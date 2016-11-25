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опубликовано редакцией на Переводике 25.11.16 22:16
скаут: maks.koltsov;
 
 

Сказки Republic или искусство лжи ради денег

Обозреватель Republic Евгений Карасюк написал статью-ревизию «Могли ли деньги ЮКОСа достаться „Роснано“?» в которой смешал слова президента РФ и свои собственные домыслы. Сказки Republic, доведенные до совершенства с помощью лжи, приводят доверчивых посетителей и деньги, которые собираются изданием с наивных простачков, думающих, что им говорят правду.

Статья Карасюка не выдерживает простейшей проверки. Вот, что пишет «сказочник»:


Забавно, что Карасюк дает ссылку на сайт Кремля, где не сложно найти полный текст Владимира Путина о «ЮКОС», который он произносит в контексте расселения аварийных домов.


Никаких «добавлений» в речи президента, ни каких «оставшихся средств на создание госкорпорации» нет. Можно зачитать статью до дыр, но не найти слов, которые Карасюк приписывает Путину. На видео тоже отражен весь ход встречи и все слова Путина.

Зачем Карасюк так нагло врет? Скорей всего, исключительно ради денег. Вот только ради чьих: ваших или американских?

статью прочитали: 33 человек

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