Зачем Навальному дом Ротшильдов: история одного вброса

А ведь сложно не поверить в то, что

. Он дорого одевается, катается на дорогих машинах, отправляет жену в Америку. И все бы ничего, но он отрицает, что дом его. Хорошо, может, и так. Но, если бы это было правдой, наверное, не было бы столько шума! А он такое набаламутил, что мама не горюй. Может, в шутке есть только доля шутки?

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