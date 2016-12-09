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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 17:46 скаут: Gisha;

Ссылка на оригинал Ходорковский готовит «Информационный» Апокалипсис





В новостной ленте это выглядело ещё смешней. Почти подряд, с интервалом в один час, «Ведомости» и «РИА» публикуют две новости. И хотя инфоповоды разные, касаются они одного и того же персонажа — опального олигарха Ходорковского.







Невольно вспоминается лозунг одного упоротого фашика из «Парнаса»: «Не ждем, а готовимся!»

Считаем должным объяснить, чего ждёт наша дорогая редакция.



Во-первых, грядет туча невыразительных, как челка Тимченко, публикаций. Сотни и тысячи русофобских писулек и простыней, нелепых заголовков и убийственных лидов, соседей-икшпертов и неполживых блохеров. Именно такой контент выпускает сегодня «Открытая для грантов Россия» и прочие либеральные СМИ. И именно такой материал очень скоро попрёт от всех этих «новых стартапов» месье Ходорковского, получившего недавно американскую сабельку за заслуги перед звездно-полосатым Отечеством.



Во-вторых, настолько же очевидно, что пронзительный голос Алешки Навального в ближайшие месяцы взлетит ещё на пару октав. Будет выше, громче, но по-прежнему со стороны параши и абсолютно не к месту. В общем, заголосит оппозиционер с новой силой. С нетерпением ждем увлекательной рисованной статистики от главного маэстро лжи ФБК.



В-третьих, это значит, что вновь будут срежесированные акции, парные митинги, одиночные пикеты, прибалтийские собрания, а также форумы единомышленников и единозарплатников.



В общем, программа у Ходорковского обширная, что подтверждается восьмизначным бюджетом, любезно размороженным крошечным соседом Англичанки, которая опять гадит .



И мы всей редакцией к этой цирковой программе готовы. Благо, что опыта предостаточно, работаем с таким видом материалов довольно давно. Между прочим, целый рейтинг насобирали.



Поэтому, отвечаем: хорошенько готовиться надо не нам, а другим людям.

Тем, кто стоит сегодня за центральным героем двух публикаций, по совершенно разным инфоповодам. статью прочитали: 65 человек Комментарии ﻿

Считаем должным объяснить, чего ждёт наша дорогая редакция.Во-первых, грядет туча невыразительных, как челка Тимченко, публикаций. Сотни и тысячи русофобских писулек и простыней, нелепых заголовков и убийственных лидов, соседей-икшпертов и неполживых блохеров. Именно такой контент выпускает сегодня «ОткрытаяРоссия» и прочие либеральные СМИ. И именно такой материал очень скоро попрёт от всех этих «новых стартапов» месье Ходорковского, получившего недавно американскую сабельку за заслуги перед звездно-полосатым Отечеством.Во-вторых, настолько же очевидно, что пронзительный голос Алешки Навального в ближайшие месяцы взлетит ещё на пару октав. Будет выше, громче, но по-прежнему со стороныи абсолютно не к месту. В общем, заголосит оппозиционер с новой силой. С нетерпением ждемрисованной статистики от главного маэстро лжи ФБК.В-третьих, это значит, что вновь будут срежесированные акции, парные митинги, одиночные пикеты, прибалтийские собрания, а также форумы единомышленников и единозарплатников.В общем, программа у Ходорковского обширная, что подтверждается восьмизначным бюджетом, любезно размороженным крошечным соседом Англичанки,И мы всей редакцией к этой цирковой программе готовы. Благо, что опыта предостаточно, работаем с таким видом материалов довольно давно. Между прочим, целый рейтинг насобирали.Поэтому, отвечаем: хорошенько готовиться надо не нам, а другим людям.Тем, кто стоит сегодня за центральным героем двух публикаций, по совершенно разным инфоповодам.