Отделение Калифорнии: звонок к распаду «звёздно-полосатых»?

На стол Камалы Харрис, генерального прокурора штата Калифорния, лёг прелюбопытнейший документ, имеющий рабочее название «Calexit». Речь идёт о референдуме о независимости в 2019 году, который мечтает провести движение «Yes, California». Формальным поводом для сего обращения послужило избрание Д. Трампа, хотя на выборах в Калифорнии однозначно побеждала Клинтон, набравшая 61% голосов. Примет ли г-жа Харрис, гордая дочь союза Индии с Ямайкой, сей документ? Если взяток не берёт, то примет однозначно. Она же член Демократической партии, будущий сенатор от своего штата; её сестра Майя в предвыборной команде старушенции была активным членом. Но читатель, внимательно следящий за отделенческими настроениями по всему миру, коих сейчас много, должен вспомнить, что 26.09.2016 в Москве проходила конференция «Диалог наций: право народов на самоопределение и строительство многополярного мира», так что Трамп – просто предлог. Калифорния уже пару лет как пытается начать движение в сторону отделения, за ней следует и Техас. Аляска пока молчит, но это временно. Интересная тенденция, правда? Президент национально-освободительного движения «Да, Калифорния» Луис Джей Маринелли несколько лет прожил в России. Неужели любовь к свободе и независимости так заразна? Наверное, нашим политологам надо за 4-5 лет точно выяснять, кто будет следующим канцлером/президентом/премьер министром, да приглашать его пожить у нас до выборов. Тогда у нас нигде недругов не останется, к гадалке не ходи. Так вот, о Маринелли. Идеи отделения у него появились после совершенно мирного ухода целого полуострова в Россию. Это настолько захватило молодого человека (на тот момент ему было 28 лет), что он решил: хватит кормить В(Ф)ашингтон.



Главный тезис сторонников организации таков: на наши деньги ведутся войны. И ладно, если б выигрывали, а то ведь везде терпим поражение! А у нас 40 млн. человек живёт, регион богатейший, а социалка хромает. Отделяемся и будем сами себя кормить, короче. А вас не будем.

Действительно, по оценке экономических экспертов, в случае превращения штата в государство оно войдёт во вторую десятку экономик мира. Одна Кремниевая долина чего стоит! Экономически это самый развитый штат США, из которого, соответственно, качается больше всего денег.

Вернёмся к главному, к отделению. Теоретически, да и практически, это возможно, ведь на то она и демократия, чтобы к гласу народа прислушиваться, хотя все видят, как прошли последние выборы в США. Чуть Майдан не получили.

Трамп, естественно, с решением об отделении, если таковое будет принято, не согласится никогда, как и любой другой правитель любой страны. Но если его предвыборные речи о прекращении вмешательств в дела других стран и обращении повышенного внимания к проблемам внутренним начнут претворяться в реальную жизнь, то вопрос может отпасть сам собой.

Другое дело, что идеи революции из молодой да буйной головы так просто не выкинешь. Да и губернатор Джерри Браун тоже ведь из демократов. Альянс молодого независимого революционера, генерального прокурора и губернатора – сильный триумвират.

Маринелли всех заведёт, Браун и Харрис его поддержат, вот и вернётся Республика Калифорния к историческому названию и статусу до 1850-го года. А там подтянутся и другие штаты, управляемые демократами. В итоге будет два государства: ДША и РША, демократические и республиканские Штаты Америки. Были же Северные и Южные штаты, верно?

Могут сказать, что автор курил нечто очень убойное, раз такой бред несёт. Нет, просто автор неплохо знает мировую историю. Исходя из принципа, что история всегда повторяется по одним и тем же лекалам видно, что любое государство, стремящееся к тотальному мировому господству, рано или поздно распадается на куски.

Так было с империей Александра Великого, так было с Древним Римом, с монголо-татарами, так было с Наполеоном, с Гитлером, с Советским Союзом. Причины могут быть разными, но конец всегда один.

Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 60 человек