Будни «Открытой России»: Ходорковскому дали саблю за ложь







Ходорковский стал «Рыцарем свободы». Одноименную премию учредил однажды «Фонд Казимира Пуласки». Для полноты картины, сделаем маленький экскурс в историю.



Казимир Пуласки — польский кавалерист из середины XVIII века. За 34 года жизни Пуласки поучаствовал в нескольких войнах на двух разных континентах — восстании в Польше и в войне за независимость США. Простой кавалерист воевал с русскими, британцами, индейцами и земляками. И если от русских ему в итоге пришлось драпать, в США Пуласки сделал головокружительную карьеру, дослужившись до звания генерала континентальной армии. В Штатах его даже прозвали «отцом американской кавалерии», хотя воевал он, мягко говоря, не очень, да и реформ никаких не проводил. И даже на Родину не вернулся.



Такой вот «Рыцарь свободы» получился — горе-революционер, изгой и эмигрант, добившийся сомнительного успеха на чужой войне.

И сегодня генеральскую саблю именитого кавалериста с помпой вручалиХодорковскому. И не абы кто, а лично основатель Фонда Пуласки — Збигнев Писарски. Ещё один поляк, заслуживающий не менее пристального внимания.











Збигнев Писарски — типичный агент влияния. Серьезно. Он этого и не скрывает особо. На его личном сайте черным по белому написанаспециализация: внешняя политика (Польша, США, Россия и постсоветские государства, Иран), международная безопасность и оборона, НАТО, продвижение демократии.



Там же указано, что господин Писарски — кандидат наук Варшавской школы экономики. В настоящий момент он пишет докторскую диссертацию на тему «Американская внешняя политика продвижения демократии на постсоветском пространстве».



Как думаете, за что Писарски наградил сегодня Ходорковского? Правильно, за то самое «продвижение демократии» в России. Как Ходорковский продвигает в стране интересы американцев видно на примере публикаций «Открытой России».







Сразу скажу, что статья была написана не в России, а в Штатах. Русофобскую писюльку с громким заголовком «Путинизация Интерпола» накалякал Дэвид Кларк из Financial Times, а опубликовал на русском — Ходорковский.



Суть статьи, если коротко — «авторитарная» Россия использует Интерпол в качестве оружия против Запада. Аргументов в защиту своей точки зрения Кларк не приводит. Большая часть текста построена на манипуляциях фактами и пропагандистских мифах. Яркий тому пример — именование эмиссара чеченских боевиков Ахмета Закаева «лидером чеченской оппозиции».







Фактически, Ходорковский пытается обелить террориста, виновного в преступлениях против человечества. Одновременно с этим, он дурит российского читателя и отрабатывает иностранный заказ. Такой вот «Рыцарь свободы» получается.



К слову, похвастаться громким титулом может не только Ходорковский. В 2011 году аналогичной премией был награжден другой русофоб, но уже грузинского происхождения. Тот самый Михаил Саакашвили, что отдал преступный приказ бомбить спящий Цхинвал.



Ему потом тоже сабельку вручили.



И какое это всё имеет отношение к нашему проекту спросите вы? Да самое прямое. Пока наши соратники, не жалея живота своего клеймят что есть мочи лжецов в СМИ (и в ОколоСМИ), кому-то за самую что ни на есть откровенную ложь в СМИ (и ОколоСМИ) декоративное колюще-режущее раздают. А судя по тому, что МБХ решил увеличить число подконтрольных ему изданий, и под это дело уже начал раздачу слонов на той самой Открытой России, чует наше сердце, что подарочный арсенал Михаила Борисовича в дальнейшем будет только продолжать расти.