Москва ликвидирует доллар

Доллару, как столпу мировой валюты, пророчат крах уже не первый год. Но Дядя Сэм пока ни на грамм не сдал позиций и, несмотря на триллионные внутренние и внешние долги, зелёные портреты выдающихся американских покойников до сих пор владеют миром. Финансовые махинации почти вековой давности продолжают спасать единственный оплот американской нации. Но всякая сказка рано или поздно подходит к концу и многолетняя внешняя агрессия Соединённых Штатов готова принести свои горькие плоды и подписать мировой валюте-пустышке смертный приговор. Ещё в 2014 году, после того как Вашингтон открыл новую страницу так и не объявленной Холодной войны, Москва закономерно начала подготовку к мирной контратаке и постепенному отказу от доллара во внешнеторговых отношениях с большинством партнёров. Уже в 2015 Россия договорилась о взаимных расчётах в национальных валютах в рамках БРИКС и фактически создала объединённый банк энергетического союза. В том же году Москва перешла на подобный перерасчёт в торговых отношениях с Китаем и Ираном. В марте 2016 ЦБ России и Народный банк Китая протестировали систему юань-рубль и успешно запустили обновлённый процесс двусторонней торговли.



Вашингтон метался и тихо истерил, но не поддавался панике и поддерживал доллар на плаву. Манипуляции с мировыми запасами нефти и бесконечные войны одновременно спасают национальную валюту и подтачивают финансовую систему государства.

Война в Сирии тоже внесла свои коррективы в кровопролитную войну за господство на рынке и по-своему ускорила изоляцию доллара. Администрация Обамы оставляет преемнику серьёзнейший кризис по всем фронтам, и даже самые податливые союзники бегут с тонущего корабля.

Сегодня Турция привнесла свою лепту в борьбу против финансовой агрессии США. Эрдоган предложил Владимиру Путину перевести двустороннюю торговлю на национальную валюту. С тем же предложением президент обратился к Китаю и Ирану. Анкара, по всей видимости, решила окончательно избавиться от давления и контроля Белого Дома и вовремя умыть руки, переметнувшись в лагерь потенциальных победителей.





Эрдоган, конечно, не очень последователен во внешней политике и мечется уже не первый год, пытаясь найти более тёплое место. Сейчас, когда победители фактически определились, Турция спешно меняет приоритеты и выбирает выгодную позицию.

С частичным уходом Анкары доллар, конечно же, не рухнет. Но тенденция принимает опасную для Вашингтона форму, а Дядя Сэм готовится к падению в геометрической прогрессии. Изоляция американской валюты зашла в последнюю стадию и почти достигла точки невозврата. Дедушке Трампу придется приложить титанические усилия, дабы разгрести весь хлам предшественников.

Автор: Игорь Игнатьев

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