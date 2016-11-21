Франция в энергокризисе: нет мощностей даже на бесплатные реакторы

Франция отказалась безвозмездно принять ядерные реакторы Швейцарии из-за собственных энергетических проблем. Швейцарский оператор ядерных реакторов Alpiq предложил «на символической основе» французской энергетической компании EDF два свои реактора. Но французы отказались от этого предложения в силу собственных энергетических проблем. По словам генерального директора Alpiq, французские коллеги не были заинтересованы в приобретении швейцарских ядерных реакторов даже на безвозмездной основе, потому что EDF «сейчас хватает своих проблем, касающихся атомной энергетики». Теперь Alpiq надеется отдать два этих реактора в счет государства.



Что касается энергетического положения Франции, то сегодня, как ни странно, этой стране грозит энергетический дефицит. Это, в свою очередь, должно привести к повышению спроса на электроэнергию из Швейцарии. Потому что во Франции часть реакторов после проверок могут снова не вернуться в строй.

В результате нехватка энергии коснулась и Великобритании. Так, 7 ноября оператор Национальной сети Соединенного Королевства предупредил о возможной нехватке электроэнергии. До этого британцы импортировали весомую часть мощностей из Нидерландов и Франции. Теперь цена на электроэнергию в Великобритании достигла максимума.

Стоимость электроэнергии поднялась и во Франции, этой зимой, как ожидается, она достигнет потолка. По словам руководителя EDF, есть опасность серьезной нехватки электроэнергии в этот зимний период. В таком случае Франция может выкупить часть мощностей у Великобритании, причем неважно, как дорого ей это обойдется.

Во Франции около 70% потребляемой ею электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, поэтому нехватка атомных мощностей может привести к энергетическому кризису с наступлением холодов. Так, RTE может быть вынужден будет принять чрезвычайные меры. Например, отключать до двух десятков крупных промышленных предприятий и снизить напряжение на ряде сетей. Более того, не исключают и кратковременное веерное отключение электричества.

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