все так делают, ха-ха.



удалённый пост Авакова

Оно и понятно: сожгли за собой все мосты, поставили всё на американцев, и аппарат искусственного дыхания нынешних киевских властей – "путинская агрессия", ибо иных источников дохода и легитимации не существует. Не будет "российской агрессии", не будет и власти… Потому и практически совпадают выводы аналитиков по обе стороны баррикад того же украинского конфликта: Трампа втянут и заставят, никуда не денется. С одной стороны, правда, обретённый опытом пессимизм, с другой – отчаянный оптимизм.



Тем не менее период Обамы один из самых опасных периодов для всего мира: целая серия подобия цветных революций или их попыток осуществлена таким образом, что большая часть вовлечённых масс до сих пор не до конца понимает, что произошло и зачем, и поскольку "американцы не при чём" – можно беззастенчиво продолжать до самой горячей вооружённой фазы без какой-либо ответственности за происходящее, можно вовлекать самые отмороженные силы и действовать руками множества вассалов и союзников. Глобальная медиасфера подчинена уже настолько, что можно практически навязать миру любую ложь, фальсифицировать реальность и действовать согласно этой реальности, и принуждать явным или неявным образом поддержать эту реальность вассалов или союзников, и дальше действовать, размахивая этой поддержкой как флагом… С этим способом действий и сражалась на глобальном уровне Россия.



В конечном итоге весь арсенал принуждения – экономических, финансовых, политических, медийно-психологических инструментов – привёл к тому, что называющая себя демократической эталонная система начала давать сбой. Как в виде всё усиливающегося несогласия среди её членов, так и в виде недовольства масс, почувствовавших, что их дурят. Там-сям начались появляться трещины: в виде Brexit, в виде голосования против Соглашения об ассоциации в Голландии, в виде голосования против обязательных квот по приёму мигрантов в Венгрии, в виде падения популярности Меркель и Олланда, и пр пр пр… И везде удавалось корректировать, затыкать трещины: британцы показательной антироссийской риторикой, голландцы тянут время с имплементацией итогов референдума, европейцы в целом нехотя, но подчиняются политике санкций против России. Так вот победа Трампа – это самая большая трещина, самый серьёзный сбой, протест, и чтобы их оценить - необходимо время.

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