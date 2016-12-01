Второе открытое письмо Владислава Краснова (RAGA.org) Бараку Обаме: отповедь на его уклончивый ответ

КОМУ: г-н Барак Обама, Президент США

КУДА: Белый дом

ОТ: W. Джордж Красноу

ДАТА: 7 ноября 2016

RE: Ваше письмо от 21 октября 2016 года

Уважаемый г-н Президент:





Спасибо за ответ на мою озабоченность ростом напряженности в отношениях между Россией и США, которую я высказал в Открытом электронном письме Вам. Как моё Письмо, так и Ваш Ответ выставлены на английском и русском языках на сайте Russia & America Goodwill Association (http://www.raga.org/news/an-open-letter-to-barack-obama), основателем и президентом которой я являюсь.





Откровенно говоря, я разочарован вашим ответом. Я дал вам шанс публично защитить присуждение Вам Нобелевской Премии Мира. Я также дал Вам возможность заложить основы миролюбивой политики для Вашего преемника. Вместо этого, Вы ответили нападками на Россию и её Президента Владимира Путин, как будто я являюсь их апологетом.





Вы мой президент, и Вы должны дать мне объяснение. Целью моего письма не был не спор о России, Путине или Башаре Асаде. Я уверен, что они могут сами защитить себя. Я надеялся побудить Вас вовлечь их в дипломатию, в мирный диалог во избежание риска, что нынешние боевые действия, будь то в Сирии, Ираке или Украине, выродятся в вооруженное столкновение с Россией, что поставило бы весь мир под угрозу ядерной катастрофы.





Вашему письму не хватает сдержанности, самоанализа и смирения, которые необходимы для здравой внешней политики. Вы забыли, что мы живём в мире, в котором Организация Объединенных Наций и её Совет Безопасности по-прежнему имеют уставную роль, которую Вы и Ваш предшественник пытались узурпировать от имени США.





Позвольте мне напомнить Вам, что Устав Организации Объединенных Наций провозглашает, что миротворческая роль этой организации «основана на принципе суверенного равенства всех ее членов". В своем письме я напомнил Вам о глубоких философских основах понятия суверенитет, заложенных Эдмундом Бёрком. Суверенитет требует уважения к любой форме государственного устройства, даже такой, которую мы не можем одобрить по этическим соображениям.





Я надеялся, что Вы вспомните о концепции Вестфальского суверенитета,[i] установившейся после периода кровавых религиозных войн в Европе в 1648. Вы же проводите политику мирового господства, которая даёт Соединённым Штатам право решать, какое правительство имеет право на существование и какое нет. Таким образом, США попали в осиное гнездо, из которого мы не в состоянии выпутаться.





Я убеждён, что Вы порядочный человек, который хотел бы вести США по пути мира и справедливости, как внутри страны, так и за рубежом. Я не только голосовал за Вас, но и опубликовал по-английски статью Вызов Перестройки для Обамы: США & Россия,[ii] чтобы побудить Вас сдержать обещание. Газета "The New York Times" назвала выборы 2008 года «катарсисом на пути к американской мечте, разрушенной в политическом, экономическом и социальном плане при Буше», я сразу же отметил некоторые неудачные Ваши назначения, которые противоречили провозглашённому Вами новому мышлению.





Плохой приметой стал скандал с Хиллари Клинтон, которую Вы назначили Госсекретарём. В качестве подарка своему российском коллеге Сергею Лаврову она преподнесла макет Красной кнопки с надписью Reset на английском языке и Перегрузка на русском языке. Увы, неправильный перевод предвещал неграмотность и перегрузку во враждебности, а не миротворчестве.[iii] Г-н Лавров сохранил свою дипломатическую благожелательность, но Хиллари съязвила: «Мы не позволим Вам так поступать с нами, я обещаю».





Она сдержала своё обещание, и политика США в отношении России с тех пор стала перегрузкой в напряжённости. Как бывшему контрактному переводчику Госдепа США, мне обидно за своих коллег, ибо ни один их них не позволил бы себе такой ляп. Обидно, что высшее американское руководство не воспринимает отношения с Россией серьёзно, даже на языковом уровне.





С начала 1990-х годов мы игнорировали голоса таких мудрых, опытных и разносторонних политических деятелей, как Джордж Кеннан, чья взвешенная стратегию сдерживания СССР привела к успеху, но который сразу же отверг расширение НАТО; Джек Мэтлок, бывший посол в Москве, который предостерёг от вмешательства США в Украине; Чарльз Фриман (Chas Freeman), который похвально отозвался о подходе Путина к проблемам Ближнего Востока; профессор Стивен Коэн (Stephen Cohen), давний поборник за лучшие отношения с Россией; и Генри Киссинджер, адепт реалистической школы дипломатии.





Я подозреваю, как только Вы вошли в Белый дом, Вы были окружены группой людей, исповедующих так называемую неоконсервативную идеологию, которая пронизывает весь интеллектуальный истеблишмент США, а также конгломераты СМИ и все три ветви власти, как республиканцев, как и демократов. На самом деле, они не являются ни консерваторами, ни нео. Для них главный источник вдохновения Лев Троцкий, некогда глашатай перманентной революции.





Джонас Алексис (Jonas Alexis), сотрудник сайта ветеранов-диссидентов «Ветераны Сегодня» (Veterans Today) считает этих самозваных «консерваторов» (Neo-Con) «реинкарнацией в какой-то степени ленинизма и большевизма». Алексис ссылается на авторитет Фрэнсиса Фукуяма, бывшего неоконсерватора, хорошо знавшего их руководителей.[iv] Фукуяма вспоминает, что ведущий Neo-Con Ирвинг Кристол (Irving Kristol) хвастался, что он был завзятым членом [троцкистской] юношеской социалистической лиги (Четвертого Интернационала).[v]





Как бы то ни было, сейчас неоконы отнюдь не кричат, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Наоборот, они горой ЗА неолиберальную экономику и глобализацию под гегемонией Соединённых Штатов. Лозунг, который им подходит лучше всего «Олигархи всех стран, объединяйтесь!» И США заменил СССР в качестве главного протагониста идеологии глобализма. Теперь речь идёт не о классовой борьбе и пролетарской революции ради всемирного социализма. Теперь в ходу сериал цветных революций, направленных на установление глобального капитализма. Поэтому Вашей политике перезагрузки сразу же обрезали крылышки. Лауреат Нобелевской Премии Мира, Вы превратились в чемпиона бесконечных войн.





Порой старая холодная война вспоминается с ностальгией. Ведь тогда всё-таки были профессионалы среди американских дипломатов. Передо мной замечательная книга “Stepping out of Line: Collected (Nonconformist) Essays on Russian-American Relations, 2008-2012”. Название книги можно перевести как «Не в ногу с маршем: Сборник очерков (неконформистов) по российско-американским отношениям, 2008-2012 годы». Составитель сборника Гилберт Доктороу (http://eastwestaccord.com/team-member/gilbert-doctorow/) человек неординарный, доктор философии Колумбийского университетов, живёт в столице Европы Брюсселе, блестяще владеет русским. Один из авторов RAGA он много сделал, чтобы восстановить Американский комитет согласия между Востоком и Западом.[vi] Некогда, говорит Гилберт, Запад мудро придерживался стратегии сдерживания. Теперь же «наследие Realpolitik оттёрто в маргиналы нарастающими силами неоконсерватизма в Вашингтоне».





Как бывшему советскому диссиденту, мне особенно приятно читать книгу, посвященную «американским диссидентам, в настоящее время отколовшимся от линии Вашингтонской Правды». Если Вы зайдёте на Интернет, г-н Президент, Вы непременно наткнётесь на множество американских диссидентов, выступающих против монополии главных корпораций СМИ. Число таких диссидентов растёт.





Должен ли я объяснить Вам, кто такие VIPS? «Ветераны профессиональной разведки за здравый смысл» (http://warisacrime.org/vips)? Вот что они писали Вам в Меморандуме от 2 октября 2016 года:

«Мы пишем, чтобы предупредить Вас, как мы предупреждали президента Джорджа Буша за шесть недель до нападения на Ирак, что последствия ограничения круга Ваших советников небольшой малоопытной тусовкой сомнительных достоинств могут оказаться катастрофическими. Наше беспокойство на этот раз касается Сирии ... Дверь дальнейших переговоров всё ещё остается приоткрытой. В последние дни, сотрудники российских и зарубежных военных ведомств, а также пресс-секретарь президента Путина, тщательно избегали совсем закрывать эту дверь. Мы считаем хорошим знаком, что Керри был на связи по телефону с министром иностранных дел Лавровым. Россияне неизменно подчеркивают готовность соблюдать ранее достигнутые договоренности по Сирии».[vii]





Один из пятнадцати подписантов Меморандума Рэй Макговерн (Ray McGovern), бывший кадровый сотрудник ЦРУ, некогда делавший брифинги для президента Рейгана по советским делам.[viii] Впервые я узнал о нём, когда он был жестоко избит охранниками за то, что осмелился показать Хиллари Клинтон спину со словами протеста во время её выступления в университете. «Ветераны за мир» (Veterans for Peace), организация, к которой я принадлежу, потребовала извинений. Сомневаясь, что средства массовой информации сообщат о противозаконном рукоприкладстве, я разместил новость о на сайте Veterans Today.[ix]





Меморандум также подписала полковник (в отставке) Энн Райт (https://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Wright), чьё яркое выступление я слышал однажды на митинге в Вашингтоне. Я был рад поместить меморандум ВИПС рядом с письмом Вам в Информационном бюллетене RAGA Antidote 30.





Я начал выпускать серию этих антидотов как только Ваше правительство безрассудно вмешалось во внутренний конфликт в Украине в феврале 2014 г. Если дипломаты старой школы никогда не призывали к войне против СССР, избегали спровоцировать её вмешательством в сферу советского влияния, то Виктория Нуланд (Victoria Nuland), помощница госсекретаря США и известная неоконка, прославилась тем, что, выступая в Киеве, послала ЕС подальше, распорядилась поставить Яценюка на самый верх пирамиды, Кличко поставила на место пониже, и всё это на языке, украшенном матом.[x] Обвиняя Россию во вмешательстве, она похвасталась, что США потратили 5 млрд долларов для «продвижения демократии» на Украине.





В Вашем видении мира отсутствует самоанализ. Вы исключаете возможность, что при взгляде из вне США смотрится совсем по-другому. После окончания холодной войны против советского блока в конце 1990-х годов, миллионы людей по всему миру вздохнули с облегчением в надежде на «дивиденды мира». Надеялись, что вместо гонки вооружений деньги пойдут на экономическое развитие и социальные нужды трудового народа. Вместо этого США не только сохранили НАТО, созданное с целью сдерживания экспансии СССР, а приступили к его расширению. Я уже посвятил этому вопросу целую статью, не откажите в любезности взглянуть на неё. Она по-английски, но название говорит само за себя Нелепость Новой холодной войны.[xi]





25 октября 2016 года, я получил письмо от коллеги аспиранта, когда учился в Университете Вашингтона в Сиэтле (University of Washington). Я не видел его с 1974 года, когда защитил там докторскую диссертацию. «Думаю, Вы забили много гвоздей, ударив их точно по шляпке», пишет он в отклике на эту статью. «Очень, очень трудно найти в эти дни комментарии, в которых делалась хотя бы минимальная попытка взглянуть на российскую политику не с грубой русофобской точки зрения, изображающей Россию в виде зловещего чудовища, рыскающего по миру».





Специалист по древнему Китаю, мой друг, в отличие от неразборчивых читателей, готовых проглотить любую наживку вместе с крючком, не остался безучастным. «За последние несколько месяцев я несколько раз писал в редакцию газеты The Guardian Weekly (http://www.the-guardianweekly.com/home-us/about-us/), на которую я подписываюсь, всегда упрекая их за нескончаемую серию передовиц и комментариев, которые написаны в этом (русофобском) ключе. Нет ни малейшей попытки представить многогранный анализ обстоятельств, в которых находится Россия».[xii]





Комментарий другого читателя RAGA был кратким, но в точку: «Самая большая угроза для Америки исходит не от Китая или Россия, а скорее от невежественного, доверчивого населения. Но лекарство есть: любой ценой надо научиться мыслить самостоятельно». Очевидно, у американского читателя ещё не выработался защитный условный рефлекс против тотальной пропаганды, каким некогда мог похвастаться советский читатель.





Могу себе представить, г-н Президент, что Вы имеете дело с лавиной информации, не проверенной на достоверность. Увы, Вы поддались на «аргументы и факты» так называемых неоконсервативных идеологов. Это касается особенно информации по России, Сирии и Украине. Как посол Джек Мэтлок писал об Украине, первая уловка пропагандистов состоит в том, чтобы изобразить нынешнюю ситуацию «как конфликт между Украиной и Россией, а не среди культурно, этнически, лингвистически и религиозно разнообразных украинских граждан». Он убеждён, что «Украина не может нормально существовать в отрыве от России» и что поставки западного оружия «были бы безумием» на беду «в первую очередь самих украинцев».[xiii]





Вы знакомы, г-н Президент, с выдающейся карьерой посла Чарльза Фримана, (Charles W. Freeman, Jr.), включая его опыт в качестве посла США в Саудовской Аравии. Именно Ваш директор Национальной разведки (DNI), адмирал Деннис Блэр, предложил Фримана в председатели Национального Разведывательного Совета (NIC), который собирает сведения из шестнадцати ведомств США, чтобы дать Вам обобщённую Оценку ситуации в мире (NIE). К сожалению, про-израильское лобби заблокировало назначение Фримана.





Возможно, Вы уже заметили, что на любого человека, отзывающегося критически о сионизме и Израиле, автоматически наклеивается ярлык «антисемита». Эта практика не только ставит под удар академическую свободу в стране, но и искажает наше видение Ближнего Востока и мира в целом. Начавшись с кампании очернительства против профессоров Джона Миршаймера (John Mearsheimer) и Стива Уолта, авторов книги The Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy (‘Израильское лобби и внешняя политика США’),[xiv] но такие обвинения ещё более зловещи, когда делаются против еврея Фримана.





Недавнее выступление Фримана в Центре Национальных Интересов на тему Политика США и геополитическая динамика Ближнего Востока содержит ряд предложений, которые нельзя игнорировать в разработке разумной политики США на Ближнем Востоке.[xv]





Ключевую причину провала политики США на Ближнем Востоке Фриман объясняет так: «Войны не заканчиваются до тех пор, пока потерпевшие поражение не готовы смириться с его политическими последствиями. Саддам на словах согласился с резолюцией (Совета Безопасности ООН), но не принял её более серьёзно, чем Нетаньяху и его предшественники принимали различные резолюции Совета Безопасности, которые требуют от Израиля позволить палестинцам вернуться в свои дома, из которых они были изгнаны, и уйти с палестинских земель, которые израильтяне захватили и там поселились. Как и войны Израиля с арабами, война Америки с Ираком вошла в ремиссию, но так и не закончилась. Со временем, она снова вспыхнет». Фриман даёт здравый совет правительству США: «разработать и реализовать стратегию завершения (termination) войн».





Самой жёсткой критике Фриман подверг политику Израиля, которой США не только боится бросить вызов, но и пытается её оправдать и даже ей подражать. «Отсутствие у Израиля озабоченности последствиями оккупации, роста израильских поселений на Западном берегу и осады Газы привело к постепенному отходу от универсалистских еврейских ценностей, которые некогда вдохновляли сионизм, и к его изоляции от еврейских общин за пределами его эластичных границ»,- сказал Фриман.





По его мнению, именно «субсидии США поддерживают вопиющую тиранию колонизаторов над арабами, как мусульманами, так и христианами, земли которых Израиль экспроприировал». Такая политика, согласно Фриману, «лишает нравственной и политической легитимности само Израильское государство». Более того, она «ставит под вопрос его выживания в долгосрочной перспективе», ибо увеличивает риск «потери Израилем незаменимой американской политической, военной и другой поддержки».





И вот рекомендация Фримана Вам, г-н Президент: «Соединённые Штаты должны отучить Израиль от его зависимости от социального обеспечения и положить конец безусловным обязательствам (США), которые ведут к самоубийственному поведению еврейского государства».

Однако, Вы, г-н Президент, перед уходом со сцены сочли целесообразным вознаградить Израиль даром ценой в 38 миллиардов долларов для поставок вооружения на протяжении десяти долгих лет.[xvi] Тем самым Вы связали руки двух-трёх будущих президентов.





Разве Вы не заметили, что это был не Нетаньяху, а Путин, который снял Вас с самоубийственного крючка, когда американские ястребы подстрекали Вас к в бомбовым ударам против Сирии из-за неподтверждённого применения химического оружия правительством Асада? Что касается вашего главного миротворческого акта, сделки с Ираном насчёт ядерных программ, Вы добились своего – за что Вам честь и хвала! – не без помощи Путина, но Ваш непокорный друг Нетаньяху сделал всё, чтобы помешать Вам, даже бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела США.





Разве не примечательно, что человек, который должен был бы составлять для Вас Оценки Национальной Разведки (NIEs), посол Фримен, считает политику России на Ближнем Востоке более осмысленной, чем политика США или Израиля? По его словам, «Москва постаралась упростить многосложность (этническую, религиозную, политическую) ситуации в Сирии к выбору между жизнью при светской диктатуре режима Асада или властью исламистских фанатиков. России удалось вовлечь США в дипломатический процесс мирного урегулирования, в котором удаление режима не стоит в повестке дня, а Россия и Иран признаны основными участниками».





Более того, военная акция России в Сирии «понизила и затормозила растущую угрозу исламистов внутри России и подтвердила способность России в качестве партнёра в борьбе с терроризмом».

Что касается Вашей неспособности выполнить предвыборные обещания, газета «Нью Йорк Таймз» от 15 мая 2016 года подвела такой итог: «Обама, который получил Нобелевскую премию мира в 2009 году и потом пытался выполнить (предвыборные) обещания, по длительности военных действий во время его президентства превзошёл Франклина Д. Рузвельта, Линдона Джонсона, Ричарда М. Никсона или его героя Авраама Линкольна», то есть всех предыдущих президентов.[xvii]

Разумеется, это очень печальный итог для президента, награждённого Нобелевской премией мира скорее в кредит, чем за реальные достижения.

Подумайте о тысячах убитых американских солдат, о десятках тысяч искалеченных, раненых, инвалидов, обречённых на самоубийство, об их страждущих семьях. Подумайте о гораздо большем количестве «вражеских» бойцов, о несчитанных жертвах среди гражданского населения народов Ближнего Востока. Теперь Европейцы вынуждены принимать миллионы перемещенных лиц, в том числе террористов.





В следствие вмешательства США, на Ближнем Востоке пострадали далеко не только мусульманские фанатики. Утрачены многотысячные христианские общины, известные со времён Иисуса Христа. Быстро исчезают и такие «западные» ценности, как секулярное правление и светская культура. Ближний Восток раздробился на множество фанатичных сект, мечущихся в поисках точки опоры. Памятники древней культуры и инфраструктура для развития превращены в руины.





А разве вмешательство США на Украине было более успешным? Увы, оно не принесло никакой пользы для украинцев, и едва ли улучшило стратегические позиции США.





Всё началось с вмешательства США в процесс российских реформ в начале 1990-х годов при президенте Борисе Ельцине. Сначала США и американцы были очень популярны в постсоветской России. Я знаю это, потому что я посещал тогда Россия многократно. Однако, вскоре бездумное вмешательство США на стороне якобы «прозападных» неолиберальных российских привело к невиданному социальному, экономическому и политическому расслоению российского общества, к обнищанию и унижению миллионов.





Когда правительство США ещё раз попыталось шантажировать Россию и нажало на МВФ не давать России кредиты, я не мог промолчать. В марте 1999 года от имени RAGA.org я отправил Открытое письмо президенту Биллу Клинтону с требованием прекратить вмешательство в дела России. Более ста американских экспертов по России подписали письмо.[xviii]

В сопроводительном письме Клинтону я написал, что «само выживание России как отдельной цивилизации и одной из главных составляющих 'биоразнообразия’ планеты находится под угрозой. Любой, кто изучал русскую историю, знает, что русские способны выжить. Но они запомнят, как с ними обращался Запад»[xix]. Клинтон ответил дипломатично и в заключение просил меня продолжать мои усилия. Что я и делаю.





В 2012 году я голосовал не столько ЗА Вас, сколько Против Митта Ромни, именно потому что тот участвовал в разграблении России в 1990-ых и до сих пор подрывает здоровье россиян «лёгкими» сигаретами. Почитайте что писали американские журналисты об участии Ромни и других американцев в российских реформах: «Это было время беспредела для оптового разграбления основных отраслей промышленности, когда западные технократы содействовали передаче богатств России в руки нескольких олигархов. Именно этот разбой вызвал негативную народную реакцию, которая и вынесла Владимира Путина к власти, обеспечив господство Кремля над страной, которую Ромни недавно назвал нашим ‘нашим геополитическим врагом Номер Один’».[xx]

Сигналы тревоги поступали и раньше, даже от дипломатов. Так Е. Уэйн Мерри (E. Wayne Merry), главный политический аналитик посольства США в Москве с 1990-1994, писал: «мы создали виртуальный открытый склад как для воровства на национальном уровне, так и для бегства капитала в масштабах сотен миллиардов долларов. Мы содействовали расхищению природных ресурсов и отраслей промышленности в масштабах, которые я сомневаюсь, когда-либо случались в истории человечества».[xxi]

О так называемой миссии США по продвижению демократии по всему миру, Мерри пишет: «Я думаю, что выборы в декабре 1993 года были ясным и законным выражением воли русского народа против экономической политики, на которую Вашингтон, Министерство финансов США и МВФ толкнули Россию. И даже столкнувшись с таким мощным народным отпором, решено было результаты голосования и волю народа игнорировать и настаивать на политических уловках. Думаю, это сильно затормозило развитие правового государства и конституционного строя в России».





Я бы посоветовал Вам, г-н Президент, почитать книгу Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe (название можно перевести как ‘Столкновение и сговор: Странный пакет Западной помощи Восточной Европе’). Её автор, профессор Джанин Ведель (Janine Wedel), антрополог, отмечает культурную несовместимость восточных реформаторов и их западных советников, особенно, в России, чьё отчуждение от капиталистического Запада продолжалась чуть не 73 года.





Столкновения между двумя группами людей при огромном различии менталитета, были неизбежны, и они переросли не в сотрудничество, а в сговор между наименее добросовестными с обеих сторон.[xxii] Вопреки правилам США, которые требуют проведения конкурсных торгов, ныне распущенный Гарвардский институт международного развития (HIID) получил эксклюзивный контракт на реформы в России. Конкурсные правила, пишет Ведель, были приостановлены «по соображениям внешней политики». Кстати, будучи частью Восточной Европы, тогда и Украина пострадала от вмешательства США. Д-р Ведель получила за эту книгу премию Grawemeyer, которая даётся за идеи к Улучшению мирового порядка.[xxiii]





Имея дело с Россией, нельзя забывать, что в 20-м веке она пережила 73 лет тоталитарного произвола, в том числе подавление и унижение всех религий, в особенности христианства. Благодаря сочинениям Александра Солженицына, чье книги были бестселлерами на Западе, многие американцы сознают это, тем более что Нобелевский лауреат нашёл убежище именно в США. Его почти двадцатилетнее пребывание в Кавендише (штат Вермонт) оказалось благом не только для России, но и для Соединённых Штатов.





Однако, корпоративные американские СМИ игнорируют роль Солженицына в борьбе против тоталитарного режима. Всегда напоминая Вам, г-н Президент, что Путин бывший офицер КГБ, они забывают добавить, что он отдал дань уважения Солженицыну, часто цитирует его, дружит с его вдовой Натальей и посещает русскую церковь. Не случайно, после вступления на пост президента, Путин прежде всего восстановил суверенитет России. Именно поэтому его поддержка в народе более мощная, чем у кого-либо из западных лидеров.





Так случилось, что в этом году я праздную два юбилея. Во-первых, 40 лет назад я стал гражданином США в Далласе, штат Техас, в октябре 1976 г. Во-вторых, прошло 50 лет с тех пор, когда я ступил на американскую землю. В 1966 году я был приглашен в качестве научного сотрудника славянских региональных исследований при Университете Чикаго (University of Chicago). Переездом в Америку закончилась моя карьера в Швеции, где я стал невозвращенцем в октябре 1962 года. Я всегда буду благодарен Соединённым Штатам за предоставленное мне, как и сотням других советских диссидентов и невозвращенцев, убежище; за гостеприимство американского народа, за безопасность, возможность для образования и за свободу для научных исследований и преподавания.





Увы, перемены в США после холодной войны происходят не всегда в лучшую сторону. Так думает Том Покен (Том Pauken), мой друг и юрист в Далласе, который обеспечил мне гражданство США, а потом стал членом администрации президента Рейгана. В своей книге 2010 года, Bringing America Home, Том спрашивает, «Что стало с американской культурой, которая когда-то руководствовалась принципами христианства?». Он боится, что страна сбилась с пути и что только наши основополагающие принципы помогут нам найти путь домой.[xxiv] Я согласен, что Америка сбилась со своего пути.

Я также согласен с тезисом книги посла Джека Мэтлока “Superpower Illusions: How Myths and False Ideologies Led America Astray--And How to Return to Reality.” Название говорит само за себя: ‘Иллюзии сверхдержавности: Как мифы и ложные идеи столкнули Америку со своего пути - и как вернуться к реальности’. Мэтлок прав, что «при Клинтоне и особенно в администрации Буша-Чейни, сложилось убеждение, что, победив Советский Союз, Соединенные Штаты не нуждаются в союзниках, международных организациях, или в дипломатии, но могут доминировать и изменить мир, используя свою военную мощь в одностороннем порядке». Книги Покена и Мэтлока были опубликованы во время Вашего правления, г-н Президент. Но Вы не заметили новое настроение в стране, и это обрекло Вас следовать по пятам Буша и Клинтона.





Мой бывший аспирант в Монтерейском Институте Международных Исследований (MIIS) только что прислал мне ссылку на статью Маргарет Кимберли от 6 ноября 2016 года под названием "Russophobia: War Party Propaganda". Он попала прямо в цель: «корпоративные средства массовой информации, во главе с New York Times и Washington Post, являются альфой и омегой сказки о русском злодействе. Даже такие международные организации, как Human Rights Watch, не заботятся о злоупотреблениях, совершаемых Соединёнными Штатами и их союзниками и подключаются к игре по выбору следующей жертвы изменения режима».[xxv]

Нынешние напряжённые отношения с Россией являются настолько серьёзными, что ставят под угрозу выживание планеты Земля.





Поэтому мой гражданский долг дать Bам свои рекомендации, что бы Вы могли хоть как-то оправдать присуждение Вам Нобелевской премии мира.





Вы можете использовать оставшиеся дни в офисе, двинув вперёд миролюбивую программу, от которой Ваш преемник не сможет отказаться:





1. Во-первых, ни один Президент не может действовать мудро, если у него нет доступа к достоверной информации. Вы закрыли себе такой доступ, отказавшись от борьбы за кандидатуру Чарльза Фримана в качестве председателя Национального совета по разведке. Сделайте так, чтобы неоконсерваторы не кормили следующую администрацию с ложечки, как они кормят наш интеллектуальный истэблишмент и крупнейшие корпорации средств массовой информации. Это те, которых мой друг Исраэль Шамир[xxvi] называет Masters of Discourse.[xxvii]





2. Запустите законодательный процесс для ломки медиаконгломератов. По крайней мере, нынешние антимонопольные законы должны применяться к нарушителям. Брат Нафанаил (Brother Nathanael Kapner),[xxviii] нью-йоркский еврей, принявший христианство, предлагает даже национализацию средств массовой информации.[xxix] Национальные дебаты о всесилии корпоративных СМИ должны быть поставлены в повестку дня.





3. Cамая мощная страна в мире, США должны выступать совместно с такими странами как Россия, Китай, Индия и ЕС--всегда под эгидой ООН -- в качестве честных брокеров, бескорыстных посредников, и добиваться компромисса между противоборствующими сторонами.





4. Это особенно относится к конфликту в Украине. США должны поощрять правительство Украины решить межэтнический конфликт между украинцами, говорящими на русском, и украинцами, говорящими на украинском, цивилизованным западным путём, то есть терпеливо, как это делается между фламандцами и валлонами в Бельгии, каталонцами и басками в Испании, шотландцами, валлийцами и ирландцами в Великобритании, или в Квебеке в Канаде, и т.д. Пусть Швейцария послужит образцом для подражания. Ведь украинцы и русские значительно ближе друг к другу в языке и культуре, чем конфликтующие вышеназванные народы. Интеграция Украины с ЕС не должна идти за счёт разрыва экономических, политических, культурных и духовных связей с Россией.





5. Ближний Восток не выйдет из военной лихорадки, пока не будет достигнуто мирное соглашение между Израилем и Палестиной (на Западном берегу и в секторе Газа). Квартет (Соединенные Штаты, Россия, ЕС и ООН) и Арабская Мирная Инициатива должна быть собраны ​​как можно скорее и не расходиться до тех пор, пока не достигнут соглашения. Вы сказали, г-н Президент, 9 июня 2009 года: «Соединенные Штаты не признают законность продолжения израильских поселений. Настало время для прекращения (захвата палестинской земли)». До истечения срока Ваших полномочий убедитесь, что Ваш преемник немедленно выполнит то, чего Вам не дали сделать.





6. США должны признать, что ISIL (Daesh) и другие террористические группировки не появились бы без разгрома Ирака американскими бомбардировками, вторжением и оккупацией. Координированная атака Запада на Ливию также создала гораздо больше проблем, чем решила. Поэтому, накажите своему преемнику, что стратегия «смена режима» наносит вред не только режимам и их мирным жителям, но и Западу.





7. США должны взять на себя инициативу либо устранения или ограничения и регулирования использования беспилотных летательных аппаратов для убийства подозреваемых в терроризме не только из соображений прав человека, но и потому, что сопутствующий ущерб от таких атак производит бесконечную цепочку мстителей-самоубийц. Созыв международного форума под эгидой ООН должен быть в повестке дня.

8. Обязуйтесь прекратить поставку оружия в страны, где внутренние распри угрожают перерасти в гражданскую и международную войну;

9. Я только что встретил коллегу из организации Veterans for Peace, капитана ВМФ в отставке Рона Фишера. Узнав, что я вступил в переписку с Вами, он просил меня передать Вам привет и переслать ряд предложений по обеспечению мирной, благодатной и справедливой жизни на планете Земля. См. его предложения на сайте http://www.wethepeoplenow.org/plan_sdg.htm. Рон - выпускник Военно-морской академии, служил на четырёх атомных подводных лодках, в том числе в качестве исполнителя запуска баллистических ракет. Он также прошёл обучение по использованию тактического и стратегического ядерного оружия. Его награды включают Орден Почётного Легиона, две медали военно-морского флота и медаль за службу во Вьетнаме. Вы найдёте его адрес на указанном сайте.





10. И ещё одна большая просьба к Вам. Знаю, что Вы можете выполнить её единолично до истечения Вашего срока. Используйте Вашу президентскую прерогативу и помилуйте Эдварда Сноудена. Пусть он на свою родину, которую он любит. США уже извлекли большую пользу от его возможно незаконного деяния, совершённого, однако, из соображений высшей совести человечества.[xxx]





Мне пришлось ждать почти двадцать девять лет пока советские власти решили меня реабилитировать из-за отсутствия состава преступления в том, что я стал невозвращенцем из Швеции. Любое правительство, которое не может интегрировать инакомыслие в качестве существенного условия общественного благосостояния, обрекает себя на смерть в результате утечки мозгов.[xxxi]





В заключение не могу не обратиться к мудрости предков, которые вдохновляют и русско-американский проект RAGA.org.





«Относитесь честно и справедливо ко всем народам. Надо добиваться мира и гармонии со всеми. Моё наивысшее желание увидеть эту чуму человечества, войну, изгнанной с Земли». - Джордж Вашингтон

«Истинная дружба -- растение медленного роста. Она должна выдержать удары судьбы, чтобы заслужить это название». - Джордж Вашингтон

«Я уничтожаю своих врагов, превращая их в своих друзей». – А.Линкольн

«Великодушие в политике не редко вернейшая мудрость; великие империи и слабые умы плохо уживаются». - Эдмунд Бёрк





Да поможет нам Бог!





С уважением,





W Джордж Красноу, доктор философии (Он же Владислав Краснов)

Президент, RAGA.org.

P.S.

В феврале 2012 года я отправил Вам письмо по поручению некоторых граждан моего родного города Перми. Несмотря на неприятный инцидент в аэропорту,[xxxii] я знаю, что многие пермяки были рады Вашему деловому визиту в 2005 г. к нам в качестве сенатора. В письмо была вложена фотография. Хотя никакого подтверждения я не получил, я хочу, чтобы Вы знали, что моё приглашение к Вам и Мишель посетить Пермь остаётся в силе.