Проклятие Синая: почему Египту не удаётся уничтожить террористов на полуострове

Египетские силовики задержали членов радикальной исламистской организации, которые были связаны с обосновавшимися на Синайском полуострове террористами и готовили серию преступлений. Кроме того, члены банды занимались производством взрывчатки. Каир ведёт боевые действия с незаконными вооружёнными формированиями на Синае с 2014 года, однако их активность не спадает. В октябре 2015-го экстремисты взорвали российский самолёт A321, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, 224 человека погибли. RT проанализировал структуры местных группировок, источники их финансирования и задался вопросом, почему синайских террористов не удаётся ликвидировать. Экстремистскую группировку, имевшую связи с террористами на севере Синайского полуострова и планировавшую, по данным силовиков, теракты против госучреждений и полиции, обезвредили в городе Суэц. Правоохранительные органы Египта сообщают, что члены банды занимались также производством взрывчатки. На допросах задержанные признали свою вину.



За несколько дней до этих событий на полуострове произошёл крупный теракт. Синайские террористы взорвали несколько автомобилей на контрольно-пропускном пункте неподалёку от города эль-Ариш. Жертвам серии взрывов стали 12 военнослужащих. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство»*. На новость о теракте отреагировал даже Госдепартамент США, выразив поддержку Каиру.

Власти Египта регулярно рапортуют об уничтожении десятков террористов, а также главарей ячеек ИГ. Борьба с террористами происходит с помощью рейдов сухопутных войск и авиации. В конце августа 2016 года Каир отчитался о ликвидации вблизи города Рафах главаря синайского отделения ИГ — «Вилайет Синай» Абу аль-Кассима.

Однако силы безопасности Египта не выбили почву из-под ног боевиков. В течение всей осени военнослужащие и полицейские подвергались постоянным атакам. Теракты происходили и предотвращались как на Синайском полуострове, так и на территории Каира. Например, 27 ноября египетские взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства, которые были заложены под одним из каирских мостов.

Беспокойный Синай

Основная угроза для безопасности Египта исходит с севера Синайского полуострова. Южная — где расположена курортная зона, включая Шарм-эш-Шейх, — своего рода островок благополучия. Однако за пару-тройку десятков километров от туристического мегаполиса расположены неподконтрольные властям пустынные пространства.

Проблема Синая всегда остро стояла перед Каиром в силу этнических особенностей полуострова. 70% населения Синая — это бедуинские племена, которые не лояльны к правительству и не желают следовать государственным законам. Бедуины исходят из того, что центральные власти оккупировали оазисы и таким образом грабят подлинных хозяев полуострова.

Ситуация с безопасностью значительно ухудшилась после свержения президента Хосни Мубарака в ходе «арабской весны» 2011 года. Неподконтрольный Синай стал стремительно превращаться в приют для исламистов. Издание Israel Hayom недавно отмечало, что бедуины покровительствуют исламистам, получая от них деньги в обмен на неприкосновенный статус.

Сейчас джихадисты полуострова объединены в организацию «Вилайет Синай». Именно она взяла на себя ответственность за теракт на борту А321. Напомним, что 31 октября 2015 года в результате взрыва бомбы в небе над Синаем потерпел крушение самолёт A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта стали все находившиеся на борту 224 человека. 24 ноября 2015 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о том, что самая крупная катастрофа в истории российской авиации — на совести «Вилайет Синай».





О «Вилайет Синай» известно немного. Зарубежные СМИ пишут, что она была основана в ноябре 2014 года и получила своё нынешнее название после того, как египетский проповедник Абу Усама аль-Масри присягнул на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Под чёрные знамёна «Исламского государства» встали боевики «Ансар Бейт аль-Макдис» (в западных СМИ — «Сторонники Иерусалима» (Supporters of Jerusalem). Эта организация появилась на волне революции в феврале 2011 года.

В середине июня 2016 года директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил, что организатором теракта в небе над Синаем была «Ансар Бейт аль-Макдис». Глава ведомства рассказал, что у группировки на момент поглощения со стороны ИГ «уже существовал потенциал, у них уже было (какое-то) число лиц, которые были тренированы и готовы совершать вылазки». Более подробную информацию о том, что собой представляет синайский «филиал» ИГ, Бреннан оглашать не стал.

Насколько сильны позиции ИГ на Синае? По данным израильской разведки, организация состоит из небольших отрядов общей численностью 12 тысяч боевиков. В мае 2016 года американский генерал, председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд сказал, что на стороне ИГ в Египте воюют около тысячи человек. При этом он обратил внимание, что террористы пользуются военной поддержкой бедуинских племён.

Первоначально синайские террористы были подконтрольны «Аль-Каиде»** и сотрудничали с палестинскими радикалами. Однако в 2013 году «Ансар Бейт аль-Макдис» порвала связи с «Аль-Каидой», а позже — с правящей в секторе Газа партией ХАМАС. Тем не менее египетское руководство подозревает организацию в связях с «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами», которым в результате революции удалось продвинуть на пост президента «своего человека» Мухаммеда Мурси. После свержения Мурси в июле 2013 года ряды синайских боевиков пополнили оказавшиеся в опале сторонники экс-президента.

В зарубежных СМИ утвердилась точка зрения, что Египет под руководством президента Абделя Фаттаха ас-Сиси образовал вместе с Израилем коалицию против синайского отделения ИГ. Ранее заместитель начальника генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Яир Голан в интервью агентству Bloomberg отметил «невиданный» уровень взаимодействия между Тель-Авивом и Каиром.

В конце апреля 2016 года The Wall Street Journal сообщила о том, что Израиль заключил сделку не только с Египтом, но и с ХАМАС. Тель-Авив опасается дестабилизации ситуации на южных рубежах и потому готов создавать альянс с бывшими противниками. В свою очередь израильские СМИ уверены, что принципиальных перемен в головах синайских террористов не произошло.

Беглые джихадисты

Опрошенные RT эксперты полагают, что крайне сложно оценить реальную мощь «Исламского государства» на Синае: информация на этот счёт слишком скудна, а террористы не стремятся пропагандировать свои «успехи».

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооружённых сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов в беседе с RT выразил сомнение в том, что синайские террористы действительно присоединились к ИГ.

«Те группировки, которые присягали «Исламскому государству», делали это в основном для получения дополнительного финансирования. Информации о том, что Шура (Совет) ИГ принимал решение о плановой переброске каких-то подразделений на Синайский полуостров, не было. В данном случае речь о попытке самопиара и запугивании людей, что им регулярно и удаётся», — сказал Мардасов.

Эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума придерживается иной точки зрения. Он полагает, что «Вилайет Синай» стала частью ИГ и получила мощную подпитку в виде исламистов, ушедших в оппозицию новому президенту: «Беглые джихадисты, те, кто ушли в подполье, потом присягнули «Исламскому государству», чтобы ощущать себя частью чего-то большого и значимого. Это сразу даёт им статус, определённые бонусы и так далее».

Эксперты отметили, что самостоятельно Египет не в состоянии справиться с «Вилайет Синай». Ситуация с безопасностью для правящего режима осложняется экономическими проблемами. В 90-миллионной стране стремительно растёт доля бедного населения. А негативная социально-экономическая ситуация в Египте является питательной средой для исламистской пропаганды.





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