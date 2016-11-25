Сказки Republic или искусство лжи ради денег

Обозреватель Republic Евгений Карасюк написал статью-ревизию «Могли ли деньги ЮКОСа достаться „Роснано“?» в которой смешал слова президента РФ и свои собственные домыслы. Сказки Republic, доведенные до совершенства с помощью лжи, приводят доверчивых посетителей и деньги, которые собираются изданием с наивных простачков, думающих, что им говорят правду.

Обозреватель Republic Евгений Карасюк написал статью-ревизию «Могли ли деньги ЮКОСа достаться „Роснано“?» в которой смешал слова президента РФ и свои собственные домыслы. Сказки Republic, доведенные до совершенства с помощью лжи, приводят доверчивых посетителей и деньги, которые собираются изданием с наивных простачков, думающих, что им говорят правду.

Статья Карасюка не выдерживает простейшей проверки. Вот, что пишет «сказочник»:









Забавно, что Карасюк дает ссылку на сайт Кремля, где не сложно найти полный текст Владимира Путина о «ЮКОС», который он произносит в контексте расселения аварийных домов.









Никаких «добавлений» в речи президента, ни каких «оставшихся средств на создание госкорпорации» нет. Можно зачитать статью до дыр, но не найти слов, которые Карасюк приписывает Путину. На видео тоже отражен весь ход встречи и все слова Путина.





Зачем Карасюк так нагло врет? Скорей всего, исключительно ради денег. Вот только ради чьих: ваших или американских?