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опубликовано редакцией на Переводике 14.12.16 15:20 скаут: afanasev_alex; переводчик afanasev_alex;

Ссылка на оригинал «Путин дискредитирует роль Германии в ОБСЕ» C января с.г. Германия председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В этом качестве и как член «кризисной четверки» глав государств Германия прилагает титанические усилия относительно урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины. Одной из конструктивных предложений Германии является применение усиленной полицейской миссии ОБСЕ на территории конфликта с целью организации мониторинга за линией соприкосновения и украинско-русской границей. Миссия могла бы оказывать содействие проведению местных выборов в соответствии с международными стандартами.



Российский президент В.Путин преподносит себя на публике как миротворец, демонстрируя свою готовность к поиску путей сотрудничества с Европой. Недавно господин Путин во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге официально, публично и, вероятно, окончательно согласился с задействованием вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Востоке Украины. Но другая, тайная сторона Путина со злорадством дает своим спецслужбам приказ любыми способами тормозить все инициативы председательствующей в ОБСЕ Германии относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины.



Как следствие, мы слышим заявления с угрозами в адрес миссии ОБСЕ со стороны предводителей сепаратистов, которые подчиняются Кремлю и руководятся его спецслужбами.



Кроме того, смущает ситуация, когда действующие кадровые офицеры российских спецслужб в качестве чиновников ОБСЕ оказывают непосредственное влияние на решение международной организации относительно полицейской миссии. Эта информация была подтверждена источниками в постоянном представительстве России при ОБСЕ. Известно, что не кто-нибудь, а генерал ФСБ Алексей Лыженков находится на должности директора Департамента транснациональных угроз ОБСЕ, а кадровый офицер ФСБ подполковник Эдуард Локотунин является экспертом по вопросам стратегического полицейского сотрудничества в этом департаменте. На данный момент господин Лыженков под разными поводами застопорил важные решения ОБСЕ относительно реформирования сектора безопасности и урегулирование конфликта на Востоке Украины. Общеизвестным фактом является то, что полковник ФСБ Андрей Барашкин является советником группы планирования Секретариата ОБСЕ. Поэтому не удивительно, что вся тайная информация Секретариата ОБСЕ доступна представителям России. Таким образом, они имеют возможность блокировать большинство мирных инициатив Германии относительно урегулирования конфликта на Востоке Украины.



Это лишь маленький элемент мозаики российской резидентуры, которая действует в Вене под руководством заместителя председателя представительства России при ОБСЕ Андрея Руденко. Он также является кадровым офицером российской службы внешней разведки. Раньше господин Руденко работал в Офисе Генерального секретаря ОБСЕ, а сейчас он отвечает за военное и политическое сотрудничество в российском представительстве при ОБСЕ.



Из этого явствует, что Россия через своих агентов применяет все возможные средства, чтобы в рамках ОБСЕ блокировать соответствующие решения. Однако при этом постоянно демонстрирует интерес относительно мирного решения конфликта на Востоке Украины согласно Минским договоренностям и лицемерно поддерживает все инициативы Германии. Кадровые офицеры ее спецслужб, внедренные в структуры ОБСЕ, саботируют работу относительно направления полицейской миссии ОБСЕ на восток Украины. Россия использует ОБСЕ не как международный инструмент урегулирования ситуаций в источниках напряженности, особенно на востоке Украине, а как защиту для проведения спецопераций под прикрытием этой уважаемой международной структуры.



Такие действия России дискредитируют председательствующую в ОБСЕ Германию, ставя под сомнение возможности Берлина реализовывать мероприятия по укреплению доверия. Это доверие, по словам господина Франка-Вальтера Штайнмайера, не падает с неба, но достигается сотрудничеством по конкретным вопросам. Может уже время Федеральному правительству Германии продемонстрировать нулевую толерантность относительно спецслужб России в структурах ОБСЕ?».

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