Майдан: новое расследование

На Украине опять ищут виновных в событиях, развернувшихся на Майдане. Точнее, ищут крайних, т.к. виновники очевидны. Если бы инициативная группа, состоящая из олигархов и оппозиции , управляемая Западом, не решила захватить власть в стране, то не было бы ни Небесной сотни, ни огромного количества раненых, ни развала страны, ни войны на Донбассе. А теперь нужно кого-то в этом во всём обвинить, найти козла отпущения.

Почему-то генпрокуратура Украины тянет с допросом экс-главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Хотя он один из тех, чья деятельность не может не вызывать вопросов. Его радикально настроенные питомцы кидали коктейли Молотова в «Беркут» на Майдане и были замечены в день трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, а уж из их приключений на Донбассе можно собрать целый букет уголовных статей. Почему же большинство активистов этой организации до сих пор на свободе? Потому что преступления, угодные киевским властям не просто не наказываются, а поощряются.

Чем больше подробностей открывается о событиях Майдана, тем лучше понимаешь, что это была никакая ни революция гидности, а самый настоящий государственный переворот, который для украинцев закончился классически, по Пелевину...

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