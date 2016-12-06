Италия на пороге выхода из ЕС

Уже завтра третья экономика еврозоны может объявить о третьей редакции Брексита. Воскресенье, 4 декабря 2016 года, может стать поворотным днём в истории всей европейской интеграции. В Австрии проходят президентские выборы, а наиболее вероятный победитель на них, кандидат от Партии свободы Норберт Хофер, уже заявлял, что не исключает проведения референдума о дальнейшем пребывании Австрии в составе Евросоюза. Но наиболее существенными для судьбы этой наднациональной бюрократической структуры могут оказаться даже не итоги президентских выборов в Австрии, а результаты конституционного референдума в третьей экономике еврозоны – Италии. Инициатором референдума стал премьер Маттео Ренци, которому в течение вот уже почти трёх лет пребывания в должности постоянно приходится отбиваться как от оппозиции внутри страны, так и от оппозиции внутри собственной партии. И всё это на фоне стремительно углубляющихся разногласий между Италией и ведущей силой ЕС – Германией.



На первый взгляд, выносимые на референдум вопросы вполне разумны. Они направлены на сокращение более чем втрое (с 315 до 100) числа сенаторов и лишение верхней палаты парламента равных прав с нижней – Палатой депутатов – при принятии законов. Эти меры наряду с некоторыми другими призваны повысить управляемость в стране, где за 70 с небольшим послевоенных лет сменилось (в подавляющем большинстве случаев – досрочно) 65 правительств. То есть конституционная реформа выглядит вполне логичной мерой.

Но надо учесть несколько моментов.

Во-первых, Италия была и остаётся страной регионов. Как полушутя говорят сами итальянцы: «Мы ощущаем свою принадлежность к единой нации только в дни чемпионатов мира и Европы по футболу». А предлагаемая премьером реформа означает кардинальное перераспределение властных полномочий между центром и регионами в пользу первого.

Во-вторых – и это главное – малопопулярный премьер сделал на референдум главную ставку, заявив, что в случае, если большинство скажет «нет», он и его правительство уйдут в отставку. Данные опросов вот уже несколько недель не публикуются. Однако общая тенденция последние месяцы состояла в постепенном усилении позиций противников реформы, и к 9 ноября их число составляло 52-53% от числа определившихся избирателей.





А отставка правительства практически означает проведение новых выборов, победу на которых могут одержать популисты-евроскептики. И тогда Италия может продемонстрировать миру «третью редакцию» Брекзита. Первой «редакцией» был референдум в Великобритании, второй многие называют избрание Дональда Трампа президентом США.

Так что в понедельник утром Евросоюз может столкнуться с двойным ударом со стороны таких важных для общеевропейского единства стран, как Австрия и Италия.

Автор: Борис Волхонский

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