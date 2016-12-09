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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 17:46
скаут: Gisha;
 
 

Ходорковский готовит «Информационный» Апокалипсис




В новостной ленте это выглядело ещё смешней. Почти подряд, с интервалом в один час, «Ведомости» и «РИА» публикуют две новости. И хотя инфоповоды разные, касаются они одного и того же персонажа — опального олигарха Ходорковского.




Невольно вспоминается лозунг одного упоротого фашика из «Парнаса»: «Не ждем, а готовимся!»

Считаем должным объяснить, чего ждёт наша дорогая редакция. 

Во-первых, грядет туча невыразительных, как челка Тимченко, публикаций. Сотни и тысячи русофобских писулек и простыней, нелепых заголовков и убийственных лидов, соседей-икшпертов и неполживых блохеров. Именно такой контент выпускает сегодня «Открытая для грантов Россия» и прочие либеральные СМИ. И именно такой материал очень скоро попрёт от всех этих «новых стартапов» месье Ходорковского, получившего недавно американскую сабельку за заслуги перед звездно-полосатым Отечеством.

Во-вторых, настолько же очевидно, что пронзительный голос Алешки Навального в ближайшие месяцы взлетит ещё на пару октав. Будет выше, громче, но по-прежнему со стороны параши и абсолютно не к месту. В общем, заголосит оппозиционер с новой силой. С нетерпением ждем увлекательной рисованной статистики от главного маэстро лжи ФБК.

В-третьих, это значит, что вновь будут срежесированные акции, парные митинги, одиночные пикеты, прибалтийские собрания, а также форумы единомышленников и единозарплатников.

В общем, программа у Ходорковского обширная, что подтверждается восьмизначным бюджетом, любезно размороженным крошечным соседом Англичанки, которая опять гадит.

И мы всей редакцией к этой цирковой программе готовы. Благо, что опыта предостаточно, работаем с таким видом материалов довольно давно. Между прочим, целый рейтинг насобирали.

Поэтому, отвечаем: хорошенько готовиться надо не нам, а другим людям.
Тем, кто стоит сегодня за центральным героем двух публикаций, по совершенно разным инфоповодам.

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теги: Ходорковский Михаил, Россия  
   
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