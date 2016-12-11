Трамп ничего не забыл: Украина ответит за поддержку Клинтон

Новый президент США, весьма вероятно, будет проводить прагматическую политику в отношении Украины, которая не будет ни ее «наихудшим кошмаром», ни «самой розовой мечтой», пишет Voice of America. В то же время некоторые эксперты считают, что республиканец наверняка не забудет, как Киев поддерживал кандидата от демократов Хиллари Клинтон и скомпрометировал главу его предвыборного штаба Пола Манафорта. Украинцы пытаются выяснить, чего им ждать от Дональда Трампа и не станет ли его президентство проблемой для Киева, пишет Voice of America. Комплименты республиканца в адрес Владимира Путина привлекли широкое внимание СМИ. С другой стороны, он неоднократно критиковал текущую администрацию за недостаточно четкую украинскую политику и отмечал в своем твите.



Но что действительно предпримет Трамп? – задается вопросом издание. По мнению киевского политолога Тараса Березовца, при самом благоприятном сценарии Вашингтон не только увеличит финансовую и военную помощь украинскому правительству, но и станет участником минского переговорного процесса, призванного завершить конфликт в Донбассе.

Другой киевский политолог Владимир Горбач предлагает вариант наихудшего развития ситуации. «Украина будет использована в качестве разменной монеты в отношениях с Россией – и обращение с ней будет соответствующим», – заявил эксперт в интервью VOA.

Сохранение прежних отношений между Украиной и новым американским президентом маловероятно, считают в Москве. «Украина в самый неподходящий момент сильно усложнила работу предвыборного штаба Дональда Трампа, а именно в самый неподходящий момент, так сказать, “слила” информацию, что глава штаба Пол Манафорт якобы получал деньги от украинских олигархов», – напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей недавней пресс-конференции.

Как поясняет издание, в августе Манафорту пришлось покинуть свой пост после сообщений, что он заработал миллионы долларов, работая на «пророссийского правителя Украины» Виктора Януковича и лоббируя его интересы в США. Часть компрометирующей информации поступила из Киева.

«Новый американский президент не из тех, кто легко забывает прошлое», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Поэтому, на его взгляд, Трамп не будет уделять особого внимания стране, правящие круги которой открыто поддерживали Хиллари Клинтон.

Между тем в СМИ появились сообщения, что Манафорт дает советы новоизбранному президенту относительно назначений в его администрации. Его сотоварищ Рик Гейтс занимает пост «теневого председателя» в инаугурационном комитете Трампа. «Я не участвую в переходном процессе непосредственно, но я за ним наблюдаю», – заявил в интервью CBS News Манафорт. Он добавил, что обвинения в его адрес были «неправдой».

Березовец уверен, что Манафорт, «затаивший злобу на Киев», весьма вероятно, будет консультировать республиканца по вопросам Украины. Вместе с тем, рассуждает политолог, телефонная беседа между Дональдом Трампом и украинским президентом Петром Порошенко дает основание для оптимизма.

Политолог Горбач считает, что многое будет зависеть от нового госсекретаря. Несколько имен, которые фигурируют в качестве кандидатов на пост ведущего дипломата Америки, «могут прозвучать музыкой для ушей Киева». Митт Ромни предупреждал Обаму об опасности, которую представляет Россия, еще в 2008 году. Сенатор Боб Коркер подчеркивал, что Вашингтону необходимо продолжить поддержку Украины и предоставить военную помощь. Бывший постпред США при ООН Джон Болтон призывал предоставить Украине оружие и ускорить процесс вступления страны в НАТО.

Тем не менее, на взгляд политолога Березовца, отношения между Вашингтоном и Киевом станут более прагматичными. Возможно, подчеркивает VOA, этот прагматизм Трампа будет означать, что его политика в отношении Украины окажется чем-то средним между ее «наихудшим кошмаром и самой розовой мечтой».

Хантер был одним из первых членов конгресса, одобривших кандидатуру Трампа. Он убежден, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой, чтобы закончить войну на Донбассе, но обязан предоставить Путину полную свободу действий в Сирии.

В то же время политик считает, что Украине нужно смириться с тем фактом, что Крымский полуостров является «российским опорным пунктом». «Неужели украинцы хотят, чтобы США вторглись в Крым? – риторически спрашивает Хантер. – Это исключено. Каков будет ответ? Если русские не желают оставить Крым, но готовы уйти с востока Украины, разве это плохо? Чего хочет украинский народ?»

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