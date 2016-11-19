«Медуза» предлагает восхищаться «Голой жизнью» художника Павленского

Петербургский художник Петр Павленский известен огромным числом своих художественных акций. Одним из последних его перформансов был поджог входной двери здания органов безопасности на Лубянке. Темной ноябрьской ночью он подошел к ней, облил ее горючей жидкостью и поджег, пригласив заснять себя с канистрой в руках несколько топовых блогеров, дабы всем стал моментально известен его протест против существующего строя.





Медуза на страницах своего интернет издания называет Павленского чуть ли не величайшим художником России, понять которого мы должны через его «Голую жизнь» — конкурсную картину латвийского производства, режиссер который живет в России и имеет весьма говорящую для этой ситуации фамилию – Дарья Хренева .





Кстати говоря, эта акция на Лубянке была, пожалуй, единственная, где художник не обнажился полностью. Так вот, глядя на шедевр Хреневой, зритель должен, видимо как то особо проникнуться творчеством вечно «голого художника» и осмыслить весь масштаб величины его таланта. Огромное количество лестных эпитетов в статье должно просто каждого из нас привести в ступор, и задать каждому из нас вектор дальнейшего развития именно в этом направлении.





Однако возникает сакраментальный и, пожалуй, главный вопрос, чему должно научить нас это искусство? И разве могут считаться искусством агрессивные действия, ведущие к угрозе для жизни других людей.

Известно, что Петр Павленский на суде, где рассматривались его действия относительно двери ФСБ предлагал судье преквалифицировать его дело на другую статью «терроризм». Однако суд, не собираясь работать на имидж великого художника современности, квалифицировал его действия буднично и прозаично, обвинив акциониста в вандализме, а затем переквалифицировав его действия всего лишь как «повреждение объектов культурного наследия». Именно в этом Павленский и бы признан виновным:

«Суд постановил, что в результате действий Павленского был причинен материальный ущерб двери здания органов госбезопасности, построенного по проекту архитектора Щусева в начале XX века, где содержались под арестом известные военачальники, деятели культуры и искусства»





Собственно говоря, такая оценка деятельности величайшего художника современности Павленского устраивает намного больше. Известно, что он, накануне обращался к психиатру в связи с расстройством личности и проблемами с наркотиками. Хотя гражданская жена художника Оксана Шалыгина уверяет, что в момент поджога двери Петр был трезв как стеклышко.





Итогом художественной и трезвой акции Павленского стал приговор суда, в котором: «Суд постановил признать Павленского виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве смягчающего обстоятельства признается наличие у него двух малолетних детей, отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем Павленский приговаривается к штрафу в 1,5 млн рублей, но суд учитывает время, проведенное им под арестом, и снижает размер штрафа до 500 тыс. рублей»





Судья Елена Гудошникова также удовлетворила и гражданский иск Федеральной службы безопасности к деятелю искусства в размере более 481 тыс. рублей. Именно на такую сумму, был причинен материальный вред зданию.





Реакция художника на этот приговор была своеобразная, вот что заявил он в ответ на решение суда: «Суд Мещанский — и приговор мещанский. Все хотят каких-то денег, но даже если бы у меня такие деньги и были, то у меня нет никакого желания их выплачивать. Получается, что я купил или взял взаймы эту акцию у ФСБ»





Судя по всему «картина» все же не удалась, впрочем, как и все остальные его произведения, вызывающие лишь усмешки и непонимание в России. Видимо наличие целой плеяды действительно великих российских художников не позволяет принять странные потуги Петра Павленского за истину.





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