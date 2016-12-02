ЭЛИТА ЕВРОПЫ РАЗВЛЕКАЕТСЯ. Стенограмма показаний о ритуальных убийствах детей в Бельгии

Издано Международным судом общего права, Брюссель.

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https://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhsXw&feature=youtu.be

Меня зовут Анна-Мари ван Ближенбург (Anne Marie van Blijenburgh). В течение двадцати четырех лет моим мужем был Кис ван Корлар (Kees van Korlaar). Вместе со своими тремя братьями, Кис ван Корлар входит в преступную организацию, известную как Синдикат Спрут (Octopus Syndicate, прим. ред.: в Голландии это сленговое название Ндрангеты, современной итальянской мафии). Они работали с 1960 года по сегодняшний день. По приказу королевы Нидерландов Беатрикс они организовали убийства, пытки, изнасилования и убийства детей в публичных местах. Они организовали это через центры содержания под стражей подростков (колонии для несовершеннолетних) в Нидерландах.

Эти центры предлагали голландскому суду передавать некоторых подростков, детей на определенный период времени в распоряжение королевы Беатрикс в качестве работников. Центры были рады такому сотрудничеству с Бектрикс, как с очень известным общественным деятелем. Все формальные вопросы передачи детей решались по согласованию с высокопоставленным офицером суда королевы Беатрикс.

Из этих детей выбирали ребенка, который не имел ни семьи, ни родственников. Его отправляли на поезде в Зволл (Zwolle), там его доставляли в здание, которое было оборудовано как отель. Оно не было отелем, хотя множество людей в вестибюле создавало впечатление, что это работающий отель.

Ребенка ставили на стол и давали выпить какой-то наркотический напиток. Около этого «отеля» было здание, где происходило само зрелище. В зале сидели люди, в определенный момент вносили этого ребенка, его пытали, насиловали и зверски убивали у них на глазах.

Вся публика вращалась вокруг принца Йоханна Фрисо (Johann Friso), второго сына королевы Беатрикс. Мне говорили, что Йоханн Фрисо был отчасти сумасшедшим и имел нездоровый интерес к маленьким детям. Психиатр находился рядом с ним каждый день. Его имя Гус Раро Дюмон (Guus Pareau Dumont).

Эти убийства оплачивала королева Беатрикс. Вместе с Йоханном Фрисо были его друзья и родственники, так что все здание было заполнено известнейшими в Нидерландах людьми: министры, высокопоставленные должностные лица. Члены синдиката активно содействовали в их приглашении на это мероприятие, там они фотографировали этих людей, чтобы потом иметь возможность их шантажировать в своих целях.

Вопрос: Не могли бы вы назвать кого-то из присутствовавших?

Люди, которых я узнала, были - принц Йоханн Фрисо, его психиатр Гус Паро Дюмон, я узнала жену Йоханна Мабель Висс Смит (Mabel Wisse Smit), она была там со стариком, я думаю, что это был Джордж Сорос, я узнала господина Доннера (Donner), бывшего министра законодательного департамента, ..., я узнала господина ван ден Емстера (Emster), он был в течение многих лет главой всех судей в Нидерландах, узнала Дика Берлижна (Dick Berlijn), бывшего главу военного департамента в Нидерландах. Я узнала одного очень известного журналиста. Узнала Карлу Ерадус (Carla Eradus), жену психиатра Фрисо, Карла президент суда в Амстердаме, судья. Я узнала Марка Рютте (Mark Rutte), он в это время был премьер-министром Нидерландов. Я узнала Герта Вилдерса (Geert Wilders), он в тот момент был главой политической партии PVV и главой парламента Нидерландов.

Было около пятидесяти человек каждый раз, когда меня брали туда. Я была там три раза. Каждый раз я видела как они убивали ребенка. Два мальчика и одна девочка. Я полагаю, они были детьми из Нидерландов, думаю, они были доставлены из центров содержания под стражей подростков.

Вопрос: Вы сказали, что должностные лица центров заключения думали, что детей съели?

Я спросила журналиста газеты «Телеграф» в 2005 или 2006 году, можно ли опубликовать в газете информацию о том, что происходит. Журналист рассказал мне, что он проверил мою историю, изучив все центры содержания подростков под стражей в Нидерландах, и говорил с людьми в этих центрах, где считали, что детей отправляют по запросу суда королевы Беатрикс для работ. Некоторые из этих людей думали, что королева Беатрикс съедала этих детей, потому что о детях, отправленных на поезде в Зволл, никто никогда не слышал больше.

Вопрос: Вы знаете, что было дальше с останками убитых детей, где они похоронены, что с ними сделали?

Да, к сожалению, я знаю. Сначала их бросали в охлаждающий контейнер позади того здания. После нескольких выступлений контейнер доставлялся в Бельгию, там был участок земли, на котором детей сбрасывали в яму.

Вопрос: Вы знаете название этого места в Бельгии?

Я должна увидеть его, я нашла его, но я должна увидеть его.

Вопрос: Что бы вы хотели видеть как итог всего этого?

Я хочу, чтобы эти преступники были навсегда посажены в тюрьму.

Вопрос: Вы говорили, что не получили какого-либо содействия в Нидерландах.

Никогда, нет, это ужасно, с 2004 года по сегодняшний день. Я говорила с каждым полицейским, с каким только имела возможность говорить, с каждым чиновником, с представителями Интерпола, я была в суде, чтобы дать показания для вынесения обвинительного заключения в суде и расследовать дело. В суде сказали мне, что это не моя проблема, а проблема общества, и суд не считает нужным отдавать прокурору приказ для проведения расследования. Я делала все, что в моих силах. Я думаю, что все останавливается, потому что в этом замешана королева Беатрикс и нидерландский суд. И каждому, кто пытается что-то расследовать, дают по рукам, потому что королева Беатрикс этого не желает.

Вопрос: Готовы ли вы дать показания по этому делу в другом суде, скажем, в Объединенном суде (Common Law Court)?

Да. Я не имею никаких возражений по этому поводу. Я очень, очень возмущена. Если бы вы видели то, что я видела... Это всегда останется со мной. Я не могу отстраниться от этого, потому что это одна из самых жестоких вещей, которые я видела, это ужасно, это действительно ужасно. Идиоты. Один раз, когда я возвращалась к моему дому, мой муж взял меня (он занимался сбытом наркотиков), дал возможность мне увидеть. В той поездке, когда я пришла в себя, после того убийства ребенка... Я заплакала. Мой муж сказал: «Не беспокойся, они дети-сироты, они просто мусор, это не имеет значения, что они убиты». Это ужасно. Я не могу описать это. Эти люди сидели там и смотрели...

Вопрос: А ваш муж все еще жив?

Он жив, и он по-прежнему убивает детей. Если вы просто подумаете, сколько людей с 2004 года они убили, прошло десять лет, они убивают, возможно, десять или двадцать человек в год, если не больше, это ужасно. Я показала полиции четыре места в Нидерландах, которые они используют, чтобы прятать тела людей, которых они убивали. Никогда, никогда ни один полицейский не заглянет туда, они боятся.

Вопрос: Можете ли вы назвать эти четыре места?

Да, я могу назвать их, я могу показать их, я сообщу вам о них по электронной почте. Но преступники знают, что я сообщала полиции, у них были все возможности, чтобы спрятать улики, но я знаю два места, в которых им это будет сложно сделать... Как правило, в Нидерландах, когда в доме находят следы убийства, полиция отправляет 20 или 30 человек для проведения расследования. Но когда я говорю полиции, что знаю четыре места в Нидерландах, которые используются в качестве кладбища и на каждом, возможно, похоронены 20 или 50, или даже 100 тел, никто не собирается организовывать поиски в этих местах.

Вопрос: Можете ли вы сказать нам ваше имя и сегодняшнее число? Пожалуйста.

Сегодня пятое июня 2014 года, меня зовут Анна-Мари ван Ближенбург.

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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Более полное цитирование пресс-релизов Международного трибунала по преступлениям Церкви и государства ITCCS можно открыть по ссылке:

http://n-bitva.narod.ru/prilojenie/tainye_obshestva_svyazi/160924_Ritual_abuse_and_mind_control_001.pdf