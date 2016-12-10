О пророчествах в наше время.

Согласно христианским представлениям о мироздании предвидение будущего невозможно.

Даже божественные твари (ангелы, архангелы, херувимы) не ведают будущего, тем более не дано знать об этом нам, смертным. Будущее открывается только избранным по особому попущению Божьему, либо путем прямого откровения, либо по вразумлению Святого Духа, который стяжают в себе истинные подвижники.

Причем все это случается крайне редко и не по человеческой воле, но по Божьему усмотрению, т.е. прозрение будущего никогда не дается тому, кто этого самонадеянно просит.

И здесь возникает закономерный вопрос. Как же тогда быть с пророчествами, так называемых «старцев», Ванги, Эдгара Трейси и огромного числа прочих. Которые реально сбываются.

Думаю всем очевидно, что эта плотная ватага экстрасенсов и ясновидцев гораздо ближе к темной силе и никакого отношения к истинному и святому христианскому воинству не имеет. Так откуда же у них дар прозорливости?

Ну, с Нострадамусом, думаю, понятно. Это не более чем бренд, катрены этого предсказателя настолько бессмысленны и сумбурны, что в них каждый может найти все, что пожелает. Я, например, пожелал увидеть отсутствие смысла и истинного знания, изящно скрытое за причудливым словесным мусором.

С точностью попадания в цель и у других подобных пророчеств тоже есть большие проблемы. Но здесь есть что возразить и у оппонентов. А как же пророчества того же Иоанна Кронштадтского и многих других, признанных святых и канонизированных Церковью о скором конце мира ещё в первой половине прошлого века? Может и пророчества прошлых веков так же не отличались особой точностью и пунктуальностью, просто мы об этом не знаем?

А уж если отрицать само существование пророчеств, тот здесь остался лишь один шаг до отрицания существования самого Бога. Ибо это – единственное чудо, которое неподвластно человеку и любому другому созданию, прямое свидетельство существования и деятельности Творца. Равно как и любое иное действие, нарушающее закон сохранения энергии и принципа причинности.

Все перечисленное в сущности разные проявления одного и того же – существования высшей сущности, Создателя. Либо же его отсутствия. Или достижения человеком состояния, равного Богу, ставящего его на один уровень с Ним, появление у человека власти вносить в мир изменения, подобно самому Создателю. Т.е. способности управления будущим, временем и энергией подразумевает наличие Божественного статуса.

Так как мы вторглись здесь в сферу достаточно тонкую, и я руководствуюсь в ней только своим убогим интеллектом, а не Святым Духом, как древние, буду говорить предельно осторожно, не претендуя на конечную правоту, готов принять замечания и уточнения.

По дельному наблюдению Игнатия Брянчанинова, уже в его времена (а это – первая половина XIX века), огонь истинных подвижников иссяк, несмотря на внешнюю благообразность и благополучие Церкви. Он указывал об окончании истинного монашества на Руси, об отсутствии подлинных затворников и наставников, о том, что уже в его время Спасение для христиан заключалось не в необычайных подвигах, послушаниях, отшельничестве и затворничестве, но в смиренном терпении посылаемых Богом скорбей и болезней. Подобное представление тем больше созвучно более позднему времени, в котором святые не только не совершали необыкновенные телесные подвиги, но, как правило, были людьми достаточно болезненными и физически слабыми, простое богослужение нередко для них являлось пределом физических возможностей и настоящим деланием.

Почему это так?

Очевидно, что во времена грубые, жестокие, но в то же время простые и искренние, наилучшей пропагандой (уж простите это слово в таком контексте) дела Божьего были именно телесные подвиги. Во времена культа физической силы именно физическое превосходство святых, их неуязвимость и необыкновенные способности, свидетельствовали о том, чему действительно достойно поклоняться.

Но во времена торжества интеллекта, робототехники и компьютерных технологий, а так же торжества медицины, чисто физическое превосходство и даже здоровье перестали играть свою побудительную к Богу роль. Наоборот, этот инструмент сегодня у его оппонента, у дьявола – слишком много людей сегодня истово верит в торжество и превосходство науки, а когда убеждается, что все это чушь, бывает уже слишком поздно.

Сегодня, в сытом и самодовольном мире единственным аргументом в пользу Бога остается стремление к Истине, жажда справедливости, понимание ничтожности и бессмысленности сытого и суетливого прозябания. Да и в этом случае слишком многие выбирают ислам с его примитивной и мрачноватой логикой ненависти к неверным и грешникам.

Так откуда в наше время возьмутся пророчества? Да и что пророчествовать плохое?

Оттого и не верьте более ни одному пророчеству: их больше не будет. В наше время христианский удел - смирение и терпение скорбей. И избранным – апостольский долг, по особому призванию Божьему.

Вот почему иссякли настоящие пророчества, а те, что мы знаем – не сбываются. Ибо сегодня уместно пророчествовать лишь о дате конца мира, что прямо запрещено Святым Евангелием. И на этом считаю тему исчерпанной.

Что же касается темной силы, то именно их пророчества начинают набирать свою предсказательную силу. Так как это не пророчества, а планы.

«Ёще Сирия не пала» - говорит лишь о том, что Сирия представляет собой удерживающий столп на Ближнем Востоке, как только он будет выдернут, события примут необратимый характер. Но здесь нет никакого пророчества, это понятно любому умному человеку, который интересуется геополитикой. И уж тем более понятно дьяволу, который свободно перечислит все цели-объекты, которые мешают исполнению его планов, а стало быть способен дать и не такое «пророчество» будущих международных событий.

Часть которых была дана для оглашения «прозорливице» Ванге.

Нет сомнения, что в последние времена не только дар предвидения будущего, но и дар чудесных исцелений и других необычайных чудес (вроде природных знамений) станет настолько распространенным, что даже чем-то привычным и обыденным. Таковы будут признаки прихода к власти темной силы, Антихриста.

(Повторюсь: это – не пророчество, это лишь самая ординарная аналитика того, что происходит в мире.)

И наоборот, признаком Истиной Веры станет НЕВЕРИЕ в чудеса, знамения и исцеления, поскольку они утратят в наше время своё Божественное происхождение.





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