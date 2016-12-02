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опубликовано редакцией на Переводике 02.12.16 12:07
скаут: Miroslav;
 
 

Россия и Казахстан: цена дружбы, цена вражды

Только вчера на семинаре в Астане специалисты говорили об одном из самых болезненных моментов современности — в рядах формирований организованных террористов насчитывают до тридцати тысяч пришельцев из разных стран. В списке поставщиков наёмников и добровольцев около ста государств. Следует учесть, что только по данным годичной давности в отрядах ИГИЛ* и в других террористических группах могут принимать участие около полутора тысяч выходцев из стран Центральной Азии.

Цена велика: война уродует сознание, исключает людей из мирной жизни, вовлекает в оборот насилия и произвола. Выжившие, вернувшись на родину, становятся угрозой обществу, особенно если учесть систему промывания мозгов квазирелигиозной пропагандой ваххабитов. Допустим, это не самые точные и свежие оценки группы аналитической поддержки исполнительного директората контртеррористического комитета ООН. Но даже их хватает, чтобы оценить, насколько велика угроза и насколько велика цена вражды.

Какова цена дружбы? Нет цены. Настоящая — бесценна. А «дружба» в кавычках, примеры которой стоит рассмотреть, цену имеет. Кстати, не эксклюзивную, а вполне обычную — суверенитет и шансы на благополучное устройство общества. Цена псевдодружбы, в конечном счёте, это цена жизни. По меркантильным понятиям Запада её можно выразить в денежных единицах.

Если обратиться к архивам одного из главных пропагандистов западного проекта («Немецкая волна», Deutsche Welle или DW), то обнаружим, что провал программы «Восточного партнёрства» побудил кураторов пошевеливаться, они модифицировали евросоюзную программу.

И проекты, созданные для вовлечения в отношения, выгодные для Запада, но до сих пор рекламируемые, как выгодные бывшим республикам Союза или хотя бы взаимовыгодные, теперь обращены и к тем на постсоветском пространстве, кого «Восточное партнёрство» пока настырно не окучивало.

Оценивая длительные добрососедские отношения Казахстана и РФ, общее советское прошлое и специфику экономик, стоит задуматься, Запад «пока» не манил, например, Казахстан, или убедился в своей непривлекательности и «уже» не манит. Тут больше предположений и догадок, чем точных данных, но кажется, что на западные заигрывания Казахстан ответил довольно равнодушно, если не презрительно.


Для анализа есть причины: официально считается, что из всех постсоветских стран нефтяной потенциал только России и Казахстану стабильно обеспечивает первое и второе место, а геополитическое положение Казахстана позволяет располагать удобными путями и в Китай, и в Сибирь, и даже радовать нефтеносный Азербайджан возможностью пропускать казахскую нефть по своим трубам.

В расчёте на выгоду ЕС давно поглядывает в казахскую сторону с большей симпатией, чем на опасную Украину, и даже с большей, чем на всех остальных «восточных партнёров» вместе взятых. Особенно, если учесть значение гигантского месторождения Кашаган, которое «Казмунайгаз» разрабатывает совместно с иностранными компаниями. К слову, на долю Евросоюза приходится более половины внешнеторгового оборота Казахстана.

Итак, последнее крупное событие в политике — церемония подписания в Астане Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между Европейским Союзом и Казахстаном. Около года назад. Последний торжественный визит — описанный в материалах DW визит Назарбаева в Брюссель через три месяца после подписания СРПС.

Чего хотел Брюссель от Астаны? Как обычно: «Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Евросоюз является крупнейшим коммерческим партнером Казахстана и заявил, что обсудил с Назарбаевым проблемы соблюдения прав человека и верховенства права в Казахстане, и отметил многообещающие реформы, которые, по его словам, проводит Астана…» Во время визита Назарбаева в Брюссель председатель Европейского Совета Дональд Туск в своем микроблоге в соцсети Twitter сулил с 1 мая наступление новых времён и позитивных перемен.

Так чего же на самом деле хочет Брюссель от Астаны? В обзоре DW особая глава: «Президент Казахстана призвал Евросоюз к облегчению визового режима для граждан его страны и указал, что экономические санкции ЕС в отношении России ощутили на себе и жители Казахстана».

После пассажа «об углублённом партнёрстве и сотрудничестве в сферах международной и региональной безопасности, взаимодействия в правоохранительной сфере и борьбе с терроризмом, о взаимной торговле, инвестициях, развитии инфраструктуры, культурного обмена, спорта и туризма», всё о том же: «Власти Казахстана подчёркивают, что более тесное сотрудничество с ЕС не противоречит участию страны в Евразийском экономическом сообществе (ЕЭС), где доминирует Россия».

Для оценки, кто Казахстану друг и сосед, а кто заслуживает кавычек, можно учесть факт, ставший известным буквально вчера. При рассмотрении на конференции в Астане сведений о легионерах ИГИЛ, прибывших из Средней Азии, данные исполнительного директората контртеррористического комитета ООН и более компетентных источников разошлись — чиновники ООН почти в пять раз преувеличили поток из бывших азиатских республик. На фоне суеты представителей НАТО в регионе, навязчиво предлагавших партнёрство и всевозможные преференции, можно понять, что происходит.

Поведём черту: Евросоюзу нужны ресурсы Азии, а России Запад хотел бы указывать, как себя вести, но никак не может создать нам конкурентов из числа бывших республик СССР. И активность НАТО в Средней Азии, и суета Брюсселя никакой дружбой и старыми партнёрскими связями не объясняются.

Всё меркантильно по сути, но традиционно прикрыто демагогией: «Юнкер заявил, что обсудил с Назарбаевым проблемы соблюдения прав человека и верховенства права в Казахстане, и отметил многообещающие реформы, которые, по его словам, проводит Астана…» Это была цитата из той же статьи в «Немецкой волне», в которой оповещали мир о подписании «Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между Европейским Союзом и Казахстаном».

Не стоит напоминать землякам Назарбаева о том, что старый друг лучше новых двух. Народы мудрее юнкеров с могерини и тусков с баррозу. А общие дела в Евразийском экономическом сообществе (ЕЭС) — это дела, а не «печеньки» Евросоюза, опять расписывающего радости безвизового режима.


Возможно, по причине трезвого взгляда руководства Казахстана на европейские реверансы, в пропагандистских статьях «Немецкой волны» уже почти год молчат о Казахстане, а Туск больше не обещает в своём микроблоге в соцсети Twitter ничего особенного.

Можно делать вывод? Конечно: старый друг в самом деле лучше новых двух. И чего на самом деле хотел бы Брюссель кроме нефти, а НАТО кроме предательства — вопрос неинтересный. Просто здравый смысл позволяет народам и мудрецам в правительстве не верить жуликам, даже если у прохиндеев титулы первых лиц ЕС или НАТО. А братство не продаётся ни за евро, ни за доллары.

* экстремистские организации, запрещенные в РФ

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теги: Россия, Казахстан  
   
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