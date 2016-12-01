Открытое письмо Владислава Краснова (RAGA.org) президенту США Бараку Обаме

Открытое письмо Бараку Обаме





Составитель: Владислав Краснов от имени Российско-Американской Ассоциации Доброй Воли ( RAGA . org )

Уважаемый господин Президент,





Поскольку Ваши Президентские полномочия скоро истекают, я бы хотел, чтобы Вы доказали, что Нобелевская премия мира была вручена Вам не напрасно. Поручите своим дипломатам вернуться за стол переговоров с Россией, касается ли это кризиса в Сирии, несоблюдения договорённости об уничтожении излишков плутония в ядерном арсенале или конфликта на Украине.





Только выполнив это, Вы оставите своему преемнику – кто бы им ни был – прочный фундамент, на котором в дальнейшем будет развиваться более здоровая и мирная Планета Земля.

Соединенные Штаты Америки должны вернуться к политике невмешательства во внутренние дела других государств, что постоянно провозглашали наши Отцы-Основоположники, и чего они твердо придерживались. Вместо того, чтобы силой навязывать наши ценности «свободного рынка» и «демократии» за границей, давайте вспомним мудрость человека, который не побоялся получить клеймо «предателя», когда открыто осудил войну, которую король Георг Третий вел против Американских колоний.





Я говорю об Эдмунде Бёрке, британском философе и провозвестнике современного консерватизма. Как древние греки, он признавал, что каждая страна имеет суверенное право на свою собственную форму правления, будь то демократия, республика, монархия, тирания или деспотизм, тем более, что каждая из этих форм склонна к вырождению и обретению противоположных черт. Следовательно, республиканские колонии не обязаны были кланяться заморскому Королю. Сегодня памятник Бёрку украшает столицу США.





Что касается России, вспомните, что Императрица Екатерина Великая ответила отказом Королю Георгу, когда тот попросил прислать ему на помощь русских казаков, чтобы подавить мятеж Джорджа Вашингтона. Во времена Гражданской войны, пока европейские страны – Великобритания, Франция и Испания старались извлечь выгоду из гражданской войны президента Авраама Линкольна с мятежным Югом, царь Александр Второй, только что отменивший крепостное право в России, направил корабли Российского флота к бухтам Нью-Йорка и Сан-Франциско, как жест Доброй Воли.





На нашей памяти, несмотря на неприкрытую враждебность СССР к «капиталистической» Америке, две страны смогли объединиться в уничтожении нацисткой Германии и Японии, и затем совместно сдерживали страсти Холодной Войны.





После 1991 года коммунисты не правят в России. Новая Россия привержена тем же ценностям, что и Запад – частная собственность, свободное предпринимательство, многопартийные свободные выборы, светское правительство, свобода слова и вероисповеданий. Да, надо признать, что путь России после 1991 года оказался очень тернист, отчасти потому, что США вмешивались на стороне российских олигархов. К тому же надо признать, что демократию и свободное предпринимательство нельзя насаждать, как картошку, а надо упорно культивировать из года в год, особенно для страны, которая не имела ничего подобного в течение 73 лет.

Профессор Краснов дарит Борису Ельцину свою новую книгу в августе 1991

В 1990, когда я работал над книгой Russia Beyond Communism : A Chronicle of National Rebirth ( Westview Press , 1991), советским солдатам запрещалось носить нательный крест, тем более читать Новый или Ветхий Заветы. Теперь моя книга была опубликована в русском переводе Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению . Тысячи церквей, разрушенных и осквернённых в СССР, восстановлены. Сотни новых храмов строится каждый год. Министр обороны России генерал Сергей Шойгу не выходит на Красную площадь, не перекрестившись публично. Президента Владимира Путина часто видят в церкви молящимся перед иконой. Он также обращался к мусульманам в мечетях и к иудеям в синагогах. Этот колоссальный тектонический сдвиг в мире произошёл за последние 25 лет, и только духовные слепцы могут его не заметить.

Президент Владимир Путин в русской церкви

Поэтому, господин Президент, я прошу Вас вдохнуть глоток свежего воздуха - и сделать всё, что необходимо для оправдания врученной Вам Нобелевской премии мира. Оставьте следующему президенту такой твёрдый пьедестал для диалога с Россией, от которого Ваш преемник не сможет отойти, не рискуя прослыть безрассудным Геростратом.





Вспомните максиму Эдмунда Бёрка: «Великодушие часто является верным признаком мудрости в политике; великие державы не зиждутся на мелочных расчётах».





Более, чем какие-либо другие две страны - Россия и США -призваны обеспечить Мир, Свободу и Свободное предпринимательство не только на просторах от Сан-Франциско до Владивостока, но и на всей планете Земля. Да поможет нам Бог!





Искренне Ваш,

Джордж Краснов (Владислав Краснов)

Доктор философии

Российско-Американская Ассоциация Доброй Воли

20 октября 2016 г.

Антивоенные демонстранты против войны в Ираке у памятника Эдмонду Бёрку

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