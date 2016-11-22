Пенсионная реформа на Украине по рецепту МВФ

Сегодня Росбалт опубликовал статью, подчеркивающую высокие моральные качества МВФ. Увидев заглавие «МВФ не настаивает на повышении пенсионного возраста для Украинцев» многие украинские граждане предпенсионного возраста вновь обретут смысл жизни .





Помимо Росбалта, эта замечательная новость о человеческом лице МВФ озабоченного благосостоянием и здоровьем украинцев даже в ущерб собственным интересам, массово появилась и в украинских СМИ.





С такими новостями, украинские граждане получающие статус пенсионера со дня на день могут смело планировать заслуженный отдых в живописнейших уголках мира, не отказывая себе ни в чем и не откладывая приятные хлопоты на завтра. Благое дело – государственное пенсионное обеспечение «позволяет» удовлетворить запросы самых искушенных граждан. Но отойдем от черного юмора, тем более что положение, в котором находятся пенсионеры Украины, отдавшие силы и здоровье работая на государство — исключительно прискорбное.





Сейчас же предлагаю попытаться разобраться в статье Росбалта «МВФ не настаивает на повышении пенсионного возраста для Украинцев».





В первую очередь следует обратить внимание на то, что такое трогательное заявление сделал не представитель МВФ, а заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова. Причем со странной ремаркой.





Для понимания, возможно, стоит немного разузнать об источнике информации: Оксане Маркаровой.

Должность заместителя министра финансов Украины Маркарова получила по настоянию американской украинки Натальи Яресько. Украинские СМИ подозревают Маркарову в связях с разыскиваемыми украинскими олигархами братьями Клюевыми.





Также, украинские журналисты инкриминируют заместителю министра финансов участие в мошенническом эпизоде сомнительной приватизации предприятия «Запорожский завод полупроводников», и финансовых махинациях (вывод денег заграницу) на предприятии Укрподшипник через «Актив банк» членами наблюдательного совета которого и являются Маркарова и Яресько.





Если предположить, что журналисты подозревают замминистра небезосновательно, то Маркарова становиться «бывалой», всесторонне развитой махинаторшей. Таким людям врать — как с горы катиться. Конечно же, это не повод ей не верить в конкретном случае, но задуматься стоит.





Повод сомневаться в правдивости заявления Маркаровой состоит в более ранних публикациях украинских СМИ на тему пенсионного возраста украинцев. Вот о чем они писали:

Пишет сайт Антикор ссылаясь на Шария в 2015 году.





А вот как документы с планами украинских чиновников опубликованные Шарием комментирует Розенко – Министр социальной политики Украины.





Идем далее.





Рассмотрим: настаивает МВФ на повышении пенсионного возраста украинцев или все-таки нет. Вот что говорил Розенко в интервью Вестям (февраль 2015 года)





То есть МВФ все-таки хотел поднять пенсионный возраст. Кроме того что повышения хотел МВФ, Украина, в свою очередь, обязалась это сделать.





Об этом сообщают ipress.ua 12 марта 2015года.





А вот что пишут уже в этом году на украинском портале strana.ua





Как мы видим, позиция главы миссии МВФ отличается от высказываний Маркаровой и публикации Росбалта. А значит, причин для сомнений становиться еще больше.





Единственной возможностью частично согласиться с редакцией Росбалт и Маркаровой по теме не настойчивости МВФ возможно. Но лишь потому, что Украина уже (в 2015 году) обязалась повысить пенсионный возраст до 2025 года, и формально МВФ не имеет оснований настаивать на повышении.





Однако в случае с Украинскими властями стоит держать ухо востро не смотря ни на что. Украинские власти имеют способность интерпретировать договоренности по-своему. Как им удобно в данный период времени. Как, например, в случае с Минском -2.





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