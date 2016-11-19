Зачем Republic тащит Россию в МУС?

И если заголовок статьи бывшего «Слона», а ныне Republic «Стоит ли Кремлю бояться Гаагского суда?» и подзаголовок «Россия вышла из договора о Международном уголовном суде. Зачем?» еще могли хоть как-то привлечь внимание, то первое же предложение «Россия отказалась признавать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге» напрочь отбивает желание читать продолжение.





То, как подает информацию Republic, иначе как полуправдой и не назовешь… Например, Republic пишет:

Римский статут МУС ратифицировали более 120 стран. Россия подписала его еще в 2000 году, однако так и не ратифицировала документ. Граждане стран, не ратифицировавших Римский статут, не подсудны МУС.

Формально все верно, но если дополнить эту информацию, то картина мгновенно меняется:





Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не являлась. При этом Россия сотрудничала с МУС и участвовала в его работе в качестве наблюдателя.





Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределённо широкие компетенции суду. Среди них США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Самым ярым противником деятельности МУС являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись.





Кроме того, в 2002 году был принят специальный Закон о защите американского персонала за рубежом, который разрешил применение военной силы для освобождения любого американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по ордеру МУС.





Нужны ли еще комментарии? По мнению Republic Россия должна ограничить свой суверенитет, в то время как США может применить военную силу, если ее гражданина в любой стране задержали по ордеру МУС.





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