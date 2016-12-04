«Фонтанка» льёт воду вместо фактов

Вчера вечером прошла одна из самых интересных и информативных встреч правительства в уходящем году: заседание советов по культуре и языку. Проводил встречу лично президент Владимир Путин. Было поднято множество вопросов, которые различные СМИ постарались осветить. Однако «Фонтанка» пошла классическим для себя путём. Думаю, что постоянные читатели проекта «Газета о Газетах» с лёгкостью узнают тот самый почерк петербургской интернет-газеты: желтый заголовок, вырванные из контекста фразы и вода вместо фактов.

Всё по стандарту, начиная с громкого заголовка, который несёт в себе лишь одну функцию – привлечь к пустой статье. Равно как и краткое описание статьи – пустышка, дезинформирующая читателя. На заседании советов обсуждали много тем. В контексте одного из вопросов Владимир Путин действительно обсудил с деятелями искусства мечты. Однако помимо этого десятиминутного диалога поднимались такие важные вопросы, как: критерии допустимости в искусстве, поддержка киноиндустрии, сохранение памятников мировой культуры. Ничего из этого «Фонтанке» не интересно. Зато посмотрите, какой полёт

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То есть автор хочет сказать, что целый час до этого момента собравшиеся просто молчали? На самом деле – да. Далее по тексту именно об этом и говорится.

Встреча президента и представителей культуры шла ровно 2,5 часа с 15.00 до 17.30. Из статьи на «Фонтанке» можно понять, что примерно час из этого времени режиссёры, писатели, музыканты и сам Владимир Путин – все сидели в тишине. После чего обсудили свои мечты и разошлись. Очень информативно, а главное – «правдиво». К слову, вся идея данной статьи «Фонтанки» и громкий заголовок были высосаны лишь из одного высказывания президента о многогранности русского языка. Полную версию которого можно прочитать, например,

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Лишь в заключение своей речи Путин отметил, что русский язык настолько многогранен и увлекателен, что ему хотелось бы обладать им в совершенстве. В «Фонтанке» интерпретировали эти слова, как некую «мечту президента», и слепили из воды и выдумок третьесортную статейку.

Совершенно пустая статья «Куда приводят мечты» за авторством Елены Кузнецовой – практически эталонный пример работы «Фонтанки». Она НЕинформативна, НЕинтересна и НЕправдива. Привлечение внимания заголовками – это удел низкопробных газетёнок с падающими рейтингами. Читателям, которые ищут новости, там делать нечего.

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