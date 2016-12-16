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опубликовано редакцией на Переводике 16.12.16 17:40
скаут: caviki;
 
 

Больные фантазии Баранова и его овечки

«Форум_мск» продолжает пичкать своих читателей текстами, состоящими из воды и домыслов. В опусе «О выдвижении Навального» главный редактор издания Анатолий Баранов вместе с Максимом Калашниковым включили на полную свою больную фантазию.


Материал об Алексее Навальном получился на редкость посредственным. Статья больше походит на письмо дяди Федора домой, чем на журналистское исследование. Форумчане начали сразу «за упокой».

Что «очевидно»? Откуда у автора данного материала вообще появились подозрения в том, что Навальный идет на выборы добровольно?


Возможно, далее последуют какие-либо объяснения. К сожалению, никаких пруфов Калашников не приводит. Вместо этого следует развитие идеи о том, что все происходящее – инсценировка.


Ноль ссылок, логика в построении предложений отсутствует. Вместо связной мысли – нагромождение отдельных эпизодов. Автор текста изо всех сил старается соединить нити мыслей воедино, но у него это не получается. В итоге мы видим «водяной» текст с громким заголовком.


Для того, чтобы как-то помочь своему коллеге, в дело ввязался сам Баранов. Он нашпиговал свой текст фактами из прошлого Алексея. Увы, главный редактор издания также не привел ни одного доказательства своей правоты. Как обычно, Баранов презентовал свои умозаключения как истину в последней инстанции. Но любой более-менее грамотный школьник не воспримет текст первого форумчанина всерьез.


Под конец «опуса» Баранова понесло, и он допустил в тексте несколько опечаток. К тому же, он не осилил бремя публицистического стиля, добавив в порыве ряд просторечных и грубых выражений. Использование обсценной лексики лишь усугубило восприятие от статьи.


Такой подход свидетельствует о высокомерном отношении главного редактора к своему читателю. Да, Калашников несколько употребил свое имя в третьем лице.


Либо у него серьезные психологические проблемы, либо он использовал известный воспитательный прием для детей. Так или иначе, автор текста не смог воспользоваться этой методикой.


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теги: СМИ  
   
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