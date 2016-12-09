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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 13:07 скаут: Святые нунчаки Ганди;

Ссылка на оригинал Ликбез для Росседьхознадзора.

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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", - сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь "простреливается" со всех сторон. "У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно", - сказал он. Одновременно Президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Говоря о Таможенном кодексе, глава государства подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Александр Лукашенко.Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhestko-raskritikoval-pretenzii-dankverta-k-belorusskomu-prodovolstviju-222938-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", - сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь "простреливается" со всех сторон. "У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно", - сказал он. Одновременно Президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Говоря о Таможенном кодексе, глава государства подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Александр Лукашенко.Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhestko-raskritikoval-pretenzii-dankverta-k-belorusskomu-prodovolstviju-222938-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", - сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь "простреливается" со всех сторон. "У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно", - сказал он. Одновременно Президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Говоря о Таможенном кодексе, глава государства подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Александр ЛукашенкоЧитать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhestko-raskritikoval-pretenzii-dankverta-k-belorusskomu-prodovolstviju-222938-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Читать полностью:

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", - сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь "простреливается" со всех сторон. "У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно", - сказал он. Одновременно Президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Говоря о Таможенном кодексе, глава государства подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Александр ЛукашенкоЧитать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhestko-raskritikoval-pretenzii-dankverta-k-belorusskomu-prodovolstviju-222938-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



Читать полностью:

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", - сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь "простреливается" со всех сторон. "У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно", - сказал он. Одновременно Президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Говоря о Таможенном кодексе, глава государства подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Александр ЛукашенкоЧитать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-zhestko-raskritikoval-pretenzii-dankverta-k-belorusskomu-prodovolstviju-222938-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает БЕЛТА. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — сказал президент. Александр Лукашенко отметил, что в плане таможенных процедур и таможенного процесса Беларусь «простреливается» со всех сторон. «У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь. Это будет известно», — сказал он. Одновременно президент констатировал, что, например, Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, напомним, в интервью РБК обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока. — Наши белорусские коллеги не могут выпускать продукцию с нормальным содержанием белков и в силу, наверное, определенной жадности начинают «химичить». Согласно нашему исследованию, более 40% проб питьевого молока из Беларуси показало наличие сухого молока. Притом что это запрещено техрегламентом Таможенного союза, — заявил, в частности, Данкверт.

P.S. Ой.

ЗЧитать полностью: https://news.tut.by/economics/523095.html



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