Михаил Барышев: за юнармейцами будущее России





«Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России».

Так звучит клятва участника военно-патриотического движения «Юнармия», созданного по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу в октябре 2015 года. Долгое время в России отсутствовала единая организация по воспитанию подрастающего поколения – эта роль была отведена школам. Сегодня же воспитанием патриотизма молодого поколения, способного защитить свою страну не только с оружием в руках, но и отстоять интересы России в мирных сферах, занимается «Юнармия».













Активное участие в жизни «Юнармии» принимает начальник ЦСКА – полковник Михаил Барышев, который лично участвует в развитии движения. Так в конце октября он посетил Хакасию, где встретился с тренерами армейской спортивной школы и посетил несколько спортивных объектов: в ближайшее время в республике планируется открыть региональное отделение. Не пропустил Барышев и торжественную церемонию вступления в ряды «Юнармии» в поселке Кадый (Костромская обл.), прошедшую в середине ноября, где он совместно с ведущими спортсменами ЦСКА поздравили новоиспеченных юнармейцев.

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Надо сказать, что вступить, примкнуть к движению может каждый ребенок старше 8 лет. Помимо воспитательных моментов существует еще один плюс движения – возможность оказаться среди спортсменов Центрального спортивного клуба Армии. Кстати, для тренировок юнармейцев и проведения мероприятий используется инфраструктура Минобороны, ДОСААФ и ЦСКА.