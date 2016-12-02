Избрание Трампа предвещает скорую победу антивакцинаторства?

И это один из тех редких сюжетов, от которых он не отступается", - пишет журналистка Надя Даам на портале Slate.fr.

"Дональд Трамп выступает против вакцинации, он продвинул свои взгляды в лагере республиканцев. Он это талдычит вот уже десять лет, вполне возможно, это единственное утверждение, которого он придерживается с таким постоянством: по его мнению, существует связь между вакцинацией и аутизмом. И он не отступился от этого мнения, даже когда такое взаимодействие было научно опровергнуто", - говорится в статье.

По своему обыкновению, он ввел большую дозу частной жизни в свою речь, объясняя, что он сделал прививку своему сыну Бэррону в возрасте 22 месяцев "по старинке": "С Бэрроном мы все делали очень медленно. Он получил одну инъекцию за один раз, потом мы ждали несколько месяцев и делали ему следующую прививку, по старинке. Но сегодня детям делают слишком много прививок и когда они еще слишком маленькие. Мы это делаем очень консервативным методом".

"Утонченный способ дать понять, что он не соблюдает буквально правила и рекомендации. Этого было достаточно, чтобы самые радикальные противники вакцинации, сайты сторонников теории заговора и/или крайне правые сделали из Трампа и его супруги глашатаев движения антивакцинаторства, превознося "смелость Мелании Трамп", которая заставила "содрогнуться различные лобби", - отмечает автор.

"Ирония судьбы состоит в том, что тот же душок сторонников теории заговора исходит от видеоролика, который стремится доказать, что 10-летний Бэррон Трамп страдает от аутического расстройства. И намекает на то, что если Трамп так непоколебимо отстаивал существование связи между аутизмом и прививками, то это потому, что его сын сам от этого пострадал", - продолжает журналистка.

Трамп общался со многими сторонниками антивакцинаторства. Об этом свидетельствует пост в "Фейсбуке", выложенный директрисой одного исследовательского центра по аутизму, повторенный порталом Slate.com.

"Сейчас, когда Трамп выиграл, мы все можем почувствовать себя в безопасности. Он удостоил нас беседы в течение сорока пяти минут и был необычайно хорошо осведомлен о наших проблемах. Марк ему сказал: "Вы не сможете вернуть Америке ее величие со всеми уже существующими больными детьми и теми, которые еще появятся на свет". Трамп согласился. Доктор Гэри завершил встречу словами: "Дональд, вы единственный, кто в силах разрешить эту проблему". Он сказал: "Я этого хочу". Мы все разошлись, преисполненные надежд".

"Тем более, что сторонники антивакцинаторства присутствуют в Конгрессе, в частности, в лице Рэнда Пола. Этот сенатор-республиканец утверждал, что дети могут быть поражены "психическими расстройствами" после того, как им были сделаны прививки. Мы склонны предположить, что прививочная политика, пусть даже просто скептическая, не придется по вкусу населению, принимая в расчет сенсационное новое появление некоторых болезней, таких как корь, благодаря чрезмерной активности антивакцинаторов", - полагает Даам.

"Также сложно понять, вызовет ли эта важнейшая проблема здравоохранения брожение умов среди американских кинозвезд, обычно настроенных против Трампа. Журнал Hollywood Reporter обнаружил, что в школах, где учатся дети звезд, около половины учеников не привиты, родители и родственники все чаще слепо доверяют The Vaccine Book - изданию, которое побуждает прививать детей как можно позднее и менее часто, чем рекомендовано. Как поступил со своим сыном сам Трамп", - заключает автор статьи.