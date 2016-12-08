навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
08.12.16   Редакция

Санкции против России за поддержу Асада

(0)
07.12.16   Редакция

Референдум в Италии положит конец санкциям против России

(0)
06.12.16   Редакция

В наш монастырь со своим «Евровидением» не ходят!

(0)

последние за вчера, 07.12.16  
12:22   Редакция

Референдум в Италии положит конец санкциям против России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
08.12.16 19:34    
Sergeolov Шуба жене на Новый Год (1)
08.12.16 16:21    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (153)
06.12.16 11:22    
Олька Просто стихи (680)
03.12.16 14:11    
Сафрон Кто и как бросил курить? (5)
02.12.16 22:45    
CaptainHook Скоро Новый год! (1)
02.12.16 17:48    
Masha21 Семейная пара: Секреты правильной ссоры (7)
29.11.16 18:40    
Suneagle5378 Образование вселенной. (2)
28.11.16 18:15    
roodme Испания и отдых (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 08.12.16 19:01
скаут: Memento Mori;
 
 

Санкции против России за поддержу Асада

Накануне лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады заявили о возможности введения санкций против союзников президента Сирии Башара Асада. Также они обвинили Россию и Иран в нежелании способствовать политическому урегулированию в Сирии.

В очередной раз США и западные страны показывают то, насколько они не понимают, что происходит в Сирии. Или понимают, но делаю все, чтобы остальной мир не догадывался о реальном положении дел. Пугать Россию санкциями: бессмысленно - это поняли уже все, но Штаты не прекращают санкционное давление. Тема Крыма не актуальна, и они взялись за действия России в Сирии. Но они забывают, что наша страна - единственная, которая пытается помочь не боевикам, а законной сирийской власти и армии. Россия не стремится затягивать войну и проливать кровь мирных жителей. Все с точностью, наоборот. 

 

В Москве вызывает сожаление санкционная риторика США и неготовность партнеров понять суть процессов, происходящих в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

"И, собственно, выражают глубокое непонимание вот эти попытки подменить неспособность и неготовность помогать в сирийском урегулировании вот этими вот абсолютно безосновательными угрозами в санкционном плане", — сказал Песков.

 

Запад как всегда,  вместо помощи в сирийском урегулировании лишь продолжает угрожать новыми абсурдными санкциями.

Я очень надеюсь, что в итоге здравый смысл возобладает, а заявления о санкциях останутся лишь разговорами.

статью прочитали: 114 человек

   
теги: Россия, Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 