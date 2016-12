архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.12.16 13:21 скаут: igorrr_1;

Ссылка на оригинал Баранов учится читать Оказывается, должность главного редактора «Открытой электронной газеты Forum-msk» еще не гарантирует, что ее занимает умный и начитанный человек. Анатолий Баранов написав статью «Японский император не примет Путина» ссылается на японскую газету. Но если писать борзописец научился, то читать, судя по всему, еще учится. Иначе, как понимать, его «вольный перевод» японской прессы?

«Япония не стала организовывать встречу президента России Владимира Путина и императора Акихито из-за недовольства США, сообщает издание The Japan Times. Власти Японии сначала хотели вообще провести весь визит Путина в городе Нагато, откуда родом премьер-министр страны Синдзо Абэ, но позже согласились на просьбы Москвы провести часть поездки президента РФ в Токио», — пишет главред, не ссылаясь на оригинал статьи, чтобы проверить его слова было затруднительно.

Но статью в «Japan brushes off U.S. opposition to upcoming Abe-Putin summit in Tokyo» в The Japan Times найти легко. И заголовок у нее наводящий на определенные мысли: «Япония отмахивает от оппозиции США перед предстоящим саммитом Абе-Путин в Токио».

Если коротко, то в статье пишут, что Япония игнорирует протесты США относительно саммита Путина в Японии. Решение японского правительства устроить саммит с Путиным в Токио подчеркивает раскол между Токио и Вашингтоном.

А вот и нужный абзац: «The Japanese government is believed to have told Washington that the Russian leader’s visit should not be seen as according Putin special favors as he will not be granted a meeting with Emperor Akihito»

«Японское правительство, как полагают, заверило Вашингтон, что визит российского лидера не подразумевает особых симпатий к Путину, поскольку он не встретится с императором Акихито».

Итак, это не более чем предположение журналистов о том, что в правительстве Японии могли сказать администрации Белого дома в качестве отговорки от претензий США.

Читаем далее: «Japanese government officials initially planned to focus on a meeting in Yamaguchi Prefecture, home to Abe's constituency, where the two leaders are to spend a substantial amount of time, but eventually agreed to Russia's proposal to extend the summit to the capital, the sources added»

«Японские чиновники первоначально планировали сосредоточить свое внимание на совещании в префектуре Ямагути, откуда родом Абе. Там оба лидера должны провести значительное количество времени, но в конце концов японцы согласились с предложением России о продлении саммита в столице, добавил источник»

В следующей статье The Japan Times «Putin’s visit to Japan will include participation in Tokyo economic forum» («Визит Путина в Японию будет включать в себя участие в экономическом форуме в Токио») объясняет, почему Путин не ограничивается встречей с премьер-министром Японии.

В первый день, в префектуре Ямагути Абе планирует поговорить исключительно о спорных островах. На следующий день Путин примет участие в собрании, организованным Кейданрен, самым влиятельным бизнес-лобби Японии.

И в конце статьи написано, что МИД характеризует поездку Путина, как двухдневный рабочий визит, в ходе которого не планировалась встреча с императором.

Дальнейшие инсинуации Баранова по поводу отсутствия встречи Путина и императора, пресекаются одним лишь вопросом: президент США Обама, будучи в Японии в 2016 году встречался с императором Японии? Нет. А почему? Ведь, Баранов пишет, что «приезд лидеров «Большой семерки» всегда сопровождается аудиенцией у императора».

Получается, Баранов пишет не читая первоисточники, не проверяя сведения, которые публикует и за свои слова не отвечает.

Источник - https://gazetaogazetah.ru/512.html

Комментарии