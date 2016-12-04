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опубликовано редакцией на Переводике 04.12.16 13:10
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Польша и Украина будут вместе противодействовать ЕС по "Северному потоку-2" и OPAL

- ЕС снял ограничение на использование "Газпромом" соединительного газопровода Opal в Германии

- Польша и Украина предпримут совместные действия, чтобы воспрепятствовать этому плану

- Аналитики скептически относятся к тому, что эти две страны смогут заблокировать экспансию "Газпрома"

ВАРШАВА, 2 декабря - Польша и Украина планируют совместными усилиями заблокировать проекты, которые могут привести к тому, что российский "Газпром" получит больший доступ на европейский газовый рынок в обход Украины, сказал в пятницу украинский президент Петро Порошенко. 

В октябре Европейский Союз снял ограничение на использование "Газпромом" трубопровода Opal, транспортирующего газ из трубопровода "Северный поток", который пересекает Балтийское море и поступает к конечным потребителям в Германии и Чешской Республике.

Это решение дает России возможность увеличить пропускную способность "Северного потока" и обойти Украину как транзитный маршрут для газа.

Польша, которая ипортирует большую часть потребляемого ей газа из России, немедленно раскритиковала решение Еврокомиссии, заявив, что это угрожает поставкам газа в центральную и восточную Европу.

Украина около года не покупает газ у России в связи с прохладными политическими отношениями с Москвой, которая аннексировала украинский Крым в 2014 году.

Руководитель польской государственной газовой фирмы PGNiG Петр Возняк планировал посетить Украину в ноябре, чтобы обсудить совместные ответные действия по решению в отношении трубопровода Opal. 

Ранее на этой неделе местная ежедневная газета процитировала Возняка, который дал понять, что решения Еврокомиссии являются противоречивыми, когда она сохраняет санкции против России и одновременно укрепляет газовую монополию "Газпрома", что, как он говорит, помогает "военному бюджету" России.

В пятницу президенты Польши и Украины выступили в поддержку пересмотра решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal, но признали в совместном заявлении, что это может быть "очень трудным и болезненным". 

"Мы не поддерживаем решения Европейской комиссии в отношении соединительного трубопровода Opal и строительства "Северного потока-2", - сказал Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. 

"Мы решили координировать наши действия с тем, чтобы не позволить этим проектам состояться", - также сказал Порошенко. Дуда сказал на этой же пресс-конференции, что Польша поддерживает Украину в ее борьбе за независимость.

Аналитики скептически относятся к планам Польши и Украины остановить экспансию "Газпрома" в Европе. 

"Эти возражения сегодня напоминают мне возражения, когда строился "Северный поток-1". Я думаю, что недавние решения ЕС показывают, что новый соединительный газопровод (СП-2) будет построен, и никакое давление или иски не помогут", - сказал эксперт по нефти и газу Анджей Щесняк, добавив, что Польша и Украина не могут рассчитывать на большую поддержку других стран. 

"Бизнес есть бизнес, а политика - это политика, но это не очень хорошо понимают в Польше", - добавил он.

Компания PGNiG заявила, что она представит детали своих судебных исков против решения ЕС в понедельник.

(Сообщение - Агнешка Бартечко; редактирование - Джейсон Нили/Рут Питчфорд)


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теги: Россия, Украина, Польша, Евросоюз, Газ, Газпром  
   
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