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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 18:04 скаут: Gisha;

Ссылка на оригинал Гнилая «правда» от «Форум-мск»



Россия продает курицу, несущую самые золотые яйца» почувствовали запашок беспардонной лжи в словах главного редактора, который скромно подписался «А.Б.» Опять Анатолий Баранов, бывший сотрудник газеты «Правда», решил исказить действительность. В тексте его статьи на сайте «Форум-мск» правды значительно меньше, чем 20% акций, проданных Роснефтью. Если бы Баранов также торговал «курятиной», как информацией, то он бы быстро обанкротился – кому нужно тухлое мясо? И даже читатели статьи «





Итак, что же на самом деле продает государство?



19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» принесет в бюджет РФ 10,5 миллиарда евро. Контрольный пакет акций остается у России.



Покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум, состоящий из швейцарской компании Glencore и катарского суверенного фонда. Доли у компаний в консорциуме будут равны – по 50%.



Швейцарский трейдер Glencore, работавший на рынке России еще со времен СССР, заплатит за долю в «Роснефти» 300 миллионов евро в виде собственных акций. Т.е. фактически Россия будет иметь долю в швейцарской компании. Остальные деньги швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore для покупки пакета акций «Роснефти» предоставит итальянский банк Intesa Sanpaolo.



Glencore заключает новый контракт с «Роснефтью» на 5 лет и расширяет свой пакет на 220 тысяч баррелей в день.



Все подробности приватизации будут известны после 15 декабря, когда сделка окончательно закроется.



Как оценивают на Западе частичную продажу акций «Роснефти»?



Зарубежные СМИ уделили внимание теме приватизации «Роснефти», в целом выразив мнение, что сделка стала неожиданностью, в том числе для рынков, и обозначила «триумф для президента Владимира Путина» во время действия антироссийских санкций. В частности, агентство Блумберг отметило, что на фоне сделки санкции ЕС выглядят «весьма потрепанно»; издание Wall Street Journal подчеркнуло, что сделка стала «благом» для президента РФ, «чья страна находится под санкциями США и ЕС».



Для чего продаются 19,5% акций «Роснефть»?



Полученные от приватизации средства планируется направить на покрытие дефицита федерального бюджета в социальной сфере и здравоохранении.



Другой положительный момент: консорциум, возможно, легко получит доступ к финансированию российской компании, которое затруднено из-за санкций Запада.

В целом стоимость акций «Роснефти» на бирже уже выросли, впрочем, как и акции других российских компаний. Инвесторы увидели привлекательность российских ценных бумаг, как и всего российского рынка.



Но главред «Форум-мск» Анатолий Баранов решил не давать правдивую и разностороннюю информацию, а предпочел напечатать антироссийскую новость, рассчитывая, что не проинформированные читатели «съедят и такое». Не получилось...

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