Боевики в Сирии активизировались

Боевики в Сирии чувствуют, что загнаны в угол. Они отдают приказы о стрельбе на поражение по мирным жителям, чтобы те не смогли покинуть Алеппо и объявляют мобилизацию среди мужчин.





Операция РФ и сирийской армии приносит свои плоды: боевики уже больше не чувствуют себя хозяевами положения, цинично устраивая публичные казни и удерживая регион в страхе. Многие террористы, встретив достойный отпор, быстро решили для себя, что наигрались в радикальный ислам и хотят домой. Самых же упертых, скорее всего ждет ликвидация. Никаких других вариантов: либо сдаваться Асаду, получить помилование и есть мамин бургуль, либо уйти в никуда.





Думаю, многие террористы с грустью вспоминают операцию западной коалиции в Сирии, когда цивилизаторы только притворялись, что борются с ними. Это была такая обоюдная игра, выгодная обеим сторонам.





А потом пришли русские. С их гуманитарной помощью и самолётами, которые вместо школ и больниц, бомбили именно боевиков, освобождая один город за другим. Конечно, это вызвало волну возмущения у Запада. Что? Освобождать заложников из захваченного террористами города? А так можно было?





Российские военные и сирийская армия наводят порядок в регионе, освобождая его от террористов, заботясь о безопасности мирных жителей.

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