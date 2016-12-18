Попались: Западные СМИ сотрудничают с террористами

Британское издание Independent придумало оправдание, объясняющее необъективность западных журналистов при освещении событий в восточном Алеппо. Оказывается, боевики вытеснили всех честных журналистов западных изданий из города, а вакуум заполнили подконтрольными активистами, которые теперь доносят до Запада информацию.

Те же западные СМИ, что остались в восточном Алеппо стали работать с разрешения фронта ан-Нусра, как сообщает Independent, «из-за наивности и личной выгоды». Журналистов или местных жителей, не продвигающих информационную линию ан-Нусры, похищают и впоследствии казнят.

Таким образом, европейские и американские СМИ, ведущие репортажи из зоны боевых действий напрямую подчиняются боевикам. Террористы полностью контролируют, что можно показывать и говорить в эфире. После этого Запад ещё будет обвинять RT в пропаганде?!

Показательно, что эти своеобразные джихади-СМИ финансируют правительства многих западных стран. Так британское правительство предлагало 17 тысяч долларов независимому журналисту, которого они хотели привлечь для пропаганды в интересах, так называемой, сирийской оппозиции.



