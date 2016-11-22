О каких достижениях Майдана говорит Deutsche Welle?

Сегодня Украина отмечает годовщину майдана 2013-14гг., которую там принято называть революции достоинства. Сразу же хочется отметить, что большинство граждан Украины разочарованы так называемыми «здобутками» революции и праздновать эту дату, в общем то, бессмысленно.





Издание Deutsche Welle не обошло тему революции (государственного переворота) стороной, и повествует на своих страницах о том: Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?





Повествование о «перемогах», редакция оформила в виде фото-отчета из семи фотографий, на которых запечатлены активисты с как бы требованиями на плакатах. К каждой фотографии прикреплен комментарий редакции, с вердиктом выполнено оно или нет.

Скажу честно: умиляет «кофетно –ванильная» заграничная трактовка украинских «перемог» в то время как сами украинцы, мягко говоря, разочарованы последствиями революции и революционным правительством.





Опрос проведен украинским Центром социальных исследований «София» в июле 2016г.





Deutsche Welle же, видимо, мало волнует истинное положение дел на Украине. Им нужна «сладкая» ассоциация Майдана с достижениями, даже если таковых нет и в помине.





В такой знаменательный для украинцев день Deutsche Welle решила не обращать внимания ни на поголовное обнищание и стремительную убыль населения Украины в постмайданный период, ни на удручающую экономическую ситуацию в стране с крайне призрачной перспективой перелома ситуации к лучшему.





Итак, какие же были требования Майдана, и что выполнено?





Как мы знаем, и даже редакция Deutsche Welle в этом с нами солидарна, главное требование революционеров гидности — «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС» не выполнено и по сей день. Нидерланды отказались ратифицировать Соглашение и документ оказался заблокированным.





Значит, первый и самый главный пункт требований, из-за которого и состоялся государственный переворот НЕ выполнено.





Требования отставки правительства и президента, которые появились у протестующих со временем, выполнены частично. Николай Азаров ушёл в отставку с поста главы правительства Украины, как того и требовали протестующие.





Сказать то же самое о президенте не получится. В отставку он не уходил, а был отстранен от власти постановлением Верховной Рады от 22 февраля 2014 года.





О легитимности «постановления об отстранении от власти Виктора Януковича» споры продолжаются и по сей день. Но это не мешает нам констатировать тот факт, что в отставку он не ушел. А значит и это, дополнительное требование майдановцев, НЕ удовлетворено в полном объеме. То есть требование НЕ выполнено.





Ну а о несостоявшейся или незаконченной «национальной революции», радикальные элементы заявляли еще в 2014 году. С тех пор так ничего и не изменилось. Идея «Украина для украинцев» и по сей день остается исключительно в головах националистов. На деле же политика Порошенко и постмайданного правительства направлена на выполнение прихотей заграничных партнеров не смотря ни на что, с целью одобрения очередного кредита, что губительно для государства в существующих экономических условиях. Отдавать кредиты просто нечем. А брать кредит чтобы погасить предыдущий ничего не оставляя на развитие экономики – затея заведомо провальная и губительная. То есть украинские националисты также НЕ получили то чего хотели выходя на площадь независимости Киева.





Мы разобрали три основных требования Евромайдана.





Ни одно из них не было выполнено. Потому публикация Deutsche Welle – пустая болтовня с намеком на «белые и пушистые» намерения зачинщиков госпереворота на Украине. Обычный трёп, оправдывающий целесообразность человеческих жертв (как на майдане, так и на войне, возникшей вследствие переворота), надуманными достижениями.





Но Deutsche Welle рассматривает семь требований в своей публикации! – скажете Вы. Да, действительно. По мотивам известным только журналистам издания, редакция рассматривает семь требований. Но дело в том, что четыре дополнительных требования предъявленных Deutsche Welle в качестве «здобутка» рассматривать не стоит, так как это не те требования, за которые стояли революционеры.





Ведь нельзя же всерьез сказать, что одним из требований Майдана было обеспечение женской половины населения Украины кружевным нижним бельем заграничного производства, даже если с таким плакатом стояла известная с тех пор дама.





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