Коррупция в Украине цветет пышным цветом

Хотела бы я посмотреть на человека, кто станет отрицать факт того, что коррупция в Украине является одной из главных проблем. Смешно слышать, когда кто-то из народных избранников мнит себя «борцом за правду». На этот раз решил отличиться Александр Онищенко.











Почему украинский депутат только сейчас решился открыть рот и заявить о компромате на администрацию Порошенко остается только догадываться. Как по мне, тут может быть два варианта: либо Онищенко показал реакцию на обвинения в госизмене со стороны СБУшников, либо политик захотел за счет Порошенко заявить о себе и тем самым заработать бонусы.



Хоть убейте, но сложно поверить, что киевские чиновники будут бороться с коррупцией. Сами подумайте, кто будет этим заниматься, если каждый второй политик – взяточник?! Такими темпами, коррупция в стране будет только усугубляться, принимая все более страшные и опасные разновидности.



В конце - концов, все мы являемся свидетелями конфликта на Донбассе. Уже ни у кого нет сомнений, что гражданская война на Украине – служит для «Порошенко и Ко» средством обогащения.



Боюсь предположить, сколько денег получила киевская «верхушка» за то, что отдала бразды правления американцам, позволив иностранным наемникам убивать собственных граждан. Как бы Порошенко не пытался убедить общественность в том, что хочет мира на Донбассе, зависимость Петра Ликсейча от США никуда не спрячешь.

Пока Штаты будут вмешиваться в дела суверенного государства, и оказывать финансовую поддержку Киеву, коррупция в Украине будет цвести пышным цветом.

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