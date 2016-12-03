«Не мешайте нам работать!» – ответил Игорь Конашенков Терезе Мэй

Путать чёрное с белым, а тёплое с мягким давно стало привычкой западных политиков. И в очередных заявлениях Терезы Мэй и Яна Эгеллана ничего нового для нас не прозвучало.

По словам очередного британского премьера, Москва блокирует гуманитарные грузы, которые цивилизованный Запад пытается доставить в осаждённый Алеппо. Зато заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеллан утверждает, что 30 тысяч жителей города получают помощь в полном объёме. Хоть бы врать одинаково научились, что ли, да и выражения тщательнее выбирать, особенно под камеры…

Эгеллан 24.11.16 заявил следующее: «Мы получили письменное одобрение от вооружённых группировок оппозиции, находящихся в восточном Алеппо, о поставках гуманитарных грузов. Однако у России нет договорённостей с организацией Ан-Нусра». То есть г-н Эгеллан хотел поставлять помощь Ан-Нусре? Или жителям, которых на тот момент контролировала группировка?

Британская премьерша Тереза Мэй 1.12.16 в очередной раз заговорила о том, что русские не дают пройти грузовикам с гуманитарной помощью в осаждённый город. Что нужно немедленно прекратить боевые действия, остановить чудовищные зверства и начинать помогать людям.

Как мы знаем, операция по освобождению Алеппо от террористов идёт полным ходом. За истекшие несколько суток в безопасной зоне оказались более 118 000 мирных жителей.

А вот со 2.12.16 по линии ООН полностью прекратились предложения о поставках гуманитарки.

Подытожим: 118 000 гражданских кормятся/одеваются/обуваются/лечатся от щедрот российских, ни одного гуманитарного конвоя от ООН либо самой Британии не видно, а какие 30 тыс. человек кормит Эгеллан – вообще загадка.

Г-н заместитель по гуманитарке, видимо, имел в виду, что в помощи нуждаются боевики. Иначе как объяснить факт, что сейчас, когда бородачи сдаются уже тысячами, а десятки тысяч простых очень нуждаются в помощи, предложения той самой помощи больше не поступают, а приходят лишь обвинения в отказе России пропускать гуманитарную помощь, которую наши военные, находящиеся в Сирии, в глаза не видели?