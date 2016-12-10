Украина: воровать или бить челом «Газпрому»?

В ближайшее время Киев должен будет определиться с приоритетами: залезть в транзитную трубу или пойти на поклон «Газпрому». Запасов природного газа нынешней зимой Украине не хватит, значит, самый грандиозный энергетический коллапс за всю историю независимости скоро станет реальностью. Так что выберете, майдауны? В Киеве признали, что проблема достаточно серьезная. В национальных хранилищах успели накопить только 14 миллиардов кубометров топлива из необходимых 17 миллиардов, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок и стабильного транзита в Европу. Теперь всем стало ясно, что Киев блефовал. Газовый кризис уже не за горами…



В середине прошлого месяца суточный расход газа на Украине возрос до 29 млн. кубов, запасы в хранилищах сократились до минимума – 45%. Реверс газа из Европы упал до критического показателя 52 млн. кубометров. С начала отопительного сезона объемы природного газа в хранилищах уменьшились до 10 млрд. кубометров.

Эксперты прогнозируют, что Украина на собственных запасах продержится максимум до февраля 2017 года. Опасность заключается не только в том, что газа станет меньше и отопительный сезон окажется под вопросом. Не удастся сохранить стабильное давление в транзитных трубах, следовательно, и поставки газа в Европу окажутся под угрозой.

Интересно, как поведут себя европейцы в такой ситуации? Сегодня в Брюсселе, на трехсторонней встрече представителей России, Украины и Евросоюза, обсудят сложившуюся ситуацию. Проблема в том, что Москва в долг Киеву больше ничего не даст. Доверия больше нет. Спасибо за науку, теперь знаем, чего стоят обещания киевской власти.

Нужен российский газ, платите денежки вперед. А денежек нужно 500 млн. долларов. Украинский бюджет пуст, Брюссель кредит не дает. Отключать социальные объекты ради теплолюбивых европейцев Киев не станет. Свои граждане на куски зимой порвут.





Вариантов, по сути, немного: либо ЕС предоставит Киеву кредит на закупку российского газа, либо готовьте дрова и теплые шубы. Трудно будет Петра Порошенко заставить пойти на поклон к «Газпрому», тем более, что шантажировать Европу гораздо удобней. Ранее, на конференции в Брюсселе Порошенко уже заявил президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру:

«Хочу отметить, что 21 ноября закончился первый полный год, когда Украина не приняла ни одного кубометра российского газа. Попытка поставить Украину на колени энергетическим шантажом провалилась. Мы и в дальнейшем должны сохранять ключевую роль в транспортировке российского газа европейским потребителям».





Намек понятен? Украина является надежным партнером ЕС по вопросам транзита газа, а за надежность нужно платить. Потому переговоры с «Газпромом» Киев постарается скинуть на плечи ЕС, а сам продолжит потихоньку воровать транзитный газ. Ничего нового…

Автор: Николай Киреев

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