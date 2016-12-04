«Фонтанка» льёт воду вместо фактов

Вчера вечером прошла одна из самых интересных и информативных встреч правительства в уходящем году: заседание советов по культуре и языку. Проводил встречу лично президент Владимир Путин. Было поднято множество вопросов, которые различные СМИ постарались осветить. Однако «Фонтанка» пошла классическим для себя путём. Думаю, что постоянные читатели проекта «Газета о Газетах» с лёгкостью узнают тот самый почерк петербургской интернет-газеты: желтый заголовок, вырванные из контекста фразы и вода вместо фактов.
Всё по стандарту, начиная с громкого заголовка, который несёт в себе лишь одну функцию – привлечь к пустой статье. Равно как и краткое описание статьи – пустышка, дезинформирующая читателя. На заседании советов обсуждали много тем. В контексте одного из вопросов Владимир Путин действительно обсудил с деятелями искусства мечты. Однако помимо этого десятиминутного диалога поднимались такие важные вопросы, как: критерии допустимости в искусстве, поддержка киноиндустрии, сохранение памятников мировой культуры. Ничего из этого «Фонтанке» не интересно. Зато посмотрите, какой полёт фантазии автора.
То есть автор хочет сказать, что целый час до этого момента собравшиеся просто молчали? На самом деле – да. Далее по тексту именно об этом и говорится.
Встреча президента и представителей культуры шла ровно 2,5 часа с 15.00 до 17.30. Из статьи на «Фонтанке» можно понять, что примерно час из этого времени режиссёры, писатели, музыканты и сам Владимир Путин – все сидели в тишине. После чего обсудили свои мечты и разошлись. Очень информативно, а главное – «правдиво». К слову, вся идея данной статьи «Фонтанки» и громкий заголовок были высосаны лишь из одного высказывания президента о многогранности русского языка. Полную версию которого можно прочитать, например, на портале РИА Новости.
Лишь в заключение своей речи Путин отметил, что русский язык настолько многогранен и увлекателен, что ему хотелось бы обладать им в совершенстве. В «Фонтанке» интерпретировали эти слова, как некую «мечту президента», и слепили из воды и выдумок третьесортную статейку.
Совершенно пустая статья «Куда приводят мечты» за авторством Елены Кузнецовой – практически эталонный пример работы «Фонтанки». Она НЕинформативна, НЕинтересна и НЕправдива. Привлечение внимания заголовками – это удел низкопробных газетёнок с падающими рейтингами. Читателям, которые ищут новости, там делать нечего.
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