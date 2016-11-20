США и Украина голосуют за нацизм

Очередное заседание Третьего комитета ГА ООН снова показало, какие страны на нашем шарике поддерживают нацизм, расизм, ксенофобию и прочие пережитки Третьего Рейха.

В рамках 71-й сессии Россия в очередной раз предложила резолюцию о недопустимости героизации вышеозначенных движений в мировом сообществе. На 69-й и 70-й сессиях против этой резолюции, предлагаемой РФ ежегодно, голосовали США, Канада, Палау (можно не считать – это ассоциированное с США государство) и Украина.

В этом году Канада, посчитав, наверное, что хватит во всём поддакивать Америке, тем паче, что Обама больше не вождь племени, решила воздержаться. А то мало ли, как жизнь повернётся… Станет Лавров или Шойгу генсеком ООН – всё припомнят. Стал же президентом Интерпола китайский силовик Мэн Хунвэй, а вице-президентом А. Прокопчук, генерал-майор российской полиции!

Проект данной резолюции последовательно продвигается в ООН с 2005-го года. И также последовательно все 11 лет США голосует «против». С 2012-го года по непонятным причинам присоединилась Канада, видимо, как-то надавили американцы на Елизавету II и Стивена Харпера, друзья же. Или уже тогда готовили фашистский переворот на Украине и искали себе сильных дополнительных союзников против документа?

А вот с 2014-го, после госпереворота на Украине, новая киевская власть также голосует против резолюции. Вполне объяснимо, если вспомнить лозунги и факельные шествия.





Вопрос такой: почему США упорно не желают признавать эту резолюцию? Потому что она исходит от России? Простите, но над ней в разные годы работало до 50 государств. Может быть, причина в том, что в самой демократичной стране мира до сих пор притесняется небелое население, а? Ведь в названии резолюции упоминается расовая дискриминация.

Для Америки борьба с гитлеровским режимом стала золотым дном, а спасённые от «злых Советов» немецкие учёные сильно помогли росту научного потенциала страны.

На Европейском ТВД потери США составили порядка 186.000 человек, а на Тихоокеанском ТВД – 296.000. Так что германский фашизм для США обошёлся достаточно «малой кровью», зато какие прибыли! Возможно, в этом причина нежелания принимать антинацистскую резолюцию?

Также в документе упомянут Холокост. Осуждается его отрицание либо попытка отрицания. Но вспомним выступление израильского президента Ривлина в Верховной Раде Украины, прошедшее 27.09.2016. Он напомнил депутатам о бойцах ОУН-УПА, принимавших участие в массовых расстрелах евреев на территории страны. И это вызвало крайне негативную реакцию националистически настроенных представителей власти. Некоторые даже извинений требовали, тот же одиозный Ляшко, например.

Можно сделать вывод, что США (чёрт с ней, с Украиной, и так всё понятно) оправдывают нацизм, расизм, религиозную нетерпимость и прочие античеловеческие «ценности». Главная причина, наверное, в нездоровом цинизме (в ВМВ всё-таки участвовали) и вполне нормальном прагматизме. Управляя настроениями масс в вопросах цвета кожи и полноценности социальных групп, можно добиться любых выгодных результатов.

В Америке, этой стране мигрантов со всего света, использовать теорию превосходства одной группы людей над другой крайне продуктивно. Например, в случае массовых беспорядков со стороны темнокожих, можно настроить белое население против них, напомнив о распространении наркотиков и всякого рода бандитизме с их стороны.

А если США поддержит резолюцию ООН, то такое уже не пройдёт. Мировое сообщество может напомнить о подписи под документом. США, конечно, на это наплевать, но отношения могут поколебаться.

Вывод: американскому правительству (во всяком случае, Бушу-младшему и Обаме) выгоден расизм, как способ управления. В Средневековье таким методом была религия, но раскол христианства на различные секты и появление крупных мусульманских диаспор уже не даёт той власти. Остаётся одно: деление людей по внешним признакам.

Автор: Валерий Усачёв

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