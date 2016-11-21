навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
21.11.16   Редакция

Франция в энергокризисе: нет мощностей даже на бесплатные реакторы

(0)
20.11.16   Редакция

Обама сменил репертуар: в прощальном турне Барак «поёт» о великой России

(0)
 
19.11.16   Редакция

«Турция блокирует освобождение Ракки, столицы Даеш»

(0)

последние за вчера, 20.11.16  
20:03   Редакция

Обама сменил репертуар: в прощальном турне Барак «поёт» о великой России

(0)
16:50   Редакция

США и Украина голосуют за нацизм

(0)
11:36   Редакция

«Дорогая Россия», или тактика США меняется!

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
21.11.16 10:49    
Олька Просто стихи (670)
20.11.16 15:00    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (148)
17.11.16 22:10    
Vardy Нужен совет (1)
16.11.16 18:43    
VLADIMIR2606 Кто и как бросил курить? (3)
15.11.16 17:15    
tif Подскажите пожалуйста (1)
14.11.16 12:32    
MariyaY Семейная пара: Секреты правильной ссоры (6)
07.11.16 10:02    
VLADIMIR2606 Отдых (4)
05.11.16 14:00    
druginsk Россияне недовольны своей страной (96)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.11.16 20:01
скаут: Miroslav;
 
 

Франция в энергокризисе: нет мощностей даже на бесплатные реакторы

Франция отказалась безвозмездно принять ядерные реакторы Швейцарии из-за собственных энергетических проблем.

Швейцарский оператор ядерных реакторов Alpiq предложил «на символической основе» французской энергетической компании EDF два свои реактора. Но французы отказались от этого предложения в силу собственных энергетических проблем.

По словам генерального директора Alpiq, французские коллеги не были заинтересованы в приобретении швейцарских ядерных реакторов даже на безвозмездной основе, потому что EDF «сейчас хватает своих проблем, касающихся атомной энергетики». Теперь Alpiq надеется отдать два этих реактора в счет государства.


Что касается энергетического положения Франции, то сегодня, как ни странно, этой стране грозит энергетический дефицит. Это, в свою очередь, должно привести к повышению спроса на электроэнергию из Швейцарии. Потому что во Франции часть реакторов после проверок могут снова не вернуться в строй.

В результате нехватка энергии коснулась и Великобритании. Так, 7 ноября оператор Национальной сети Соединенного Королевства предупредил о возможной нехватке электроэнергии. До этого британцы импортировали весомую часть мощностей из Нидерландов и Франции. Теперь цена на электроэнергию в Великобритании достигла максимума.

Стоимость электроэнергии поднялась и во Франции, этой зимой, как ожидается, она достигнет потолка. По словам руководителя EDF, есть опасность серьезной нехватки электроэнергии в этот зимний период. В таком случае Франция может выкупить часть мощностей у Великобритании, причем неважно, как дорого ей это обойдется.

Во Франции около 70% потребляемой ею электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, поэтому нехватка атомных мощностей может привести к энергетическому кризису с наступлением холодов. Так, RTE может быть вынужден будет принять чрезвычайные меры. Например, отключать до двух десятков крупных промышленных предприятий и снизить напряжение на ряде сетей. Более того, не исключают и кратковременное веерное отключение электричества.

статью прочитали: 34 человек

   
теги: Франция, Швейцария, Энергетика  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 