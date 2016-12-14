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опубликовано редакцией на Переводике 14.12.16 11:47 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Кто ты, мистер Тиллерсон? Пять фактов о «друге Путина» Избранный президент США Дональд Трамп во вторник выбрал главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря, сообщил телеканал CNBC. Ниже приводятся пять фактов о Тиллерсоне, связанных с Россией:

Бизнесмен ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших корпораций по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте «Сахалин-1» (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у «Роснефти» и индийской ONGC), разрабатывая нефтегазовые месторождения «Чайво», «Одопту» и «Аркутун-Даги» на шельфе Сахалина. Тиллерсон работает в компании с 1975 года. В январе 1998 года он занял посты вице-президента компании Exxon Ventures (CIS) Inc. и президента компании Exxon Neftegas Limited, отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума «Сахалин-1» на шельфе острова Сахалин в России, неоднократно бывал в России. Последние 14 лет Тиллерсон является президентом ExxonMobil. Знаком с Путиным Тиллерсон неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в 2003 году он принимал участие во встрече главы российского государства с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний и лауреатами премии «Глобальная энергия» в Санкт-Петербурге. В сентябре 2005 года они встретились в Вашингтоне, где Путин находился с рабочим визитом. В июне 2012 года Путин присутствовал на открытии причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в Туапсе, где в его присутствии Тиллерсон и глава Роснефти Игорь Сечин подписали соглашение о совместной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири, после чего состоялась их беседа. Глава ExxonMobil неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в этом году.

Орденоносец Рекс Тиллерсон награжден российским орденом Дружбы. Путин лично вручил его главе ExxonMobil на своей встрече с руководителями энергетических компаний в июне 2013 года в рамках ПМЭФ. Орден Дружбы учрежден в России в марте 1994 года. Им награждаются за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Тиллерсон удостоен ордена Дружбы «за значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе». Отношение к России Участие Тиллерсона в нынешнем Петербургском экономическом форуме журналисты Рейтер назвали особо значимым событием на фоне жесткой позиции Вашингтона в отношении сохранения санкций против России. По оценкам американских экспертов, ExxonMobil едва ли не самая пострадавшей от санкций США против России американская компания — концерн был вынужден приостановить работы по девяти проектам в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с «Роснефтью». Тиллерсон говорил журналистам, что компания с нетерпением ждет возможности вернуться к работе в России, сообщало Блумберг. В рамках ПМЭФ глава ExxonMobil также провел встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, они обсудили вопрос монетизации газа «Сахалина-1». Отношения с Трампом Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что отношения Тиллерсона с Трампом строятся на деловых интересах – они не то, чтобы «опрокидывают стопки с водкой» в местном баре. Это косвенно подтверждает и иск Exxon Mobil о возмещении части налогов по проекту «Сахалин-1», который компания подала к РФ весной прошлого года в Стокгольмский арбитраж. Американская компания пытается добиться для «Сахалина-1» снижения налога на прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное за последние семь лет (озвучивалась сумма в 500 миллионов долларов). Ожидается, что слушания по налоговому спору начнутся весной 2017 года, при этом российская сторона хотела бы урегулировать проблему во внесудебном порядке. статью прочитали: 36 человек Комментарии ﻿

