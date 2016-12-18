Попались: Западные СМИ сотрудничают с террористами
Британское издание Independent придумало оправдание, объясняющее необъективность западных журналистов при освещении событий в восточном Алеппо. Оказывается, боевики вытеснили всех честных журналистов западных изданий из города, а вакуум заполнили подконтрольными активистами, которые теперь доносят до Запада информацию.
Те же западные СМИ, что остались в восточном Алеппо стали работать с разрешения фронта ан-Нусра, как сообщает Independent, «из-за наивности и личной выгоды». Журналистов или местных жителей, не продвигающих информационную линию ан-Нусры, похищают и впоследствии казнят.
Таким образом, европейские и американские СМИ, ведущие репортажи из зоны боевых действий напрямую подчиняются боевикам. Террористы полностью контролируют, что можно показывать и говорить в эфире. После этого Запад ещё будет обвинять RT в пропаганде?!
Показательно, что эти своеобразные джихади-СМИ финансируют правительства многих западных стран. Так британское правительство предлагало 17 тысяч долларов независимому журналисту, которого они хотели привлечь для пропаганды в интересах, так называемой, сирийской оппозиции.
В свете всего вышесказанного забавно, что Independent в принципе вступается за западных журналистов. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет, но всё ж таки: как же стандарты журналистики?!
Наивность, личная выгода и даже страх – довольно слабые аргументы для оправдания пособников террористов. Тем более что в офисах западных медиа, разумеется, знали о том, какую однобокую и лживую информацию они подают зрителям. Редакторов в Лондоне тоже запугали боевики?
Полагаю, что откровения Independent связаны с онлайн-трансляциями Минобороны России из Алеппо. Российские веб-камеры пролили свет на деятельность западных СМИ в Сирии, и они зашипели, подобно вурдалакам, попавшим на солнце. Теперь надо срочно хоть как-то объяснить собственную ангажированность. Любопытно, изменится ли теперь характер информационной войны или западная общественность спустит обман своих СМИ на тормозах?!
Автор: Илья Новицкий
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