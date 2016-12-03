«Не мешайте нам работать!» – ответил Игорь Конашенков Терезе Мэй
Путать чёрное с белым, а тёплое с мягким давно стало привычкой западных политиков. И в очередных заявлениях Терезы Мэй и Яна Эгеллана ничего нового для нас не прозвучало.
По словам очередного британского премьера, Москва блокирует гуманитарные грузы, которые цивилизованный Запад пытается доставить в осаждённый Алеппо. Зато заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеллан утверждает, что 30 тысяч жителей города получают помощь в полном объёме. Хоть бы врать одинаково научились, что ли, да и выражения тщательнее выбирать, особенно под камеры…
Эгеллан 24.11.16 заявил следующее: «Мы получили письменное одобрение от вооружённых группировок оппозиции, находящихся в восточном Алеппо, о поставках гуманитарных грузов. Однако у России нет договорённостей с организацией Ан-Нусра». То есть г-н Эгеллан хотел поставлять помощь Ан-Нусре? Или жителям, которых на тот момент контролировала группировка?
Британская премьерша Тереза Мэй 1.12.16 в очередной раз заговорила о том, что русские не дают пройти грузовикам с гуманитарной помощью в осаждённый город. Что нужно немедленно прекратить боевые действия, остановить чудовищные зверства и начинать помогать людям.
Как мы знаем, операция по освобождению Алеппо от террористов идёт полным ходом. За истекшие несколько суток в безопасной зоне оказались более 118 000 мирных жителей.
А вот со 2.12.16 по линии ООН полностью прекратились предложения о поставках гуманитарки.
Подытожим: 118 000 гражданских кормятся/одеваются/обуваются/лечатся от щедрот российских, ни одного гуманитарного конвоя от ООН либо самой Британии не видно, а какие 30 тыс. человек кормит Эгеллан – вообще загадка.
Г-н заместитель по гуманитарке, видимо, имел в виду, что в помощи нуждаются боевики. Иначе как объяснить факт, что сейчас, когда бородачи сдаются уже тысячами, а десятки тысяч простых очень нуждаются в помощи, предложения той самой помощи больше не поступают, а приходят лишь обвинения в отказе России пропускать гуманитарную помощь, которую наши военные, находящиеся в Сирии, в глаза не видели?
Полный ответ на обвинения от генерал-майора И. Конашенкова звучит так: «Великобритания за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям. Поэтому если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь — все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет — не мешайте другим помогать».
Мышиная возня вокруг пресловутой гуманитарки ещё раз доказывает, кого в реальности поддерживает Запад в войне с Башаром Асадом и Россией. Их интересуют исключительно боевики бывшей Аль-Каиды, ведь старая привычка воевать чужими руками никуда не делась.
Раньше турецкими, теперь откровенно бандитскими. С точки зрения политики это правильно, ведь простой народ может не понять, какого чёрта свои парни погибают в пустынях и джунглях, свергая неугодные режимы. Поэтому лучше вложиться в откровенно мизантропические организации, чтобы с их помощью творить беспредел по всему миру. А если всплывут вдруг такие связи, так есть резолюция о противодействии российской пропаганде на этот случай. Гражданин начнёт задавать неудобные вопросы? Его быстро запишут в агенты Путина и отключат интернет, чтобы не смог смотреть RT.
Автор: Валерий Усачёв
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