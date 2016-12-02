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опубликовано редакцией на Переводике 02.12.16 20:03
скаут: maximnevinosim;
 
 

Коррупция в Украине цветет пышным цветом

Хотела бы я посмотреть на  человека, кто станет отрицать факт того, что коррупция в Украине является одной из главных проблем. Смешно слышать, когда кто-то из народных избранников мнит себя «борцом за правду». На этот раз решил отличиться  Александр Онищенко. 



Почему украинский депутат только сейчас решился открыть рот и заявить о компромате на администрацию Порошенко остается только догадываться. Как по мне, тут может быть два варианта: либо Онищенко показал реакцию на обвинения в госизмене со стороны СБУшников, либо политик захотел за счет Порошенко заявить о себе и тем самым заработать бонусы.

Хоть убейте, но сложно поверить, что киевские чиновники будут бороться с коррупцией.  Сами подумайте, кто будет этим заниматься, если каждый второй политик – взяточник?! Такими темпами, коррупция в стране будет только усугубляться, принимая все более страшные и опасные разновидности.

В конце - концов, все мы являемся свидетелями конфликта на Донбассе. Уже ни у кого нет сомнений, что гражданская война на Украине – служит для «Порошенко и Ко» средством обогащения.

Боюсь предположить, сколько денег получила киевская «верхушка» за то, что отдала бразды правления американцам, позволив иностранным наемникам убивать собственных граждан. Как бы Порошенко не пытался убедить общественность в том, что хочет мира на Донбассе, зависимость Петра Ликсейча от США никуда не спрячешь.
Пока Штаты будут вмешиваться в дела суверенного государства, и оказывать финансовую поддержку Киеву, коррупция в Украине будет цвести пышным цветом.

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теги: Петр Порошенко, Украина, Россия-Украина  
   
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