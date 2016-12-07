Враг моего врага – мой друг: Россия дружит с «Талибаном»?

Американское правительство Афганистана начало расследование тесных военных связей нашей страны с талибами. Казалось бы, что у нас с этими бармалеями, поддерживающими в своё время Масхадова в Чечне, может быть общего? Впервые заговорил об этом глава всех натовцев в Афганистане генерал Джон Николсон. Его речь подхватил председатель верхней палаты парламента страны Фазал Хади Муслимьяр. Суть обвинений в том, что зарубежные контакты и вооружение антиправительственной группировки не будут способствовать миру в регионе. Поэтому и Россия, и Иран, и Таджикистан, которые тоже обвиняются в нетрадиционных связях с талибами, должны быть осуждены, ибо нехорошо это. Но мы помним, как США заигрывало с «Талибаном», признанным террористической структурой, когда у власти находился Хамид Карзай. После вторжения в страну у американцев, как обычно, ничего не получилось. Талибы драли хвалёных морпехов в хвост и в гриву, поэтому им были отданы определённые территории Афганистана и конфликт сам собой затух. Но с приходом проамериканского правителя Ашрафа Гани всё началось заново. 10-тысячный американский воинский контингент должен был бы помочь всё отвоевать назад, но тут появилось ИГИЛ. Талибам не понравились новые конкуренты, соответственно, они, как и «Хезболла», которая тоже признана террористической организацией, начали воевать с возникшей формацией террористов. Что не нравится американскому правительству Афганистана? Лишь то, что «Талибан», не без помощи русских, иранцев и таджиков, ограничивает влияние ИГИЛ в регионе. Слова о растущей мощи талибов за наш счёт, что может сказаться негативно на стране в долгосрочной перспективе, автор считает просто предлогом. В реальности ситуация выглядит так: в Сирии США уже проиграли, так как на сегодняшний день Алеппо освобождён на 85%, переговоры с Керри о выводе боевиков наш С. В. Лавров считает бессмысленными, Мосул существующими силами не взять никогда, потому что это никому не надо из т. н. «Коалиции», а хоть какое-то влияние сохранить нужно. Поэтому, в переводе на понятный русский язык, афганцы заявляют под диктовку США: «Мы хотим, чтобы влияние ИГИЛ в регионе сохранялось». Вот так.



Спецпосланник Кремля З. Кабулов (знаковая какая фамилия. Специально выбирали?) подтверждает, что РФ действительно поддерживает контакты с талибами. Просто потому, что у нас общий враг. Совершенно не важно, какие мотивы у талибов в борьбе с ИГИЛ. Важно то, что именно они запретили в 2000-м году выращивать на своей территории опиумный мак, чем снизили наркотрафик в Среднюю Азию и к нам. Потому как Коран не особо в восторге от наркотиков, а они по шариату живут. Ну и контрабанда из Пакистана в разы больше прибыли приносит, не без этого. И то важно, что эти закалённые бойцы представляют реальную силу против джихадистов. Талибы тоже головорезы те ещё, но до зверств, чинимых игиловцами, им далеко.

Могут сказать: чем мы лучше американцев, раз тоже якшаемся с бармалеями? Но мы не поддерживаем террористов! Мы поддерживаем национально-освободительное движение афганцев, в которое превратился «Талибан», в его борьбе с поправшим все человеческие нормы Злом. И тот факт, что нам приходится сотрудничать с теми, кого ООН считает террористами, говорит об одном: среди западных сил у нас нет союзников в борьбе с международным терроризмом. Антиигиловская коалиция во главе с США защищает ИГИЛ, прикрывает их, иначе с чего бы нам налаживать контакты с теми, кто признавал независимость Чечни и снабжал наш Кавказ оружием и деньгами?

Ведь во время ВМВ мы тоже тесно сотрудничали с геополитическими, идеологическими противниками. И тут такая же ситуация. Да, движение «Талибан» имеет славу нехорошую. Но это лучше, чем чернофлажники ИГИЛ.

В целом, расклад по Афганистану получается такой: американцы, взяв за основу принцип «сам такой», не имея уже возможности самим отрицать связей с ИГИЛ, а после гневной обвинительной речи генерал-майора И. Конашенкова им, наверное, вообще стыдно на глаза показываться, подбили Ашрафа Гани на такое вот выступление. Выступление против тех, кто реально борется с мировой террористической угрозой.

Держатся они за своих выкормышей-джихадистов, ох как держатся.

Автор: Валерий Усачев

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