навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Барак Обама

статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
01.12.16   Редакция

Второе открытое письмо Владислава Краснова (RAGA.org) Бараку Обаме: отповедь на его уклончивый ответ

(0)
 
30.11.16   Редакция

Обама содействовал триумфу Трампа

(0)
29.11.16   Редакция

Депутаты бундестага потребовали новых санкций и «воздушный мост» в Алеппо. Спасать

(0)
28.11.16   Редакция

Последний шанс Абэ: верните нам Курилы...

(0)

последние за вчера, 30.11.16  
 
21:50   Редакция

Обама содействовал триумфу Трампа

(0)
01:57   Редакция

РЕПТИЛОИДЫ ИЗ БЕЛОГО ДОМА. Как создаются конспирологические мифы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
29.11.16 18:40    
Suneagle5378 Образование вселенной. (2)
29.11.16 15:52    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (151)
28.11.16 18:15    
roodme Испания и отдых (4)
28.11.16 18:14    
roodme Кто и как бросил курить? (4)
28.11.16 08:17    
Олька Подскажите пожалуйста (2)
28.11.16 01:13    
Олька Просто стихи (675)
23.11.16 01:40    
dimka43 Юморески с форума Авантюриста (797)
17.11.16 22:10    
Vardy Нужен совет (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.12.16 00:37
скаут: krasnow; переводчик krasnow;
 
 

Ответ президента США Барака Обамы на Открытое письмо Владислава Краснова (RAGA.org)


---------- Пересланное сообщение ----------

Из: Белый дом <noreply@whitehouse.gov>

Дата: Пт, 21 октября 2016 в 11:13 вечера

Тема: Ответ на Ваше сообщение

To: "president92@gmail.com~~pobj" <president92@gmail.com>

  

 Благодарю Вас за письмо.


Своими действиями президент России Владимир Путин продемонстрировал отказ от коренных принципов европейской и глобальной безопасности. 


Оккупация и попытка аннексии Крымского полуострова в Украине, продолжение дестабилизирующих действий России на востоке Украины, поддержка жестокому диктатору Сирии Башару Асаду, а также подавление основных гражданских свобод в своих собственных границах ведут только к росту изоляции России от остального мира.


Соединенные Штаты подтвердили свою решимость защищать себя и своих союзников против российских попыток запугать нас. Вопреки враждебности со стороны России мы будем работать для того, чтобы попытки России принудить её соседей не удались.

Моя администрация решительно осудила оккупацию Россией Крыма, что является нарушением норм международного права и украинского территориального суверенитета. 


Совместно с нашими союзниками, мы ответили быстрым введением в действие экономических санкций, направленных против руководящих лиц российского правительства и военной промышленности, а также финансовой, энергетической и оборонной сфер их экономики.

Кроме того, Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность НАТО и коллективной обороне путём координации с нашими союзниками, чтобы временно передислоцировать военную технику и провести учения в странах Балтики и Центральной Европы.


И для того, чтобы повысить решимость наших партнёров в этом регионе к сопротивлению против российского принуждения и агрессии, мы работаем над укреплением демократических институтов, внедрением открытой экономики и диверсификацией поставок энергоносителей.


Соединенные Штаты будут продолжать работать с Россией в тех областях, где мы разделяем прагматичные общие интересы, в том числе содействие нераспространению ядерного оружия, укрепление физической безопасности, предотвращение злодеяний и гуманитарных кризисов, а также борьба с насильственным экстремизмом и терроризмом.


В этом духе сотрудничества, мы приглашаем Россию работать в направлении всеобъемлющего перехода власти в Сирии и прекратить попытки поддерживать Асада, диктатора, отвергнутого большинством сирийского народа.


С момента окончания холодной войны, целью Америки является интеграции сильной и процветающей России в мировое сообщество в качестве конструктивного заинтересованного партнёра в инвестициях, торговле и сотрудничестве в области безопасности.

Как президент, я жду того дня, когда Россия вернётся в качестве участника международной системы, когда она будет готова уважать территориальную целостность государств и права отдельных граждан. 


Но Америка не оставит своих союзников, пока руководители России предпринимают попытки подорвать наши цели. Мы будем продолжать руководить этим процессом с постоянным упорством.

 

С уважением,

Барак Обама



статью прочитали: 63 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 