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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.16 12:06 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Загадка пропавшего острова: Ошибка или тайная операция США? Мир вокруг нас постоянно меняется. Но нас приводит в недоумение мысль о том, что существовавший еще вчера на карте географический объект вдруг может исчезнуть. А между тем такое вовсе не редкость. И чаще всего появляются из небытия и исчезают обратно острова… Совсем еще недавно островок Бермея находился в Мексиканском заливе, в 200 километрах от северо-западного побережья полуострова Юкатан и 150 километрах от атолла Скорпион. Его точные географические координаты таковы: 22 градуса 33 минуты северной широты и 91 градус 22 минуты западной долготы. Во всяком случае, именно здесь островок Бермея изображался картографами начиная с XVI века. Сейчас на месте острова Бермея просто пустое место Карта португальских мореходов Первыми этот островок площадью 80 квадратных километров открыли португальские мореходы. На португальской карте 1535 года, которая хранится в Государственном архиве Флоренции, Бермея уже есть. Есть она и в отчете Алонсо де Санта Круза мадридскому двору от 1539 года под названием «Юкатан и прилегающие острова». Есть описание острова Бермея в книге севильского морехода Алонсо де Чавеса «Зерцало судовождения» от 1540 года. Есть островок Бермея и на карте Себастьяна Кабота, отпечатанной в 1544 году в Антверпене. На ней остров Бермея изображен наряду с островами Триангло, Арена, Негрильо, Арресифе, Алакране. Весь XVII и большую часть XVIII века изображение Бермеи не претерпевало никаких изменений. Вполне в согласии со старинными картами мексиканские картографы помещали Бермею по указанному адресу и в XX столетии. Однако в 1997 году случился казус. Испанское исследовательское судно никаких следов острова не нашло. Более того, вопросом пропажи острова Бермея занялся Национальный университет Мексики. В 2009 году к острову было отправлено еще одно исследовательское судно. Увы! Ученым не удалось найти ни самого острова, ни даже следов от него.

Другие пропавшие Бермея, конечно, не единственный остров, который вдруг взял да исчез. Похожая история случилась с островом Сэнди в Коралловом море, расположенном между Новой Каледонией и Австралией. Правда, остров Сэнди, представлявший собой вытянутую песчаную косу, имелся не на всех картах. Он был изображен практически на всех старинных картах, и считалось, что первым его заметил и описал знаменитый капитан Джеймс Кук в 1774 году. Еще через 100 лет остров заметили с английского китобойного судна. В 1908 году с точными географическими координатами он попал в отчет британского Адмиралтейства. Поскольку островок был небольшим и необитаемым, он мало кого мог заинтересовать, но его очертания исправно кочевали с карту на карту, пока в 2012 году к острову Сэнди не отправились австралийские морские геологи и океанографы. И они были неприятно удивлены тем, что острова не нашли. Вместо острова под судном лежала морская пучина глубиной 1400 метров! После этого исследователи задались вопросом — мог ли остров бесследно исчезнуть или его попросту никогда не существовало? То, что его не существовало еще пару десятилетий назад, выяснилось довольно быстро. В 1979 году остров Сэнди убрали со своих карт французские гидрографы, а в 1985 году то же самое сделали австралийские ученые. Так что остров остался лишь на цифровых картах, которые традиционно соотносились с «бумажными». Сам остров исчез. Или же вообще мог существовать только в воображении тех, кто его наблюдал. А у берегов Японии, вблизи Хиросимы, имелся островок Хоборо. Скажем, небольшой, но вполне заметный: 120 метров в длину и почти 22 метра в высоту. На островке высаживались рыбаки, его снимали туристы. На фотографиях полувековой давности можно рассмотреть две скалистые вершины, одна из которых покрыта растительностью. Однако лет восемь назад от острова осталась лишь жалкая скала -почти весь он ушел под воду. Если о причине пропажи Сэнди ничего не известно, то причина исчезновения островка Хоборо совершенно ясна: его… съели. И сделали это крохотные морские рачки-изоподы, которые откладывают свои яйца в трещинах скальных пород и год за годом неутомимо разрушают камень, из которого сложены острова. Остров Хоборо таял и таял, пока не стал просто небольшой грудой камней. Морские рачки — не единственные жители подводного мира, которые «закусывают» островами. Многие коралловые островки стали жертвами другого океанического обитателя — морской звезды «терновый венец». Особенно много коралловых рифов и островков погибло у берегов Австралии, где эти морские звезды прочно обосновались. Но бывает, что острова никто не ест, а они сами всплывают и потом снова тонут. Так случилось с одним островком в Средиземном море. Спустя менее чем месяц после мощного землетрясения у берегов Сицилии, в июле 1831 года у западного мыса «из дыма и пламени» появился крохотный клочок суши, который стал расти как на дрожжах. В середине августа он уже возвышался над уровнем моря на 65 метров и имел в окружности более 3 километров. На новорожденную сушу тут же началась международная охота. Первым высадился на островке британский капитан и водрузил там флаг своей страны. В честь своего адмирала британец нарек сушу островом Грэм. Следом высадился сицилийский профессор и нарек остров в честь короля обеих Сицилий Фердинандеей. За ними последовал француз, который водрузил там французский флаг и дал острову имя Джулия — в честь июля. Скоро к трем названиям прибавилось еще с полдюжины. Начались споры, кому по праву эта земля принадлежит. Но споры были напрасны: к концу того же года Грэм (он же Фердинандея, Джулия, Ходем, Коррао, Нерита, Шакха) взял да и ушел под воду! Вершина, которая так радовала взгляд, превратилась в острый коварный риф. А в наши дни из-за постепенного повышения уровня океана судьбу этого вулканического островка повторяют вполне стабильные прежде и даже некогда заселенные — например, пять из Соломоновых островов: Рапита, Кале, Реана, Золлес, Ка-катина, а еще шесть стоят в очереди на исчезновение. Может быть, с Бермеей произошла одна из подобных историй? «Съеденная» Бермея Бермея могла пропасть так же, как и Сэнди. Первые очевидцы описывали Бермею как пылающий и красный остров, то есть она вполне могла иметь вулканическое происхождение. А острова такого типа легко рождаются, легко умирают. Только обычно их гибель не затягивается на столетия…

Бермею могли и съесть. Однако исследовательские суда не нашли на дне ни малейших следов острова. Ни скальных останков, ни разрушенных камней, ничего вообще. Только морское дно. Бермея ни растворилась, ни пропала. Исследователи вполне серьезно говорят, что ее вовсе никогда не существовало. То же самое, как вы уже поняли, говорят и об острове Сэнди. Есть ли, однако, причины так думать? Да, есть. Еще в конце XVIII века такая мысль посетила картографов Новой Испании, которые севернее островка Арены не изобразили более ничего. Исследователь Сириако Себальос, проводя картографические изыскания, не нашел ни Бермеи, ни Не-грильо. Ошибки прежних картографов он объяснил просто: воды в заливе бурные и из-за множества рифов плавание, особенно на суденышках XVI века, было очень опасным. Неудивительно, что моряки старались держаться глубоких вод и не спешили исследовать острова. А в показаниях и наблюдениях так легко ошибиться. Но после объявления Мексикой независимости эта точка зрения была отметена и забыта. Для картографирования залива стали использоваться карты, где Бермея была изображена. И наличие или отсутствие острова никем и никогда не проверялось. Впрочем, кроме очевидных объяснений существует и совершенно конспирологическое. Суть его в том, что Бермея является одной из опорных точек, по которым выстраивается морская граница между Мексикой и США. По данной версии, американцам, конечно, выгоднее, чтобы никакой Бермеи не существовало, потому что тогда нефтегазовые месторождения в Мексиканском заливе отходят не Мексике, а Соединенным Штатам. И якобы американцы решили вопрос с островком, которого не должно существовать, очень просто: они его взорвали. И сделали это совсем даже не вчера, а еще в 70-х годах прошлого века, когда снимки из космоса стали показывать на месте Бермеи сплошную водную гладь… статью прочитали: 94 человек Комментарии ﻿

