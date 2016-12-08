Санкции против России за поддержу Асада

Накануне лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады заявили о возможности введения санкций против союзников президента Сирии Башара Асада. Также они обвинили Россию и Иран в нежелании способствовать политическому урегулированию в Сирии.



В очередной раз США и западные страны показывают то, насколько они не понимают, что происходит в Сирии. Или понимают, но делаю все, чтобы остальной мир не догадывался о реальном положении дел. Пугать Россию санкциями: бессмысленно - это поняли уже все, но Штаты не прекращают санкционное давление. Тема Крыма не актуальна, и они взялись за действия России в Сирии. Но они забывают, что наша страна - единственная, которая пытается помочь не боевикам, а законной сирийской власти и армии. Россия не стремится затягивать войну и проливать кровь мирных жителей. Все с точностью, наоборот.

В Москве вызывает сожаление санкционная риторика США и неготовность партнеров понять суть процессов, происходящих в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И, собственно, выражают глубокое непонимание вот эти попытки подменить неспособность и неготовность помогать в сирийском урегулировании вот этими вот абсолютно безосновательными угрозами в санкционном плане", — сказал Песков.

Запад как всегда, вместо помощи в сирийском урегулировании лишь продолжает угрожать новыми абсурдными санкциями.

Я очень надеюсь, что в итоге здравый смысл возобладает, а заявления о санкциях останутся лишь разговорами.

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