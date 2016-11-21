навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
21.11.16   Редакция

«Ура! Мы ломим, гнётся Нусра!». Боевики в Сирии потихоньку складывают оружие

(0)
20.11.16   Редакция

Обама сменил репертуар: в прощальном турне Барак «поёт» о великой России

(0)
 
19.11.16   Редакция

«Турция блокирует освобождение Ракки, столицы Даеш»

(0)

последние за вчера, 20.11.16  
20:03   Редакция

Обама сменил репертуар: в прощальном турне Барак «поёт» о великой России

(0)
16:50   Редакция

США и Украина голосуют за нацизм

(0)
11:36   Редакция

«Дорогая Россия», или тактика США меняется!

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
21.11.16 10:49    
Олька Просто стихи (670)
20.11.16 15:00    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (148)
17.11.16 22:10    
Vardy Нужен совет (1)
16.11.16 18:43    
VLADIMIR2606 Кто и как бросил курить? (3)
15.11.16 17:15    
tif Подскажите пожалуйста (1)
14.11.16 12:32    
MariyaY Семейная пара: Секреты правильной ссоры (6)
07.11.16 10:02    
VLADIMIR2606 Отдых (4)
05.11.16 14:00    
druginsk Россияне недовольны своей страной (96)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.11.16 17:07
скаут: Miroslav;
 
 

«Ура! Мы ломим, гнётся Нусра!». Боевики в Сирии потихоньку складывают оружие

Взятие Хан аль-Шиха окончательно убедило террористов в Западной Гуте, что неподалёку от Дамаска, прекратить сопротивление. Но уйти в Дэраа им не разрешили, поэтому боевики отправятся в Идлиб, таково условие соглашения.

Понятно, почему их не пустили в Дэраа, там восемь километров до иорданской границы. Тяжёлое оружие им брать с собой запрещено, так что пойдут только с тем, что в руках утащить смогут. Но даже с «калашами» в руках они способны пробиться в соседнюю страну, а работать авиацией по ним будет сложно. На таких расстояниях неизбежно случайное нарушение воздушного пространства, к чему лишние обвинения? Тем более в Иордании своих боевиков хватает, зачем им подкрепление такое? Зато в Идлибе сейчас формируется что-то вроде террористического анклава, там им и место.

Предусмотрен вариант и остаться в Западной Гуте, но только при условии полной сдачи оружия и возвращения к мирной жизни, реинтеграции в цивилизованное общество. По всей видимости, Асаду подсказали путь, который РФ уже прошла: разоружение в обмен на помилование. У нас этот вариант вполне сработал, а террористы – они везде террористы, что в горах Северного Кавказа, что в сирийской пустыне.

Такая победа правительственных сил развязывает Асаду руки на востоке страны, в Восточной Гуте, где Дума находится под контролем боевиков. Массированные ракетно-бомбовые удары российских ВКС и сирийских ВВС по позициям террористов в этих районах будут нанесены в ближайшие дни, после чего сирийская армия сможет перейти в масштабное наступление. Также готовится наступление на лагерь Ярмук, где тоже скопилось много «бородатых зайцев» на шахид-тачанках. Всё больше районов вокруг Дамаска освобождаются от террористов, это радует. Нас, во всяком случае.

Почему именно Идлиб выбран местом концентрации боевиков? Возможно, потому что эта провинция одна из самых малонаселённых в Сирии, до войны там проживало чуть более 1300 тыс. человек, сейчас, видимо, меньше вполовину. И тут два варианта: либо дать им реальную возможность создать своё государство на этой территории (пусть там со своим шариатом носятся), либо просто собрать в одном месте и накрыть разом. Автору кажется предпочтительным второй вариант. Чего, в самом деле, за каждой кучкой аллахакбаровцев по всей Сирии гоняться?

Автор: Валерий Усачёв


статью прочитали: 33 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 