Глава ЦСКА Михаил Барышев настоял на перезахоронении Нины Пономарёвой









Несколько месяцев назад на 87-ом году жизни скончалась выдающаяся спортсменка СССР Нина Аполлоновна Пономарёва. Изначально Пономарёва была захоронена на Хованском кладбище в городе Москва, однако, после целого ряда согласований, глава ЦСКА Михаил Николаевич Барышев сумел-таки воплотить в жизнь свою инициативу – похоронить выдающуюся спортсменку на кладбище Минобороны РФ в Мытищах.

Жизнь и спортивная карьера Пономарёвой вдохновила уже не одно поколение молодых спортсменов, а сама Нина Аполлоновна ещё при жизни стала олицетворением несгибаемой воли к победе и безграничных возможностей человека.

Именно Нина Пономарёва завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году для сборной Советского Союза. Данное событие примечательно тем, что упомянутые ОИ в Финляндии стали дебютными для СССР, так как до 1952 года никто из советских спортсменов не возвращался на Родину с олимпийским золотом.

Как и в случае с первой золотой медалью для СССР, Нина Аполлоновна стала первой спортсменкой, которую с одобрения высшего руководства Минобороны РФ похоронили на главном воинском кладбище страны.

На церемонии захоронения присутствовали глава министерства обороны России Сергей Шойгу, генерал армии Николай Паньков, глава Минспорта РФ Виталий Мутко, глава Центрального спортивного клуба Армии Михаил Барышев и глава ВФЛА России Дмитрий Шляхтин.

Несмотря на то, что Нина Аполлоновна прочно вошла в историю советского и российского спорта как первая олимпийская медалистка, завоевавшая золото для СССР, это далеко не единственное её достижение.

В 1956 году Пономарёва удостоилась бронзовой медали на Олимпийских играх в Мельбурне, но, стоит отметить, что, как сообщается, такой результат был обусловлен недавно полученной Ниной травмой, которая не позволила советской спортсменке выступить «в полную силу».

Спустя 4 года на ОИ в Риме Нина Пономарёва поставила новый олимпийский рекорд, метнув диск на 55,1 м., что на тот момент было просто выдающимся результатом. Более того, нельзя не упомянуть и том, что ещё после первого успеха советской спортсменки на ОИ в 1952 году Пономарёву западная пресса окрестила «железной леди».

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