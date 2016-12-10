«Еврейский штурм»: Израиль готов атаковать ИГ

На север страны срочно перебрасываются части спецназа и подразделения обеспечения. Израиль перебрасывает на Голанские высоты десантников, спецназовцев и легкую бронетехнику. Эти меры последовали за инцидентом, в ходе которого боевики запрещенного в России ИГИЛ, мигрировавшие на юг Сирии после разгрома под Дамаском, обстреляли израильский армейский патруль.

По оценкам экспертов, концентрация войск означает подготовку к трансграничным рейдам против боевиков ИГИЛ, которые в последнее время стали проявлять всё большую активность в приграничных районах.





На Голанские высоты перебрасываются десантники, в том числе 89-я бригада коммандос «Оз», специализирующаяся на глубинной разведке и уничтожении террористов на вражеской территории, дальнобойные противотанковые ракетные комплексы NLOS и легкая бронетехника. Сведения о движении войск всплыли в соцсетях, а позднее там же стали появляться фотографии военнослужащих из некоторых упомянутых частей, сделанные на Голанских высотах.

Усиление израильского контингента на Голанах происходит на фоне обострения обстановки в этом районе и жестких заявлений со стороны руководства страны. 27 ноября боевики из группировки «Бригада Халида Ибн аль-Валида» обстреляли патруль разведчиков из бригады «Голани» из крупнокалиберного пулемета и минометов. Ответным авиаударом они были уничтожены. Чуть позже была разбомблена их передовая база в районе населенного пункта Вади Сирхан.





— Мы не позволим радикальным исламистам или любому другому враждебному образованию открыть террористический фронт против нас на Голанах, — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Возможно, задача перебрасываемых сейчас на Голаны подразделений — простое устрашение боевиков. Однако в предыдущие годы с этим вполне успешно справлялись и части, штатно дислоцирующиеся на высотах. Так что нынешнее наращивание сил больше похоже на подготовку к стремительному трансграничному карательному рейду против ИГИЛ или даже созданию буферной зоны.

Лидеры ИГИЛ в прошлом неоднократно угрожали напасть на еврейское государство и вернуть Иерусалим мусульманам, однако в реальности боевики ИГИЛ не позволяли себе вылазок против Израиля. Но в последнее время ситуация стала меняться: после разгрома отрядов радикалов в окрестностях Дамаска боевики стали отступать на юг к границе с Израилем и Иорданией, и их концентрация в этих районах резко возросла.





Инцидент 27 ноября может оказаться попыткой ИГИЛ втянуть Израиль в конфликт, ведь ливанская война 2006 года тоже началась из-за нападения на пограничный патруль. На фоне поражений в Ираке и Сирии радикальные исламисты переживают не лучшие времена, так что вполне могут захотеть поднять свой престиж в глазах арабов, повоевав немного против их давнего врага.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская рассказала «Известиям», что Израиль вполне способен сейчас организовать масштабный рейд, чтобы отогнать боевиков от границы.

— В Израиле не считают ИГИЛ угрозой существованию государства, — отметила политолог. — Тель-Авив неоднократно давал понять, что армия и спецслужбы способны при необходимости справиться с еще одним вызовом безопасности страны. Однако Израилю кране неприятна мысль о концентрации радикалов у его границ, тем более что он считает Голанские высоты своей территорией и будет стараться удержать их.





Впрочем, по мнению Ирины Звягельской, сейчас на Голанах готовится не война, а разовая превентивная акция в ответ на конкретный инцидент.

— ИГИЛ сейчас тоже не до Израиля, у группировки проблемы на других фронтах, и борьба с еврейским государством не входит в число ее приоритетов, — добавила эксперт.

Старший научный сотрудник Института изучения национальной безопасности (Тель-Авив) Цви Маген отметил в разговоре с «Известиями», что сейчас есть два сценария развития событий.

— Либо инцидент 27 ноября — это местная инициатива, которая не будет иметь продолжения, и тогда напряженность быстро сойдет на нет, либо имеется стратегическое решение ИГИЛ открыть фронт на границе с Израилем и следует ожидать расширения боевых действий, — пояснил он.

По мнению Цви Магена, более вероятен первый вариант.





— Я не исключаю проведения рейдов силами спецназа и нанесения точечных ударов, но речь не идет о том, чтобы занимать какие-то территории или вступать в продолжительное боевое соприкосновение, — полагает израильский эксперт. — Речь идет о сдерживании, но нельзя исключать и неожиданностей. Опыт ливанской кампании 2006 года показал, что даже не очень крупный инцидент может спровоцировать масштабную операцию.

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