«Помирать, так с музыкой»: Обама пытается подорвать Сирию

Президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии.



Президент США Барак Обама в четверг снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Соответствующий меморандум, адресованный госсекретарю и министру обороны США, распространила пресс-служба Белого дома, — передает РИА Новости:

«Установить, что операции, включая предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярные сил, групп или отдельных лиц, участвующих в поддержке или содействии проведению военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности США», — говорится в документе.





Одновременно президент отменяет действующие запреты на поставку «военного снаряжения» и финансирования в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм. Примечательно, что под «военным снаряжением» согласно американскому законодательству, понимается фактически любая продукция военного назначения.

Для оказания такой помощи госсекретарь и министр обороны должны будут предоставить детальную информацию в конгресс и получить его одобрение.

Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов сирийской оппозиции.





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