Второе открытое письмо Владислава Краснова (RAGA.org) Бараку Обаме: отповедь на его уклончивый ответ

[v] The Neoconservative Movement is Trotskyism . By Jonas E. Alexis on January 22, 2013

[vii] More https://consortiumnews.com/2016/10/02/obama-warned-to-defuse-tensions-with-russia/ of October 2, 2016 ALERT MEMORANDUM FOR: The President/FROM: Veteran Intelligence Professionals for Sanity

McGOVERN, VET, CIA RETIREE, BLOODIED BY DC COPS. VETERANS’ GROUP DEMANDS APOLOGY FROM SECRETARY OF STATE.

[ix] http://www.veteranstoday.com.metacomment.io/2011/02/18/vets-for-peace-demands-apology-from-hillary-clinton/ Vets for Peace Demands Apology from Hilliary Clinton. By Dr. George Krasnow on February 18, 2011

[xi] “ The Folly of the New Cold War ”. By Vladislav Krasnov. October 26, 2014 http://www.raga.org/news/the-folly-of-the-new-cold-war-by-vladislav-krasnov

[xii] Письмо коллеги по-английски помещено на сайте RAGA сразу после моей статьи “ The Folly of the New Cold war ”. http://www.raga.org/news/the-folly-of-the-new-cold-war-by-vladislav-krasnov

[xv] U.S. Policy and the Geopolitical Dynamics of the Middle East. By Chas Freeman, June 9, 2016. Washington, DC

Remarks to the Center for the National Interest, Ambassador Chas W. Freeman, Jr. (USFS, Ret.).Статья доступна там же в русском переводе http://www.raga.org/news/us-policy-and-the-geopolitical-dynamics-of-the-middle-east-chas-freeman.