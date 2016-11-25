Плохая генетика министра и бутерброд «Свободы»

Генетика министра культуры Украины Евгения Нищука не даёт покоя либеральной общественности. Простые люди выводы уже сделали, но журналисты почему-то продолжают свой трёп. Особенно забавно смотреть на тех, кто пытается отбитого напрочь деятеля Украины отмазать. Да ещё и с помощью манипуляций. Как это делает, например, « Свобода ».





Статья «Спор о генетике» начинается с пересказа ситуации. Мол, вот министр, вот прямой эфир, а вот то, что он сказал.













Кстати, господина Нищука за его неудачную «генетику» могут освободить от должности. Так, по крайней мере, считает Александр Вилкул — один из руководителей «Оппозиционного блока». Его мнение — единственное из негативных. Все остальные будут нейтрально-позитивными.





Так в чем же тогда заключается манипуляция?





В активных продажах есть такой специальный прием — «бутерброд» называется. Работает он просто. При продаже того или иного товара, нужно следовать определенной схеме. Сперва говорить позитивные качества товара, затем — негативные (чтобы клиент поверил вам, как специалисту), но завершать рекламную речь надо обязательно позитивом. Булочка — котлетка — булочка.





«Свободовцы» сделали то же самое. Текст выстроен «бутербродом». Сперва читателю рассказали о злостной российской пропаганде, которая накинулась на бедного и несчастного «министра генетики» Украины. Это — позитив, поскольку Нищук здесь выставляется жертвой, слова которого не так поняли.













Затем свободовцы приводят критику Вилкулы. Что примечательно, не пересказом его слов, а прямой цитатой. Это — та самая негативная «котлетка», поскольку в выражениях руководитель «Оппозиционного блока» не стесняется вовсе.













Затем Вилкулу, не к месту вспоминавшего фашистские концлагеря, циркуль и череп, сменяет Руслан Бортник. Задача этого самозваного эксперта — отогнать негативные ассоциации, возникшие у читателя после резкого Вилкулы. И Бортник с этим успешно справляется, залечивая про «конкурентную должность министра».













Наконец, финальный акт пьесы. Над позитивной «булочкой» трудятся втроем.





Автор статьи, Владимир Ивахненко, украдкой замечает, что вообще-то Нищук — тот самый парень, что со сцены Майдана умолял спецназ «прекратить огонь». Да и вообще, Евгений — «голос Майдана», актер и творец.





А ещё у него жена умерла.













Версию с «аффектом» тут же подхватывает главред «Общественного радио» Наталья Соколенко, которая присутствовала на выступлении «министра генетики» лично.













Финальный аккорд даёт украинский историк Станислав Кульчицкий, который на полном серьёзе заявляет, что министр (!) культуры (!) спутал слово «генетика» со словом «ментальность». Как их можно было вообще спутать, да ещё и два раза подряд, да ещё и будучи на столь высоком посту — неизвестно. Зато цель, которую поставили перед собой «свободовцы», вроде как выполнена.





Бутерброд готов. Генетика чиста. Министр отмазан. А читатель «Свободы» — вновь одурачен.