«Битва за Алеппо» перекинулась в Европу: жители массово сочувствуют террористам

26 городов мира, включая Стамбул, Берлин, Лондон, подключились к акции, которую автор условно называет “Je suis Alep”. Досточтимые горожане требуют немедленно прекратить резню в древнем сирийском городе. Мы можем наблюдать, насколько эффективна работа западных журналистов. Внушить множеству людей планеты, что никакого ИГИЛ в Алеппо нет, а есть лишь мирная оппозиция, которую поддерживают местные жители – это надо уметь. Вот что заявил один из протестующих: «Мы обращаемся к международному сообществу, которое участвует в преступлениях против человечества. Мы видим, как Башар Асад, Россия и Иран совершают преступления против мирных жителей в Сирии, нарушая международное законодательство». В Турции вообще сравнили происходящее в Алеппо с Холокостом. При этом никто не замечает, что из-под власти боевиков выведены десятки тысяч человек. Мир кричит о необходимости гуманитарных миссий, но кроме России там нет больше ни одной международной организации, которая прислала хоть завалящий джип с консервами. Вернее, как: официальных нет, есть только независимые. А ООН, ОБСЕ, Красный Крест самоустранились, считая, что их крики о зверствах в Алеппо накормят и согреют жителей лучше, чем кусок хлеба и одеяло.



Правда, спецпредставители МККК и Сирийского Общества Красного Полумесяца оказывают помощь в эвакуации, но после сегодняшнего обстрела боевиками и попытки захвата заложников для «живого щита», эти «представители» быстро ретировались и появятся ли снова – неизвестно. Автор в этом не уверен.

Запад зазомбировал людей до того, что жители Европы открыто поддерживают террористов! Ладно, обвинили Россию и Асада, мы к этому привыкли, наплевать. Но ведь в нашу тёплую компанию записали зачем-то Иран. Нет, мы не против, но надо же знать ситуацию!

А она в том заключается, что Иран в виде КСИР стоит под Мосулом и сражается (ну как, сражается… Получше некоторых, конечно, но…) там. А в Алеппо присутствуют исключительно военные советники и спецназ «Аль-Кудс». Которые, кстати, тоже погибают.

Получается, что Ирану можно сражаться под флагом террористической американо-игиловской коалиции, а рука об руку с РФ и Сирией – нет? Хотя противник, по идее, тот же самый, но это мы знаем, а на Западе не в курсе, за что спасибо «журналиЗДам». Где логика, Европа?

И тут же, словно вняв вопросу С. В. Лаврова «куда наш Стефан запропастился», появляется Де Мистура, этот чёртов посланник по Сирии. И начинает кричать, что очень скоро гуманитарная катастрофа накроет Идлиб, куда эвакуируются боевики из Алеппо.

И в самое ближайшее время мы увидим те же самые митинги, только с плакатами “Je suis Idlib”. Автору жаль западных мирных жителей, так быстро забывших теракты во Франции и Бельгии. Теперь они, как послушное стадо, встали на сторону одиозных чернофлажников.

Но не придётся ли в скором времени выходить на митинги под лозунгом «Je suis Paris/Berlin/Vienne», когда в осаде окажутся жители этих и других европейских городов?

Почему это может произойти? Вместо того, что разнести террористов Ближнего Востока в пыль, им сохраняют жизнь, проводя эвакуацию. Сколько их окажется в итоге в Идлибе? 40 тысяч? 50? 70?

А там граница с Турцией, которой такое соседство совсем не в тему. И уничтожать нельзя, потому как реакция будет такой, как автор указал чуть выше. Поэтому их выпустят из Идлиба, но не в Латакию, где наша авиабаза, к которой мы хрен кого подпустим, а на побережье, где всего 200 км до Кипра. Им даже, возможно, предоставят пяток старых транспортов, чтобы на плотах не тонули. Или под усиленной охраной доведут по турецкой территории до Бодрума. А там – скок-скок по островам и вот она – Греция. А там и Италия. И вся Европа.





Поддаваясь общему настрою сохранить всем жизнь в Алеппо и Идлибе, Европа подписывает себе смертный приговор. Даже если допустить, что авторский сценарий не реализуется, – кто их будет кормить в Идлибе? Это самый малонаселённый район Сирии, это не Украина – житница Советского Союза, и не Греция, где по 5 урожаев фиников в год! Земледелие там развито исторически, но обеспечить нахлынувшую ораву местная почва не в состоянии. ООН будет кормить? Да, до первого захвата в заложники какого-нибудь волонтёра. А потом голодный бунт и массовая миграция в Европу. Но не за пособием, а на захват.

Автор: Валерий Усачёв

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