Киевский суд требует с "Газпрома" 6,8 млрд долларов

Всякий раз, когда я вижу подобные "решения" украинского суда, в голове появляется только одна мысль: зачем? Зачем все это делать? Зачем тратить деньги на бессмысленные судебные процессы, если война на Украине не прекращается, денег нет, народ нищает. Если кто-то думает, что дыры в украинском бюджете можно закрыть газпромовскими деньгами, то этот кто-то сильно ошибается.

Во-первых, "Газпром" не зарегистрирован как юридическое лицо на Украине и не осуществляет предпринимательской деятельности на ее территории. Во-вторых, на западной границе России газ передается "Нафтогазу Украины", а "Газпром". И если с кого-то требовать деньги, так это с Нафтогаза.

Но понятно, что так не интересно. Куда веселее предъявлять необоснованные, липовые иски к российской компании. Совсем чудно, кода суд выносит незаконное решение и удовлетворяет эти иски.

Очень хочется дать совет украинскому народу: смените власть, верните правосудие и мозги. И, может быть тогда, экономика перестанет пробивать очередное дно, а репутацию не придется марать идиотскими исками.

Понятно, что «Газпром» ничего не будет выплачивать Украине, но вся эта ситуация вызывает смех с российской стороны, и озабоченность со стороны Европы, которая очень не хочет лишиться поставок российского газа из-за нелепой политики Украины.



