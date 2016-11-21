«Ура! Мы ломим, гнётся Нусра!». Боевики в Сирии потихоньку складывают оружие

Взятие Хан аль-Шиха окончательно убедило террористов в Западной Гуте, что неподалёку от Дамаска, прекратить сопротивление. Но уйти в Дэраа им не разрешили, поэтому боевики отправятся в Идлиб, таково условие соглашения.

Понятно, почему их не пустили в Дэраа, там восемь километров до иорданской границы. Тяжёлое оружие им брать с собой запрещено, так что пойдут только с тем, что в руках утащить смогут. Но даже с «калашами» в руках они способны пробиться в соседнюю страну, а работать авиацией по ним будет сложно. На таких расстояниях неизбежно случайное нарушение воздушного пространства, к чему лишние обвинения? Тем более в Иордании своих боевиков хватает, зачем им подкрепление такое? Зато в Идлибе сейчас формируется что-то вроде террористического анклава, там им и место.

Предусмотрен вариант и остаться в Западной Гуте, но только при условии полной сдачи оружия и возвращения к мирной жизни, реинтеграции в цивилизованное общество. По всей видимости, Асаду подсказали путь, который РФ уже прошла: разоружение в обмен на помилование. У нас этот вариант вполне сработал, а террористы – они везде террористы, что в горах Северного Кавказа, что в сирийской пустыне.

Такая победа правительственных сил развязывает Асаду руки на востоке страны, в Восточной Гуте, где Дума находится под контролем боевиков. Массированные ракетно-бомбовые удары российских ВКС и сирийских ВВС по позициям террористов в этих районах будут нанесены в ближайшие дни, после чего сирийская армия сможет перейти в масштабное наступление. Также готовится наступление на лагерь Ярмук, где тоже скопилось много «бородатых зайцев» на шахид-тачанках. Всё больше районов вокруг Дамаска освобождаются от террористов, это радует. Нас, во всяком случае.

Почему именно Идлиб выбран местом концентрации боевиков? Возможно, потому что эта провинция одна из самых малонаселённых в Сирии, до войны там проживало чуть более 1300 тыс. человек, сейчас, видимо, меньше вполовину. И тут два варианта: либо дать им реальную возможность создать своё государство на этой территории (пусть там со своим шариатом носятся), либо просто собрать в одном месте и накрыть разом. Автору кажется предпочтительным второй вариант. Чего, в самом деле, за каждой кучкой аллахакбаровцев по всей Сирии гоняться?

Автор: Валерий Усачёв