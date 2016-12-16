«Новая» пугает повышением тарифов ЖКХ

В традиционном стиле редакторы «Новой» льют крокодиловы слёзы о нелёгкой судьбинушке россиян. На этот раз их внимание привлекло сообщение о готовящемся летом повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг. Имея представление об издании и о тематике распространяемых им материалов, не удивляешься, что данную новость «Новая газета» не обошла стороной.





Ссылаясь на Интерфакс, разместивший куда более объёмную статью на данную тему, писаки с «Новой» решили подать информацию в весьма урезанном виде.





Как вы уже поняли, рассказано было читателям лишь об одной стороне медали. О неприятной. О второй части попросту умолчали. А ведь именно в ней и раскрывается вся суть поднятого вопроса.





Выходит, более 30% москвичей изменения тарифов ЖКХ вообще никак не коснутся. А именно на них и приходится основная масса социально незащищенных категорий граждан. Для остальных подорожание в 155 рублей едва ли можно считать значительным.





Забыли в редакции упомянуть и о другом обстоятельстве, имеющем непосредственное отношение к данной теме. А именно о том, что за последние пять лет потребление воды москвичами снизилось на 25%. Спасибо счётчикам воды, установить которые обязали всех жителей.





В очередной раз «правдорубы» «Новой газеты» оказались нами пойманы с поличным при попытке дезинформации собственных читателей. За это и присуждаем им еще один балл к нашему рейтингу недоверия.